WhatsApp is in Nederland een van de populairste berichtendiensten en heeft nu een aantal handige updates gehad, met name voor oproepen. Wij lichten er hier een aantal toe.

WhatsApp is voor veel mensen een belangrijke app om in contact te blijven met familie en vrienden en brengen daarvoor vaak updates uit om het contact met anderen te vereenvoudigen. Nu heeft WhatsApp de ervaring met video- en audio-oproepen verbeterd op drie manieren.

Nieuwe functies voor WhatsApp oproepen

In een uitgebreide blogpost legt WhatsApp uit welke nieuwe functies ze onlangs allemaal toegevoegd hebben. Het gaat voornamelijk om een aantal kleine updates of om verbeteringen waar je de afgelopen tijd op iCulture al over kon lezen. Denk aan het maken van evenementen in een-op-een-chats of het instellen van WhatsApp als standaardapp. Maar er is ook een aantal nieuwe functies voor WhatsApp-oproepen in het bijzonder, waardoor (video)bellen nog makkelijker wordt.

#1 Samenknijpen om in te zoomen

WhatsApp introduceert de mogelijkheid om tijdens een actief gesprek in te zoomen op het videobeeld van de gesprekspartner. Deze zoomfunctie werkt via een pinch-to-zoom-gebareninterface, waarmee gebruikers handmatig kunnen inzoomen op specifieke delen van het beeld. Dit is met name handig wanneer je meer visuele context wilt over de achtergrond of omgeving van de ander of als je iets van dichtbij wilt bekijken, zoals een object of document dat in beeld wordt gehouden.

#2 Iemand toevoegen aan je gesprek

Daarnaast ondersteunt WhatsApp nu het opschalen van een 1-op-1-videogesprek naar een groepsgesprek. Dit betekent dat extra deelnemers in real-time kunnen worden toegevoegd, zonder dat het lopende gesprek hoeft te worden beëindigd of opnieuw opgezet. De app regelt op de achtergrond automatisch de overgang naar een groepssessie en de weergave-indeling. Hierdoor blijft de gesprekskwaliteit behouden terwijl de schaal van het gesprek toeneemt.

#3 Soepelere videogesprekken

Achter de schermen zijn er veel verbeteringen doorgevoerd. WhatsApp belooft een betere beeld- en gesprekskwaliteit dankzij een verbeterd routeringssysteem, waardoor altijd de best mogelijke verbinding wordt gekozen. Dit verkleint de kans op haperingen en verbroken verbindingen. Bovendien is er nu bandbreedte-detectie, zodat je iPhone automatisch overschakelt naar een hogere videokwaliteit als de verbinding dat toelaat. Samen zorgen deze updates voor een soepelere en betrouwbaardere belervaring.

Wil je WhatsApp als standaardapp voor oproepen en berichten gebruiken? In ons eerdere bericht lees je hoe je dat doet.