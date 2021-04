Al sinds WhatsApp in handen is van Facebook ligt de chatapp onder een vergrootglas wat betreft privacy. Ook onlangs met de aankondiging van de nieuwe WhatsApp-voorwaarden kwam er weer een storm van kritiek, omdat WhatsApp en Facebook daarmee meer met elkaar gaan samenwerken. Nu blijkt dat Facebook nog steeds bezig is met het testen van de koppeling tussen WhatsApp en Facebook Messenger.



‘Koppeling tussen WhatsApp en Facebook Messenger nog in ontwikkeling’

WABetaInfo schrijft op basis van een tweet dat Facebook nog altijd bezig is met het testen van een koppeling tussen WhatsApp en Facebook Messenger. Het is dan mogelijk om vanuit Facebook Messenger een bericht te sturen naar een WhatsApp-contactpersoon. De koppeling is echter optioneel, dus alleen jij bepaalt zelf of je hier gebruik van wil maken. Of dit ook betekent dat iemand anders via Messenger geen bericht naar jou via WhatsApp kan sturen, is niet helemaal duidelijk.

Twitter-gebruiker @alex193a forceerde de Facebook Messenger-app om een gesprek te herkennen als WhatsApp-conversatie. Vervolgens liet de Messenger-app zien hoe de app een WhatsApp-chat herkent. Het gaat nog om een verborgen instelling, die dus wel al in de Messenger-app verstopt zit. De daadwerkelijke koppeling is nog niet beschikbaar, omdat dit nog niet op de servers geactiveerd is.

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats 👀 ⚠️ I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu — Alessandro Paluzzi (@alex193a) April 16, 2021

‘Functies Messenger komen naar WhatsApp’

WABetaInfo speculeert verder dat door de optionele koppeling sommige functies van Messenger ook naar WhatsApp komen. Het is niet duidelijk om welke functies het dan precies gaat, maar mogelijk kun je vanaf dat moment ook de berichtenreacties gebruiken. Je kan daarmee reageren op een bericht met een emoji. Veel andere chatapps bieden dit ook, waaronder iMessage.

Het is nog onduidelijk op welke termijn de koppeling tussen Facebook Messenger en WhatsApp gepland staat. WhatsApp maakt standaard gebruik van end-to-end encryptie. Bij Facebook Messenger is dat niet het geval. Gebruikers zijn daardoor bang dat waardevolle persoonsgegevens in handen komen van Facebook. Voorlopig blijft WhatsApp een losstaande app met end-to-end versleuteling, zo liet een Facebook-ontwikkelaar eerder weten.

Al sinds januari 2019 wordt er gesproken over het samenvoegen van Facebook, Instagram en WhatsApp. Sinds afgelopen september kun je wel al Instagram DM koppelen aan Facebook Messenger.