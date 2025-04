Bellen via de browser: ‘Webversie WhatsApp krijgt optie voor (video)bellen’

Met WhatsApp Web kun je waar je maar wil inloggen in je WhatsApp-account en berichten sturen naar je contacten. Dat is vooral handig als je op een computer werkt waar je niet zomaar apps op kan installeren, zoals de computer van je werk. Maar een nadeel van WhatsApp Web is dat niet alle functies daarvoor beschikbaar zijn. Zo mis je daar nu nog de mogelijkheid om te bellen en videogesprekken te voeren, maar volgens WABetaInfo gaat dat veranderen.

‘WhatsApp Web krijgt bellen en videogesprekken’

De bron schrijft dat WhatsApp werkt aan een mogelijkheid om vanuit elke webbrowser een videogesprek te starten of om te bellen. Het enige wat je dan dus nodig hebt, is een computer met camera en/of microfoon. WhatsApp Web werkt ook met elke gangbare browser, waardoor de audio- en videogesprekken altijd binnen handbereik zijn. In veel andere communicatie-apps, zoals Microsoft Teams of Google Meet, kun je al via de browser oproepen en videogesprekken voeren.

Het is nog niet bekend of oproepen en videogesprekken via WhatsApp Web dezelfde mogelijkheden bieden als de versies in de mobiele apps en desktopapps. Zo kun je op de mobiele apps makkelijk je scherm delen via WhatsApp. We verwachten dat het (video)bellen via WhatsApp Web ergens de komende maanden uitgerold wordt. Op dit moment verwijst de webversie je voor oproepen nog door naar de desktopapp van WhatsApp.

Onlangs voerde WhatsApp een aantal updates door voor oproepen, waaronder soepelere videogesprekken dankzij verbeteringen achter de schermen. Meer daarover lees je in ons eerdere artikel.