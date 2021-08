WhatsApp voor iPad gelekt in de beta

WhatsApp was al bezig om de app beschikbaar te maken op meerdere apparaten. Toen dit bekend werd wilde Will Cathcart (hoofd WhatsApp bij Facebook) nog niet bevestigen of er ook actief aan werd gewerkt om WhatsApp geschikt te maken voor de iPad. Mark Zuckerberg hintte dat de app er inderdaad aan komt, maar ook hij wilde geen tijdsplan noemen. In de beta die nu beschikbaar is, zijn nu hints gevonden dat het eraan komt.



WhatsApp werkt nu op multi-device 2.0 en gebruikers kunnen een iPad instellen als een nieuw, gekoppeld apparaat. Je kunt tot vier apparaten en een smartphone koppelen. Eerder vertelde een woordvoerder dat mensen in de toekomst WhatsApp kunnen gebruiken zonder dat er een telefoon verbonden hoeft te zijn. “Multi-device houdt in dat gebruikers dezelfde functionaliteit hebben die je nu ook hebt op de huidige publieke versies van WhatsApp Web, Desktop en Portal, maar zonder dat er een telefoon verbonden hoeft te zijn.” Ook voor mensen die Desktop/Web en Portal gebruiken wordt de ervaring beter en je kunt in de toekomst nog meer verschillende apparaten gebruiken.

Je blijft dus bereikbaar via WhatsApp, ook als de iPhone niet in de buurt is of een lege batterij is. WABetaInfo verwacht de iPad-versie in een toekomstige update. Het wordt een native app, die onafhankelijk van je iPhone werkt. Je hebt dus geen browser meer nodig. De gesprekken worden tussen de iPhone en iPad gesynchroniseerd.

In april 2019 schreven we al over een aanstaande iPad-versie van WhatsApp, maar daarvoor was wel een ander telefoonnummer vereist. Dit leidde uiteindelijk niet tot de oplossing waar veel mensen op zitten te wachten: een echte native app.

Beta-versie WhatsApp voor iPad komt eraan

Gebruikers van de TestFlight-beta kunnen het als eerste proberen. Er wordt al wel melding gemaakt in de beta, maar je kunt de losse iPad-app nog niet downloaden. Als je in TestFlight de nieuwste versie 2.21.170.12 aantreft, is die dus nog niet voor iPadOS aangepast. Wel zitten er kleine vernieuwingen in, zoals nieuw ontworpen contactinformatie voor zakelijke contacten. De iPadOS-versie van de app komt automatisch beschikbaar voor betatesters, zodra hij uit komt.

WhatsApp heeft nog meer functies in petto: zo is onlangs een functie aangekondigd om de chathistorie tussen iOS en Android-apparaten uit te wisselen. En er werd in juli ook een verbeterde functie voor groepsgesprekken geïntroduceerd.