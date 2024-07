De Philips Hue Twilight is het eerste bedlampje van Philips Hue voor op je nachtkastje. Wij hebben deze lamp getest en vertellen in deze Philips Hue Twilight-review of hij zijn (toch wel forse) prijs waard is.

De Philips Hue Twilight is de eerste tafellamp die speciaal voor nachtkasjes is ontworpen. Met een prijs van €279,- vraag je je misschien af of je wel waar voor je geld krijgt. In deze review proberen we antwoord te geven op die vraag. Je hebt voor lampen op je nachtkastje vaak immers twee stuks nodig. Tegelijk krijg je ook wel heel wat extra’s ervoor terug, zoals speciale slaapfuncties om in slaap te vallen en te ontwaken, een nieuwe ColorCast-techniek voor mooiere kleurpatronen op de muur en een extreme dimfunctie tot 0,5%. Is dat het allemaal waard? Je leest het in deze review!

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juli 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De lamp is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Philips Hue Twilight in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Philips Hue Twilight:

Lampje speciaal voor de slaapkamer

Lichtopbrengst: 1380 lumen bij kleurtemperatuur 4000 Kelvin

Lichttemperatuur: 2000 – 6500 Kelvin

Energieverbruik lamp: 13,4 Watt

Afmetingen: 33 cm hoog x 15,9 cm diep x 16,4 cm breed

IP-rating: 20

Verkrijgbaar in zwart en wit

Adviesprijs: €279,-

Philips Hue Twilight in de zwarte variant: maar waar laad je je smartphone op?

Design Philips Hue Twilight

Het is eigenlijk vreemd dat Signify nooit eerder een bedlampje heeft gemaakt. Er zijn inmiddels tientallen armaturen voor tafel, plafond en muur verschenen, zowel voor binnen- als buitenshuis. Maar een simpel lampje om bij wakker te worden, was er nog niet. Goedkopere concurrenten zoals Yeelight en Xiaomi maakten ze wel, vaak in strakke designs. De Yeelight Staria (€79) is een goed voorbeeld daarvan: het ziet er leuk uit en het past goed op je nachtkastje.

Met de komst van de Philips Hue Twilight wordt dat enigszins goedgemaakt, al valt wel op, dat deze allereerste poging van Philips Hue toch wel wat op het eerdergenoemde Yeelight-lampje lijkt. Ook hier is sprake van een schuin geplaatste kap op een voet, waarbij je kunt kiezen uit de kleuren zwart of wit. Yeelight heeft als extraatje een oplader verwerkt in de voet. Dat krijg je bij de Philips Hue Twilight niet, maar er zitten wel een paar andere leuke functies op. Zo kun je met een druk op de knop de slaapautomatisering starten, waarbij de verlichting geleidelijk wordt gedimd totdat deze volledig uit gaat. Daarmee kun je ontspannen in slaap vallen.

In feite bestaat de Twilight uit twee lampen. Onder de lampenkap bevindt zich de verlichting om bij te lezen en om de weg naar je bed te kunnen vinden, terwijl aan de achterkant een brede lichtstrip aanwezig is die accentverlichting op de muur geeft.

Of je de lamp mooi vindt is een kwestie van smaak. Op het eerste gezicht doet het wat ‘plastic’ aan. Er is geen sprake van een open kapje, maar er zit een stuk transparant plastic tussen kap en voet. Kantelen is daardoor niet mogelijk; het enige wat je kunt doen is de kap horizontaal een stukje richting muur te draaien. Zo kun je het licht wat meer in de gewenste richting draaien, terwijl de kabel en de leds aan de achterkant naar de muur blijven wijzen. Het lampje is erg compact, waardoor hij ook op een wat kleiner nachtkastje past. Aan de onderkant is een metalen schijf aanwezig, om het geheel wat meer gewicht te geven. Topzwaar is ‘ie niet en de kans dat hij omvalt door een wilde arm- of beenzwaai vanuit je bed, acht ik ook niet zo groot.

De voet van de lamp is gemaakt van kurk en dat is weer eens wat anders. Het geeft de lamp een wat meer gezellige en milieuvriendelijke uitstraling, in plaats van de rubberachtige coating die vaak voor dergelijke antislipvoeten wordt gebruikt. De lamp wordt verder geleverd met een voedingskabel in een bijpassende kleur.

Wat ik minder mooi vind is de grote 20 Watt adapter, die veel ruimte inneemt in het stopcontact terwijl er achter nachtkastjes meestal niet zoveel stroomaansluitingen zijn. Om dit op te lossen heb ik een stekkerblok neergelegd, maar ook dan slokt de stroomadapter erg veel ruimte op.

Wat me ook tegenvalt is dat dit alleen een lamp is. Voor gebruik op een nachtkastje zou het bijvoorbeeld handig zijn geweest als er een usb-c-poort was toegevoegd voor het opladen van je iPhone. Ik verwacht niet een compleet oplaadstation, maar omdat het grote stroomblok de verdere stroomaansluitingen bij je bed wat beperkt, had het een handige dubbelfunctie kunnen krijgen. Zeker voor die prijs.

Philips Hue Twilight in gebruik

De Philips Hue Twilight is uiteraard te gebruiken als leeslampje en voor strijklicht op de muur, zodat een gezellige sfeer ontstaat. De belangrijkste functie is het nabootsen van een zonsopgang en zonsondergang in je slaapkamer, zodat je prettig in slaap valt en weer ontwaakt. Het is echter niet bedoeld als WakeUp Light, zoals Philips vroeger wel maakte. Ook claimt de fabrikant niet dat de lamp geschikt is voor lichttherapie of het voorkomen van sombere buien.

Wat Signify wel heeft gedaan is blauwe kleuren zoveel mogelijk vermijden zodat je hopelijk gemakkelijker in slaap valt. Er zijn twee knoppen bovenop de lamp aanwezig. Met de ene knop kun je door zes lichtscènes schakelen, die zijn geïnspireerd op de natuur. Denk daarbij aan thema’s als Sleepy (roodtinten), Arise (helderder) en vier zonlichtthema’s. Je kunt ook je eigen scènes en functies aan deze knop toewijzen, zodat je met die ene knop alle verlichting in huis kunt regelen. Naast eenmalig kort indrukken kun ook acties koppelen aan langdurig indrukken van de knop.

De tweede knop is bedoeld voor slaapautomatisering. Daarmee simuleer je een zonsondergang die in 15 minuten van licht naar volledig donker gaat, met een voorkeur voor warme oranjerode tinten. Met de zogenaamde ColorCast-technologie kun je aan de voorkant een warme gloed creëren terwijl aan de achterkant strijklicht zorgt voor het effect van een zonsopgang of -ondergang. De lampen aan de achterkant bestaan in feite uit drie rechthoekige paneeltjes, die elk in een andere kleur kunnen worden ingesteld.

Het lijkt misschien alsof deze lamp alleen maar oranjerood licht kan verspreiden, maar dat is niet zo. De kleurtemperatuur is instelbaar van 2000 Kelvin (helder wit) tot 6500 Kelvin (gezellig warm wit). Wel is het zo dat de standaard voorgedefinieerde scenes de nadruk leggen op roodtinten, zodat het er wat gezelliger uit ziet en je niet wordt gehinderd door blauw licht.

Een pluspunt is dat je de lamp heel ver kunt dimmen, tot maar liefst 0,5 procent. Dit kan handig zijn als je het in de kinderkamer of in je eigen slaapkamer niet helemaal donker wilt hebben. Dit werkt perfect: je kunt nog steeds iets zien, maar het lampje is niet storend als je wilt slapen. Zet je de lamp vervolgens op z’n meest felle stand, dan kun je met gemak een boek lezen (of een zoekgeraakte contactlens of oorbel terugvinden).

Net als elke andere Philips Hue-lamp kun je de Twilight opnemen in je automatiseringen. Het werkt met Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings en dergelijke, op voorwaarde dat je een bridge hebt. In de app kun je de lichtinstellingen regelen, scènes kiezen, routines en timers instellen en de software-updates installeren, zoals bij elke Hue-lamp.

Nu ik er zo over nadenk had Philips Hue al een soortgelijk lampje, namelijk de Hue Go-tafellamp op voet die rond de 150 euro kost. De Twilight is veel idealer als bedlampje, vanwege de dubbele lichtbron en de voorgeïnstalleerde slaap- en opsta-routines. Maar daar hangt wel een fors prijskaartje aan: met z’n 280 euro is hij veel duurder dan de Hue Go. Ik had liever iets gezien in de prijsklasse van de Hue Signe-tafellamp (ca. 190 euro) die ook als bedlampje te gebruiken is, zodat je voor twee stuks nog net onder de 400 euro uitkomt.

Score 8.2 Philips Hue Twilight €279 Voordelen + Twee lampen, afzonderlijk regelbaar

Speciale knop voor slaaproutine

Knop is zelf te programmeren

Voorgedefinieerde zonlichtthema's

Compact en met verzwaarde voet

Voet van kurk is een leuk detail

ColorCast-technologie geeft een mooi kleurverloop op de muur Nadelen - Prijs is buitensporig

Ziet er niet uit als een designklassieker

Achterkant oogt wat raar, door de losse lichtpaneeltjes

Conclusie Philips Hue Twilight review

Zoals we gewend zijn bij Philips Hue functioneert ook deze lamp weer probleemloos. Aansturen met Siri of met de Woning-app gaat moeiteloos, terwijl je voor het slapengaan het beste even op de fysieke knop bovenop kunt drukken. Hij doet dienst als leeslampje en is tegelijk een sfeerlicht voor de muur. Het werkt naadloos samen met de rest van je Philips Hue-collectie en je hebt allerlei mogelijkheden om de instellingen mee te nemen in je automatiseringen. Maar de prijs vinden we echt wat overdreven, zeker voor zo’n klein lampje waar van je er meestal twee stuks zou willen aanschaffen.

De Philips Hue Twilight is verkrijgbaar in de Philips Hue Store en bij diverse winkels, zoals Bol.com en tink. De zwarte variant is voorlopig alleen bij Philips Hue zelf verkrijgbaar.