De Friends of Hue-schakelaars hebben meer functies gekregen, zoals natuurlijk licht en een verbeterde dimfunctie. Dit is er nieuw.

De Friends of Hue-schakelaars zijn lichtknoppen die je met het Philips Hue-systeem kunt bedienen. Ze worden gemaakt door derde partijen zoals Senic en Gira. De functionaliteit was tot nu toe beperkt, maar dat gaat veranderen nu er een update voor de Philips Hue-app klaar staat. Er komen er een paar leuke functies bij, die je met een druk op de knop kunt activeren. De Hue-app toont een melding dat je nu toegang hebt tot tijdgebaseerd licht, scènecyclusmodus, de scène ‘Natuurlijk licht’, verbeterd dimgedrag en meer.

Dit zijn de nieuwe functies:

Activeer natuurlijk licht met de Friends of Hue-schakelaar

Activeer scènes met maximaal 10 timeslots

Scènecyclus met maximaal 10 scènes

Lampen in- en uitschakelen met één knop

Verbeterde dimfunctionaliteit

De update van de Philips Hue-app zorgde er ook voor dat de oudere Hue Tap slimme werd gemaakt. Die bevat vrijwel dezelfde module die ook in de Friends of Hue-schakelaars wordt gebruikt, maar dan met een iets andere firmware. Het is dan ook geen verrassing dat nu de schakelaars van derden aan de beurt zijn. Sinds een paar dagen is er ook een software-update voor de Hue Bridge uitgekomen, met nummer 1963171020. Zie je de nieuwe functies niet voor je knoppen? Dan kan het helpen om deze update nog even te installeren.

Als je je lichtknopjes slimmer wilt maken heb je een aantal mogelijkheden. Je zou een relais achter de lichtknop kunnen aanbrengen (zoals de wandschakelaarmodule van Philips Hue zelf). Maar als je huidige schakelaars erg verkleurd of lelijk zijn geworden, zou je ook de lichtknoppen zelf kunnen vervangen. De Friends of Hue-wandschakelaars zijn dan een goede oplossing.

