WhatsApp heeft diverse privacyinstellingen waarmee jij bepaalde onderdelen van je account kan verbergen voor anderen. Eén van die instellingen is de Laatst gezien-status. Je kan in WhatsApp Laatst gezien uitschakelen, om te voorkomen dat anderen zien wanneer je voor het laatst online geweest bent. Hoewel je Laatst gezien misschien graag wil uitschakelen, wil je dat niet altijd voor ál je contacten. Met een aankomende verbetering kan dat.



Contacten uitsluiten voor Laatst gezien in WhatsApp

WABetaInfo deelt de kleine, maar handige wijziging. In een toekomstige versie voor zowel iOS als Android kun je bij de Laatst gezien-optie ook kiezen voor de instelling Mijn contacten, behalve…. Momenteel Kun je bij Laatst gezien kiezen voor Iedereen, Mijn contacten of Niemand.

Met de nieuwe optie kun je dus ook aangeven dat al jouw contacten jouw laatste online status mogen zien, met uitzondering van een aantal door jouw gekozen contacten. Dat werkt ook de andere kant op, door bijvoorbeeld bij de nieuwe optie iedereen aan te vinken behalve je partner. Op die manier kan je er dus voor kiezen dat alleen je partner mag zien wanneer jij voor het laatst online was. Hou er rekening mee dat je de online status van de personen die jij uitsluit, ook niet kan zien.

Behalve voor Laatst gezien, komt de nieuwe optie om contacten uit te sluiten ook bij de instellingen voor je profielfoto en info. Laatstgenoemde is het regeltje tekst wat onder je profielnaam staat.

Nog geen instelling voor Online-status

Hoewel het een fijne toevoeging is, vragen WhatsApp-gebruikers al jaren om een mogelijkheid om de Online-status te verbergen. Zodra je WhatsApp opent, kan iedereen van je contacten zien dat jij in WhatsApp zit. Dit is niet via een schakelaar uit te schakelen, zelfs niet voor mensen waarvan je niet wil dat ze het zien. Via deze functie kan iemand ook bijhouden wanneer je WhatsApp gebruikt en wanneer niet. Of WhatsApp plannen heeft om dit aan te passen, is niet duidelijk. Er zijn wel allerlei manieren voor om dit toch te omzeilen. Zo kun je voor het openen van WhatsApp je iPhone in vliegtuigmodus zetten. Je kan dan even goed een bericht typen en versturen, WhatsApp verlaten en je internetverbinding weer inschakelen. Het bericht wordt dan automatisch afgeleverd.