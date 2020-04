De Logitech Combo Touch is een toetsenbordhoes voor de iPad. Wat deze hoes onderscheidt van veel andere accessoires is dat er ook een ingebouwd trackpad bij zit. In deze review bespreken we hoe het toetsenbord aanvoelt en of het trackpad goed werkt.

Logitech Combo Touch review

Sinds iPadOS 13 kunnen iPads gebruikmaken van een muis. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker om de iPad te gebruiken om serieus op te werken, samen met de al langer bestaande toetsenbord ondersteuning. In iPadOS 13.4 maakte Apple uitgebreide ondersteuning beschikbaar voor muizen en trackpads. Apple kondigde ook een eigen Magic Keyboard voor iPad Pro aan, maar die is nogal prijzig. De Logitech Combo Touch die we hier bespreken is een stuk goedkoper en werkt bovendien met meer soorten iPads.

Reviewtekst: Daniel Vischjager (@d_vischjager), foto’s: Daniel Vischjager en Logitech

Logitech Combo Touch in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Logitech Combo Touch:

Twee varianten beschikbaar: één voor de iPad Air 3 en één voor de iPad (7e generatie)

Volledig toetsenbord met nummerrij en functietoetsen, speciaal voor de iPad

Trackpad met zogenaamd ‘springplank’ ontwerp

Ondersteuning voor multi-touch gebaren

Ook zonder toetsenbord alleen als beschermhoes te gebruiken

Prijs: €149,95 bij Apple



Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. De Logitech Combo Touch is door iCulture betaald en niet gesponsord door Logitech, Apple of ander bedrijf.

De Logitech Combo Touch is naast een toetsenbord en trackpad ook een beschermhoes. Dat laatste zit wel goed, want het is een dikke, stevige hoes met een rechtopstaande bumper om je scherm te beschermen van de tafel. Er zijn uitsparingen voor de koptelefoonpoort, oplaadpoort en speakers. Gek genoeg zijn er aan de linkerkant ook uitsparingen terwijl daar geen speakers zitten. De sluimer- en volumeknoppen zijn prima te bedienen door de hoes heen. Een klein nadeel is dat je door de kleine uitsparing niet alle bekabelde koptelefoons kunt gebruiken.

Bovenop de hoes zit een lusje waar je je Apple Pencil in kunt bewaren. Je kunt deze niet gemakkelijk verwijderen. Als je zeker weet dat je nooit een Apple Pencil zal gebruiken kun je dit overwegen, maar je brengt daarbij wel schade aan.

Trackpad: klein, fijn, maar toch vooral klein

De belangrijkste nieuwe functie voor iPad gebruikers is het trackpad. Sinds iPadOS 13.4 zijn Apple’s apps voor een groot deel geoptimaliseerd voor trackpads. Je cursor is een klein, doorzichtig cirkeltje. Als je met je cursor over een rij met knoppen zweeft verdwijnt de cursor en worden de individuele knoppen gemarkeerd als je van links naar rechts beweegt. Dat maakt het wat ons betreft makkelijker om de juiste knop te selecteren, want klein is het wel allemaal. We hebben het vergeleken met apps die nog niet ondersteund worden en het verschil is goed merkbaar.

App-ontwikkelaars kunnen dit ook doorvoeren met updates. Van bekende namen druppelen de updates al binnen en dat belooft veel voor de toekomst van dit concept. Als alle belangrijke apps geavanceerde ondersteuning krijgen voor trackpads en muizen betekent dat dat Apple dit als een prioriteit zal beschouwen. In toekomstige iPadOS-updates zullen dan meer verbeteringen komen voor mensen die hun iPad voor werk willen gebruiken.

Wat niet zo fijn is is het formaat van dit trackpad. Nu moet erbij vermeld worden dat ik persoonlijk wel verwend ben met het grote trackpad op mijn 13-inch MacBook Pro. Het trackpad van de Logitech Combo Touch ondersteunt verschillende multi-touch gebaren om tussen apps te wisselen, te scrollen en te zoomen. Het werkt allemaal goed, maar je voelt al snel het stoffen oppervlakte naast het trackpad als je ze gebruikt.

Heel erg is het ook weer niet, want de werkzaamheden die je op een iPad verricht zullen niet veel muiswerk vereisen. De apps zijn immers gebouwd voor gebruik met touchscreens. Gebruik je veelal Microsoft Office, dan zul je weinig problemen ervaren. Bovendien kun je ook de snelheid van het trackpad aanpassen in de instellingen. Hetzelfde geldt voor de ‘tik om te klikken’-functie, waarmee je niet het trackpad fysiek hoeft in te drukken om te klikken.



Op deze foto zie je het Nederlandse model van de Combo Touch. Hier zijn bepaalde toetsen kleiner dan op de marketingafbeeldingen van Logitech, zoals bijvoorbeeld de linker shifttoets.

Toetsenbord: weinig key travel, maar typt prima

We vinden het uiteraard belangrijk dat een toetsenbord fijn typt. Om te beginnen kunnen we melden dat de zogeheten key travel oké is op dit toetsenbord. Key travel houdt in hoe ver je een toets indrukt tot er een karakter op je scherm verschijnt. Sommige mensen vinden het fijn om weinig key travel te hebben, terwijl anderen zweren bij een groot mechanisch toetsenbord. Wij vinden het toetsenbord van de Combo Touch goed genoeg om ‘gewone’ werkzaamheden op te verrichten. Ben je van plan een heel essay te schrijven, dan zou dat ook wel kunnen, maar echt aanraden kunnen we niet. Het toetsenbord ligt qua key travel een beetje tussen de 12-inch MacBook en de vorige generatie vlindermechanisme toetsenborden op bijvoorbeeld een 2018 MacBook Pro.

Omdat je beperkt wordt door de breedte van jouw iPad is de kans groot dat dit toetsenbord smaller is dan het toetsenbord wat je gewend bent. Hoewel de letter- en cijfertoetsen allemaal groot zijn, wordt er bij minder vaak gebruikte toetsen gecompenseerd door ze smaller te maken. Het is hoe dan ook wennen, maar dat ging ons prima af.

Wat we vaker zien bij speciale iPad-toetsenborden is de functierij bovenin. Die is ook niet weggelaten bij de Combo Touch. Je vindt op de bovenste rij knoppen om het volume aan te passen, media te bedienen, de helderheid van het scherm én toetsenbordverlichting aan te passen en meer. Als je een Mac-toetsenbord gewend bent zul je binnen no-time de Combo Touch onder de knie hebben. Je kunt overigens sommige toetsen rerouten naar een andere functie. Zo kan in theorie de caps-lock toets als escape-toets gebruikt worden, om maar een voorbeeld te noemen.

Score 7.8 Combo Touch €149,95 Voordelen + Mooi, strak design met fijne materialen

Prima key travel

Toetsenbord en trackpad kun je loskoppelen

Steeds meer ondersteuning in apps Nadelen – Kleine trackpad, maar niet dramatisch

Je kunt niet alle bekabelde koptelefoons gebruiken

Conclusie Logitech Combo Touch review

Al met al kan de Logitech Combo Touch een goede vervanger zijn van je laptop. Als je de juiste apps voor je werk downloadt zou je in theorie je werklaptop niet meer nodig moeten hebben. Het Office voor iPad-aanbod van Microsoft is uitgebreid en erg krachtig. Omdat het toetsenbord prima wegtikt kunnen we het ook aanraden als je moet mailen voor je werk. Aantekeningen maken in je notitie-app gaat ook goed. Ben je écht veel aan het typen, dan adviseren we toch een groter Bluetooth-toetsenbord voor iPad.

Wat het trackpad betreft: het is prima. Hij mag dan wel klein zijn, maar je gaat op een iPad toch al geen gigantische programma’s openen waar je ontzettend veel moet muizen. Bovendien kun je voor alle taken nog steeds het touchscreen van de iPad gebruiken.