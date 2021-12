WhatsApp werkt nog altijd aan de Communities-functie. Er is nu iets meer bekend over hoe deze functie werkt en wat dit betekent voor nieuwe en bestaande groepsgesprekken.

Met WhatsApp-groepen kun je met meerdere gebruikers tegelijk chatten in één grote groep. Maar je herkent misschien wel dat je chatlijst vol staat met allemaal verschillende groepen, soms over hetzelfde onderwerp. Om alles georganiseerd te houden, werkt WhatsApp dus aan een nieuwe Communities-functie. Er zijn nu iets meer details bekend, zo ontdekte WABetaInfo uit de nieuwste beta.



‘WhatsApp Communities zet groepen bij elkaar’

Een WhatsApp Community is dus een plek waar beheerders van groepsgesprekken meer controle hebben over individuele groepen. Wat die mogelijkheden zijn is nog niet bekend, maar dankzij zo’n community kun je in ieder geval wel meerdere groepen aan elkaar linken. Je kan in totaal tien groepen koppelen aan één WhatsApp Community.

Na het aanmaken van zo’n community kun je, net als in groepen, een naam en omschrijving meegeven. Je kunt dan meteen nieuwe groepen aanmaken of bestaande linken, maar er wordt ook een Announcement-groep aangemaakt. Dit is een aparte chat waar alleen beheerders in kunnen chatten. Dit dient dus als een soort plek voor uitsluitend aankondigingen die met de community of groepen te maken hebben. Berichten in deze groep worden mogelijk automatisch doorgestuurd naar alle andere gelinkte groepen.

Als je als gebruiker toegevoegd wordt aan een WhatsApp Community, bijvoorbeeld via een speciale link, krijg je ook toegang tot de groepen die eraan gekoppeld zijn. Maar als je de community weer verlaat, heb je ook geen toegang meer tot de gekoppelde groepen.

Het is nog niet bekend wanneer de WhatsApp Community-functie beschikbaar komt. Onthoud dat het hier nog gaat om een niet-actieve betafunctie en dat er nog dingen kunnen wijzigen. Lees ook ons artikel met welke nieuwe functies WhatsApp nog meer in ontwikkeling heeft.