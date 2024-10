Heb je Philips Hue-lampen en staan ze opeens op 100% helderheid, terwijl je ze wilde dimmen? Het is een bekend probleem dat binnenkort wordt opgelost door fabrikant Signify. Tegelijk is Signify ook om een andere reden in het nieuws: ze gaan de Formule 1 sponsoren.

Update 14 juli 2024: De software-update met versienummer 1965053040 wordt nu uitgerold voor de Philips Hue Brigde. In de beschrijving is te lezen: “Fixed an issue with the Matter interface that occasionally caused lights to switch to full brightness at low brightness.” Mocht je de update nog niet zien, dan kan dat kloppen. De fabrikant heeft aangegeven dat deze vanaf nu geleidelijk wordt uitgerold en dat kan wel een paar dagen in beslag nemen.

Hieronder lees je ons eerdere artikel van 9 juli 2024.

De problemen doen zich alleen voor als je de Philips Hue-lampen met Matter gebruikt, meldt fabrikant Signify. Daarbij stellen de lampen zichzelf in op volle sterkte. “Na een uitgebreide analyse hebben we een interoperabiliteitsprobleem met Matter gevonden”, aldus de Signify-woordvoerster die verantwoordelijk is voor third party-integraties. “Daarbij worden willekeurige, tijdelijke onderbrekingen in het draadloze verkeer verkeerd herkend als het schakelen met een traditionele schakelaar. Lampen met een lage helderheid schakelen daarbij over naar volle helderheid”. Nu de oorzaak is gevonden, kan er ook snel aan een permanente oplossing worden gewerkt. Die komt volgende week, belooft Signify.

Onder HomeKit-gebruikers die Philips Hue-lampen hebben zal het probleem zich niet zo snel voordoen. Maar heb je je Hue-lampen al overgezet naar Matter, dan kan het zomaar gebeuren dat ze opeens heel fel zijn. Wil je het probleem nu alvast oplossen dan kun je de Hue Bridge loskoppelen van Matter via de Matter-controllerapp die je op je telefoon gebruikt. Signify meldt dat het maar een “klein percentage van de gebruikers” treft. Voor HomeKit-gebruikers heeft het nu nog niet zoveel zin om de Hue Bridges naar Matter over te zetten.

Een ander opvallend nieuwtje rondom de fabrikant van Philips Hue is dat ze een samenwerking met Mercedes-AMG Petronas zijn aangegaan. Oftewel: ze worden sponsor van de Formule 1. In de aankondiging is te lezen dat de samenwerking verantwoorde innovatie op en naast het circuit moet stimuleren. Signify verzorgt nu al de verlichting voor twee nachtelijke races in de Formule 1, namelijk tijdens de Grand Prix van Singapore en Las Vegas.

Signify gaat waarschijnlijk de verlichting in de paddock en de pitstraat leveren, maar in het persbericht staat het heel wat omslachtiger en wordt gesproken over “baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de prestaties verbeteren ten voordele van mens en planeet”. Om optimaal te presteren heeft Signify technologieën zoals NatureConnect, EyeComfort en meer ontwikkeld, om de kracht van daglicht naar binnen te brengen. Dit bevordert de concentratie met licht dat comfortabel is voor de ogen. Voor coureurs die de hele wereld over reizen en constant in een staat van jetlag zijn, kan dat enorm helpen. We gaan het wellicht merken aan de prestaties van de Mercedes-teamleden Lewis Hamilton en George Russell en hun reserverijders Mick Schumacher en Fred Vesti.

Nieuwe Formule 1 Race Day-scenes voor Philips Hue

Omdat Signify nu sponsor is van de Formule 1 is geworden, kun je ook gebruik maken van enkele nieuwe Hue-lichtscenes in de app. Er zijn zeven Race Day-scenes toegevoegd

Silverstone

Zandvoort

Singapore

Sao Paulo

Miami

Suzuka

Bahrein

Deze zijn gebaseerd op de genoemde circuits, zoals roze bij Suzuka en oranje-blauw bij Zandvoort. Eerst moeten de mannen nog twee races in respectievelijk Hongarije en België uitrijden en na de zomerstop volgt dan Zandvoort. De Formule 1 kijken doe je natuurlijk via je iPhone, iPad, Apple TV en meer, maar met wat meekleuren de ledstrips kom je nog meer in de stemming. Onlangs bracht Philips Hue de goedkopere Solo-ledstrip uit, die vanaf €70,- in de winkel ligt.