WhatsApp is van plan om het overzetten van je chats tussen iOS en Android mogelijk te maken. Nu is dat nog niet mogelijk, maar daar komt op den duur verandering in.

Het overzetten van je WhatsApp-gesprekken van Android naar iOS of andersom, is om een aantal redenen nog niet mogelijk. Je gesprekken zijn momenteel gebonden aan één toestel en de backup van je gesprekken wordt opgeslagen op iCloud en Google Drive (voor respectievelijk iOS en Android). Je kan al je chats daarom niet zo makkelijk van het ene besturingssysteem naar het andere overzetten. Daar komt gelukkig verandering in, zo blijkt uit een betaversie.



‘WhatsApp werkt aan overzetten chats tussen iOS en Android’

Het nieuws is ontdekt door WABetaInfo, de website die regelmatig vroegtijdig nieuwe functies van WhatsApp ontdekt. De functie maakt onderdeel van de ondersteuning voor meerdere apparaten. WhatsApp werkt hier al jaren aan, maar om dit mogelijk te maken moeten je chats ook gemakkelijk over te zetten zijn. Je kan dan bijvoorbeeld een Android-toestel linken aan het account als je een iPhone gebruikt. In een screenshot is te zien dat WhatsApp aan de functie werkt.

Dankzij de functie kun je je chats overzetten van Android naar iOS. Ook andersom is mogelijk, zodra de functie voor iedereen beschikbaar is. Het gaat om het overzetten van je complete chatgeschiedenis. Hoe de functie precies gaat werken, is nog niet duidelijk. Het is ook niet bekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt. Zoals gezegd maakt het ook onderdeel uit van het gebruik van WhatsApp op meerdere apparaten, waar al twee jaar aanwijzingen naar zijn. Je kan straks WhatsApp op vier toestellen tegelijk gebruiken. Eerder was er ook al een aanwijzing dat je op den duur je chats kan synchroniseren tussen iOS en Android.

Als je wil overstappen van Android naar iPhone, is momenteel de enige manier om je WhatsApp-chats te exporteren zodat je ze niet kwijtraakt. Er zijn wel tools die beweren je gesprekken over te zetten, maar dat is veelal tegen de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp in.