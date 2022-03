Uit de beta van WhatsApp blijkt dat je binnenkort bestanden tot 2GB kunt delen met anderen. We verwachten dat de functie binnenkort voor iedereen beschikbaar is, al is dat nog niet zeker.

Wie grote bestanden wil delen, grijpt al gauw naar WeTransfer. Deze dienst laat je gratis bestanden tot 2GB sturen naar anderen. In de nieuwe beta van WhatsApp is ook deze mogelijkheid opgedoken, zo werd ontdekt door WABetaInfo. Dat geeft je veel meer mogelijkheden dan voorheen.



Grote bestanden tot 2GB versturen met WhatsApp

Al jaren is de limiet vastgezet op slechts 100MB. Nu is dat voor foto’s en alledaagse PDF-documenten meer dan genoeg, maar als je echt grote video’s wil delen of een heel portfolio wil doorsturen, kom je in de knel. Omdat WhatsApp de limiet binnenkort verhoogt naar 2GB, is de populairste chat-app van Nederland een stuk handiger voor het delen van bestanden.

De functie is gevonden in betaversie 22.7.0.76 voor iOS. Ook in de Android-beta is bevestigd dat het eraan komt. WABetaInfo meldt dat de functie wordt uitgerold in Argentinië. Ook meldt de website dat het nog niet helemaal zeker is of het ook in andere landen zal werken, maar het zou WhatsApp wel goed staan. Telegram biedt immers al jaren de optie om bestanden tot 2GB te versturen. iCulture heeft de functie geprobeerd te testen, maar stuit nog op de limiet van 100MB.



Afbeelding: WABetaInfo

De kans bestaat dat niet alleen jij, maar ook je contactpersoon de nieuwste versie van WhatsApp moet hebben als deze functie beschikbaar is voor iedereen. Zodra daar meer over bekend is, zullen we dit artikel bijwerken. Zie jij het zitten om voortaan via WhatsApp je grotere bestanden te delen?

Apple heeft ook al jaren een functie om grote bestanden te delen via e-mail. Deze functie heet Mail Drop en staat bestanden tot 5GB toe, ook als je geen iCloud Mail gebruikt. Gebruik je deze functie, dan wordt een downloadlink in de e-mail gezet voor de ontvanger. Het bestand kan dan worden gedownload van een Apple-server. Meer over Mail Drop lees je in onze tip. Lees ook ons artikel over grote bestanden versturen vanaf de iPhone, iPad en Mac voor meer opties.