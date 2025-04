WhatsApp is bezig met een update voor het versturen van spraakberichten. Met de nieuwe interface is het makkelijker om handsfree een gesproken bericht te versturen.

Het versturen van gesproken berichten in WhatsApp is een veelgebruikte manier om zonder te typen berichtjes te sturen. Je hebt geen last van een niet goed werkende dicteerfunctie en je kunt het doen zonder naar het scherm te hoeven kijken. Binnenkort krijgen de spraakberichten van WhatsApp een nieuwe look, zo blijkt uit een nieuwe betaversie. Dit gaat er voor jou veranderen.

WhatsApp vernieuwt spraakberichten

Op dit moment moet je standaard de microfoonknop ingedrukt houden zolang je je bericht inspreekt. Wil je dit handsfree gebruiken, dan moet je eerst nog omhoog vegen om het opnemen vast te zetten. Met de nieuwste betaversie van WhatsApp is dat niet meer nodig: zodra je op de microfoonknop tikt (dus zonder ingedrukt houden), wordt meteen de opname gestart. Je hoeft verder niks te doen: je kan meteen beginnen met praten.

In beeld verschijnen onderaan meteen drie knoppen. Er is een prullenbakje om je opname te verwijderen (voordat je het verstuurd), er is een pauzeknop en tot slot nog de verzendknop. Tik je deze aan, dan wordt het spraakbericht meteen verstuurd. Je hoeft dus niet eerst op de pauzeknop te tikken.

De nieuwe werking van de WhatsApp spraakberichten maakt het gebruik ervan net wat makkelijker, doordat je voor de handsfree methode geen extra handeling meer hoeft te doen. Ben je meer een fan van de bestaande methode en hou je de knop liever ingedrukt? Dan kan dat ook nog gewoon.

We verwachten dat de nieuwe manier van spraakberichten binnenkort uitgerold wordt naar alle gebruikers. Op dit moment zit het nog alleen in de betaversie van WhatsApp.