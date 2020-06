Nieuwe functies in WhatsApp

WhatsApp test met betaversies op zowel iOS als Android allerlei aankomende functies. Zo nu en dan lekken deze functies uit, waardoor je een goed beeld krijgt wat er allemaal aan zit te komen. In deze round-up bespreken we de belangrijkste nieuwe functies voor WhatsApp die er binnenkort aankomen. Van veel functies is het nog onduidelijk wanneer ze uitgebracht worden. Alle functies zijn de afgelopen tijd gelekt door WABetaInfo, die vaker vroegtijdig functies weet uit te lekken.

Dit artikel verscheen eerder in april 2019, maar is compleet bijgewerkt met de meest recente nieuwe aankomende functies en daarom opnieuw gepubliceerd.

#1 Op meerdere apparaten

De grootste beperking van WhatsApp is nog altijd dat je de app maar op één iPhone kan installeren. Je kan wel WhatsApp op de desktop gebruiken, maar daarvoor moet de app altijd in verbinding staan met je telefoon. WhatsApp werkt aan een nieuw systeem waarmee je je account op meerdere apparaten kan activeren. Je kan dan dus meerdere smartphones gebruiken, maar bijvoorbeeld ook op een tablet installeren (zie het punt over de iPad-versie). Het zou gaan om in ieder geval vier apparaten tegelijkertijd.

#2 iPad-versie in aantocht

WhatsApp werkt ook nog steeds aan WhatsApp op de iPad. De eerste screenshots van de iPad-versie van WhatsApp zijn inmiddels ook al verschenen en het lijkt erop dat het om twee versies gaat. De ene versie werkt zoals de iPhone-variant, waarbij je een apart telefoonnummer gebruikt. Een tweede versie is gebaseerd op WhatsApp Web en laat je koppelen met WhatsApp op je iPhone. Hierdoor gebruik je gewoon hetzelfde telefoonnummer. Die versie is voor de meeste mensen het meest interessant. Wanneer WhatsApp naar de iPad komt is nog een raadsel, maar we denken dat het nog wel eventjes duurt.

#3 Zoeken op datum

Met de uitgebreide zoekfunctie van WhatsApp zoek je zowel binnen chats als door alle chats naar specifieke berichten. Er is ook een geavanceerde zoekfunctie, waarbij je filters kan gebruiken. Maar WhatsApp werkt ook aan een manier om te zoeken op datum. Zodra je zoekt binnen een chat, zie je rechtsonder een agenda-knopje waarmee je de datum kan selecteren. Als je dus weet wanneer iemand iets gezegd heeft, kan dit flink wat tijd schelen.

Bekijk ook Zo werkt de zoekfunctie in WhatsApp Ben je op zoek naar dat ene WhatsApp-bericht, maar heb je geen idee wanneer je dat gezegd hebt? Met de handige zoekfunctie vind je elk WhatsApp-bericht terug. In deze tip lees je alles over hoe je kunt zoeken in WhatsApp.

#4 Geanimeerde stickers

Sinds najaar 2018 kun je in WhatsApp stickers gebruiken. Deze stickers download je via specifieke apps, hoewel Apple veel stickerapps uit de App Store verwijdert. De stickers die nu nog beschikbaar zijn, zijn allemaal statische plaatjes. Binnenkort komen daar ook bewegende varianten bij, want WhatsApp werkt aan geanimeerde versies van deze stickers. Ontwikkelaars maken de geanimeerde stickers op dezelfde manier als de gewone versies.

Bekijk ook WhatsApp stickers voor je chats: zo werkt het Je kan stickers in je WhatsApp-berichten gebruiken. Hoe dit moet leggen we uit in deze tip over WhatsApp stickers. Je kan rechtstreeks in WhatsApp stickers gebruiken om je berichten op te vrolijken.

#5 Bellen via de desktop

Je kan al heel lang bellen via WhatsApp, zowel met enkel audio als met video. Dit bellen is nu nog beperkt tot de smartphoneversies, maar WhatsApp werkt ook aan een mogelijkheid om te bellen via de desktop. Momenteel gaat het nog alleen om audiogesprekken, maar op den duur komen hier ook videogesprekken bij. Deze optie komt beschikbaar op zowel WhatsApp Desktop als WhatsApp Web.

#6 Doorgestuurde afbeeldingen Googlen

WhatsApp neemt de laatste tijd allerlei maatregelen om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan. Zo kun je een bericht maar naar een beperkt aantal mensen doorsturen. Daarnaast komt er een optie om omgekeerd naar foto’s te zoeken. Dit betekent dat je een foto die je via WhatsApp ontvangen hebt, kan zoeken via Google. Hiermee check je of een foto wel echt is of dat deze van het internet geplukt is. Iets soortgelijks kan al met vaak doorgestuurde tekstberichten.

#7 Filteren op statistieken

WhatsApp gebruik je voor veel meer dan alleen sturen van berichtjes. Je kan foto’s, video’s, spraakberichten, gifs en nog veel meer delen. Zelfs complete documenten kun je met je contacten uitwisselen. Al deze bestanden nemen ruimte in en via de statistieken in WhatsApp kun je deze allemaal bekijken. Maar hier komt nog een nieuwe functie bij. Je kan namelijk filteren. Zo kan je de grootste bestanden opzoeken, maar ook enkel doorgestuurde berichten. Bij het bekijken van de statistieken, kun je ze sorteren van nieuw naar oud of andersom.

#8 Chats opruimen (behalve de met ster gemarkeerde berichten)

Je WhatsApp-gesprekken opschonen kan op een aantal manieren. Je kan chats wissen, archiveren of gesprekken helemaal verwijderen. Bij de optie voor wissen werkt WhatsApp aan een kleine aanpassing. Je kan binnenkort alle berichten in een chat wissen, behalve die met een ster gemarkeerd zijn. Door een WhatsApp-bericht te markeren met een ster, kun je deze later makkelijker opzoeken. Je gebruikt dit vooral voor belangrijke berichten. In de toekomst zorgt WhatsApp ervoor dat deze berichten niet per ongeluk verwijderd worden als je een chatgesprek leegmaakt.

#9 WhatsApp Pay naar meer landen en eigen cryptomunt

WhatsApp Pay is een betaaldienst binnen WhatsApp, waarmee je geld overmaakt naar vrienden. De functie is al beschikbaar in India, maar WhatsApp Pay komt naar meer landen. De dienst ondersteunt binnenkort meer valuta, waaronder de euro en de dollar.

Een andere optie is dat het onderdeel uitmaakt van WhatsApp Business, zodat je bestellingen direct via WhatsApp afrekent. Er zijn al aanwijzingen gevonden dat dit in Nederland beschikbaar komt, want er zwerft een Nederlandse enquete rond waarin naar de mening gevraagd wordt over deze functie.

#10 Integratie met Facebook en Instagram

Facebook heeft al eerder laten weten dat ze werken aan een nauwere samenwerking tussen haar verschillende chatdiensten WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger. Het is daardoor mogelijk om via WhatsApp een bericht te sturen naar iemand op Instagram. Het is een plan voor de langere termijn, maar het is wel iets wat eraan zit te komen. Facebook beloofde dat de berichten nog steeds end-to-end versleuteld zijn, zelfs als je ze naar Facebook of Instagram stuurt. Hoe dit er uiteindelijk precies uit gaat zien is nog een raadsel, maar dat Facebook hieraan werkt is een feit.