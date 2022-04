Apple's eigen apps en diensten missen vaak functies die je wel bij de concurrent vindt. Een veelgehoord voorbeeld is Siri, dat een stuk minder slim is dan andere assistenten. Tot ongenoegen van ontwikkelaars bij Apple, zo laten zij weten. Maar waarom is dat eigenlijk?

Apple heeft bij al haar producten sterk de focus op privacy. Dat heeft voor gebruikers diverse voordelen. Zo bouwt Apple bijvoorbeeld minder snel een profiel van je op en word je ook minder gevolgd binnen Apple’s eigen apps en diensten. Maar deze verhoogde focus op privacy, staat ontwikkelaars bij Apple soms in de weg. The Information duikt in het vraagstuk van privacy enerzijds en functionaliteiten anderzijds. Ontwikkelaars bij Apple zijn soms niet blij met de sterke focus op privacy, omdat ze daardoor qua functionaliteiten niet op kunnen boksen tegen bijvoorbeeld Google.



Privacy versus gebruikersgemak: soms minder functies bij Apple

Een goed voorbeeld is Apple TV+, zo legt The Information uit. Waar diensten als Netflix en Disney+ een goed beeld hebben waar jij naar kijkt, heeft Apple dat niet. Ontwikkelaars bij Apple kunnen daardoor ook minder goede aanbevelingen geven die op jouw kijkgedrag (en dus smaak) gebaseerd zijn. De gegevens die Apple verzamelt, zijn vaak anoniem en daardoor niet tot een individuele gebruiker te herleiden. Het gevolg is dat content dus ook niet kan worden afgestemd op de gebruiker.

Dit heeft dus ook gevolgen voor functies die ontwikkelaars bij Apple toe willen voegen aan apps en diensten, maar dat simpelweg niet kunnen door een gebrek aan gebruiksgegevens. Voormalig ontwikkelaars vertellen dat Apple een functie toe wilde voegen, waardoor gebruikers via Siri apps en andere online aankopen konden doen. Dat gaat dus met je stem. Amazon heeft iets soortgelijks met Amaxon Alexa. Maar omdat Siri het wachtwoord van een Apple ID niet via stem mag invoeren (volgens Apple’s privacyvoorwaarden), is dit niet mogelijk. Ontwikkelaars vonden geen manier om gebruikers op een andere manier te identificeren, om zo betaalde aankopen met je stem te kunnen doen. Dit idee is uiteindelijk geschrapt.

De engineers waar The Information mee sprak, geven nog meer voorbeelden van apps en diensten die beperkt werken door de strenge privacyregels. Naast Siri gaat het ook om de App Store en bijvoorbeeld de Apple Card. Soms moeten ontwikkelaars creatieve en dure manieren bedenken om langs de beperkingen heen te werken. De makers bij Apple zouden ook gefrustreerd zijn dat de (anonieme) gebruiksgegevens die er wel zijn, niet met hen gedeeld worden. Zij hebben daardoor geen inzicht in hoe hun gebruikers hun apps benutten.

Apple ontwikkelde de afgelopen jaren diverse functies, zoals “differential privacy“, waarmee gebruiksgegevens verkregen worden zonder dat dit tot individuen te herleiden is. Volgens een oud-medewerker is het voor nieuwe ontwikkelaars bij Apple een behoorlijke uitdaging om met deze beperkingen te werken. Ook klagen zij dat functies als differential privacy slechts in beperkte mate resultaat opleveren.

Privacy is een bewuste keuze

Het is duidelijk dat privacy bij Apple een bewuste keuze is. Als gebruiker van Apple-producten weet je dat sommige dingen simpelweg minder goed werken dan bij de concurrent. Dat heeft dus voor een groot deel te maken met de sterke focus op privacy. Maar Apple is ook wel eens in verlegenheid gebracht. In 2019 bleek dat Apple externe inhuurkrachten had die spraakopdrachten van Siri-gebruikers analyseren. Het was daardoor niet zo privacyvriendelijk als gebruikers denken. Apple veranderde het Siri beleid. Sindsdien kun je Siri-opnames verwijderen en zelf aangeven of dit gedeeld mag worden. Maar externe krachten gebruikt Apple niet meer voor het analyseren.