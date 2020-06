watchOS 7 functies: deze kun je verwachten

Apple kondigde de grootste nieuwe functies aan tijdens de WWDC 2020 presentatie, maar dat is niet alles. In watchOS 7 zitten nog meer nieuwe functies die geen aandacht kregen in de presentatie. Daarom lichten we ze hier voor je uit. Er zit vast wel wat voor jou bij!

#1 Slaap-app

Eén van de meest vooraanstaande nieuwe functies in watchOS 7 is de nieuwe Slaap-app. Hiermee houd je bij hoeveel uur je slaapt per nacht. Dit kun je in de Gezondheid-app op je iPhone terugzien om zo inzicht te krijgen in je geslapen uren. Tijdens het instellen geef je aan hoe laat je van jezelf naar bed moet. ‘s Avonds krijg je een melding om je eraan te herinneren. Zodra het tijd is om te slapen gaat je Apple Watch automatisch in een Niet storen-stand. Ook kun je het scherm niet meer per ongeluk tijdens je slaap activeren.

Kun je lastig in slaap komen? Dan kun je shortcuts instellen die je helpen met rustig worden. Dat kan bijvoorbeeld een podcast zijn of een rustige afspeellijst. De Apple Watch houdt niet alleen bij hoeveel uur je slaapt, maar weet ook wanneer je onrustig was. Dit wordt aangegeven in de grafiek die je na het slapen kunt inzien. Let op dat je Apple Watch ten minste 30% opgeladen moet zijn om de Apple Watch Slaap-app te kunnen gebruiken.

#2 Wijzerplaten delen

Dit is een functie waar Apple Watch gebruikers vaak om hebben gevraagd. Je kunt vanaf watchOS 7 eindelijk jouw Apple Watch wijzerplaat delen, exact zoals jij ‘m ook hebt. Gebruik je complicaties van derden, zoals Shazam of een ov-app, dan krijgt de ontvanger de optie om deze apps te installeren. Zo zorgt de Apple Watch ervoor dat de wijzerplaat exact zoals het origineel op jouw horloge komt.

Tijdens het delen kun je specifieke complicaties uitsluiten als je die niet wil delen. Je kunt ook een wijzerplaat ontvangen of zelfs downloaden van het internet. Apple heeft een tool ontwikkeld voor websitemakers om een preview te tonen van een wijzerplaat. Daaronder staat een downloadknop. Zo haal je exact die wijzerplaat binnen zonder zelf veel moeite te doen.

#3 Work-outs

Dansen werd tot en met watchOS 6 niet gezien als een work-out. Vanaf watchOS 7 wel. Er zijn ook andere nieuwe gedetailleerde work-outs beschikbaar: Functionele Krachttraining, Coretraining en een Coolingdown. Dat laatste is belangrijk als je intensief bewogen hebt om onder meer spierpijn te verminderen.

Het voordeel van dergelijke work-outs is dat de Apple Watch beter weet op wat voor bewegingen hij moet letten. Je kan natuurlijk altijd een ‘Overig’ work-out starten, maar dan wordt er met minder detail op je beweging en hartslag gelet. Bij de ‘Dansen’ work-out kijkt je Apple Watch bijvoorbeeld naar hoe je je armen omhoog en omlaag beweegt, maar ook links en rechts.

#4 Handen wassen

We weten dankzij de coronacrisis inmiddels allemaal nog beter hoe belangrijk het kan zijn om je handen te wassen. Daarmee wil Apple je helpen met de automatische handenwas-detectie in watchOS 7. Dit werkt met de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Met deze functie luistert de Apple Watch of er stromend water klinkt als je een handenwas-beweging maakt. Er start dan automatisch een timer van 20 seconden en je krijgt een tikje als je lang genoeg gewassen hebt. Je krijgt ook een herinnering om je handen te wassen zodra je thuis komt.

We hadden graag gezien dat Apple deze functie eerder uit zou brengen gezien de huidige crisis waar we allemaal mee te maken hebben. Helaas kiest Apple ervoor om dit pas in watchOS 7 te activeren. Het is daarom ook zonde dat je minimaal een Apple Watch Series 4 nodig hebt.

#5 Apple Pay kaarten kiezen

Gebruik je Apple Pay op de Apple Watch? Dan moet je vanaf watchOS 7 verticaal tussen je pasjes scrollen in plaats van horizontaal. Ook vind je nu snel al je Wallet-kaarten van bijvoorbeeld een vliegmaatschappij of bioscoop. Druk tweemaal op de zijknop om het tevoorschijn te halen. In feite is dit een snelkoppeling geworden naar de volledige Wallet-app op Apple Watch.

Wij vonden het wel fijn dat je voorheen horizontaal kon scrollen, maar aan de andere kant is het ook prettig om snel bij je gewone kaarten te komen. Zo kun je nu sneller je stoel checken voor het vliegtuig en heb je je vluchtnummer gauw bij de hand. Van betaalkaart wisselen en ermee betalen kan nu alleen door te scrollen met de Digital Crown of je vinger. Je kan niet de andere kaart die in beeld is aantikken.

#6 Siri vernieuwd

Net als op de iPhone en iPad heeft Siri met watchOS 7 enkele nieuwe functies gekregen, samen met een verbeterd design. Op de Apple Watch Series 4 en nieuwer vind je nu hetzelfde nieuwe Siri-bolletje als op de iPhone en iPad. Je kunt Siri nu vragen om een spraakbericht te sturen via iMessage. Ook kun je nu Siri Shortcuts activeren vanaf je Apple Watch in de nieuwe Opdrachten-app. Daarvoor zijn ook complicaties beschikbaar. Zo zet je dus bijvoorbeeld een HomeKit-scène aan vanaf je wijzerplaat zonder extra apps te downloaden.

Een andere kleinere verbetering voor Siri op Apple Watch is dat het dicteren van tekst nu allemaal op het apparaat zelf verwerkt wordt. Dit is sneller en werkt betrouwbaarder.

Meer nieuwe functies in watchOS 7

Naast de bovengenoemde functies bevat watchOS 7 ook andere handige nieuwtjes. Sommigen zijn niet zo groot, maar kunnen desalniettemin erg handig zijn.

Nieuwe complicaties: Je vindt nu naast Siri Shortcuts nog meer nieuwe complicaties. Het gaat om een wereldklok, maanstand, Slaap-app en een snelkoppeling naar de afstandbediening voor de iPhone Camera-app. Meer complicaties van één app: Je kunt nu verschillende complicaties van dezelfde app tonen op je wijzerplaat. Voorheen kon je er maar één tonen, weliswaar in verschillende ontwerpen, maar de inhoud was altijd hetzelfde. Conditie-app: Dit zit technisch gezien niet in watchOS 7, maar in iOS 14. De Activiteit-app is omgedoopt tot de Conditie-app. Je vindt hier nu een veel compactere weergave van al je bewegingsgegevens, maar echt nieuwe functies vind je niet. Vanwege het uitgebreidere aanbod van data is de app van naam veranderd. Op de Apple Watch zelf heet de app nog wel Activiteit. Makkelijker wijzerplaten maken: Bij het maken van wijzerplaten op je Apple Watch worden complicaties nu gesorteerd per app en is het makkelijker om te kijken wat je wel en niet wil hebben. Ook kleuren zijn nu beter zichtbaar tijdens het bewerken.

Geoptimaliseerd opladen: We kennen het inmiddels wel van de iPhone, maar geoptimaliseerd opladen werkt vanaf watchOS 7 ook op de Apple Watch. Hiermee laadt je Apple Watch voor 80% op, en de laatste 20% pas vlak voordat je het horloge gaat dragen. Dit verlengt volgens Apple de levensduur van de batterij. Verbeterde privacy: De Apple Watch toont nu altijd een indicator op het scherm wanneer je microfoon wordt gebruikt door een app. Snellere animaties: Een concrete functie is het niet, maar in de eerste beta van watchOS 7 zijn animaties bloedsnel. We vonden de Apple Watch al snel, maar het navigeren tussen en het openen van apps gaat veel sneller dan voorheen. Zelfs een Apple Watch Series 3 is veel sneller geworden met het openen van apps. Nieuwe wijzerplaten: Zoals elk jaar heeft Apple weer wat nieuwe Apple Watch wijzerplaten gemaakt. Dit jaar is er weinig nieuws, maar we hebben nu een ‘Chronograaf Pro’ wijzerplaat met ingebouwde tachymeter. Ook hebben de XL- en Foto’s-wijzerplaten wat verbeteringen gekregen.

Kondig berichten aan met Siri: Met deze knop in het Bedieningspaneel kun je in- en uitschakelen dat Siri binnenkomende berichten voorleest als je AirPods draagt. Dit kon eerst alleen op de iPhone. Sneller Wi-Fi-netwerken selecteren: Door het Bedieningspaneel te openen en je vinger op het wifi-icoontje te houden krijg je nu een netwerklijst. Hier kun je wifi snel uitschakelen of een ander netwerk kiezen. Verminder harde geluiden: Stream je muziek vanaf je Apple Watch naar een draadloze koptelefoon of oortjes? Dan kun je nu harde geluiden laten begrenzen tot een bepaald aantal decibel. In de instellingen kun je zien met welke andere geluiden het vergelijkbaar is, zoals een sirene of gewoon stadsgeluid. Goedemorgen: Je Apple Watch wenst je in watchOS 7 een goede morgen als je wakker wordt. Je ziet je batterijpercentage, de datum en natuurlijk ook de tijd. Ook het weerbericht zie je direct. Nieuwe afbeelding bij het delen van work-outs: Als je je wandel-work-out deelt krijg je nu een gedetailleerdere afbeelding met daarop onder meer het aantal verbrande calorieën, je route en de afstand. Voorheen kreeg je slechts een kaartje met je route. Bedieningspaneel aanpassen: Je kunt nu knoppen verwijderen uit het Bedieningspaneel op de Apple Watch. Gebruik je bijvoorbeeld nooit de Apple Watch Theatermodus, dan kun je de knop verwijderen. Deze zijn ook weer toe te voegen als je een foutje maakt of je bedenkt. Bedien Apple Watch met Shortcuts: Met Siri Shortcuts in de Opdrachten-app op de iPhone kun je Apple Watch instellingen meenemen in een opdracht. Zo pas je bijvoorbeeld de wijzerplaat aan of schakel je het waterslot in Fietsroutes in Kaarten: Met fietsroutes in Apple Kaarten zie je niet alleen de lengte van de rit, maar ook hoe hoog de klim is en hoe lang dat duurt. Deze functie is nu alleen beschikbaar in een select aantal Amerikaanse en Chinese steden.

Eén ‘functie’ van watchOS 7 waar we niet zo blij van worden is het einde van Force Touch. Dit is her en der vervangen door lang indrukken, maar soms ook met extra virtuele knoppen. Het zou kunnen dat dit in een nieuwe beta weer wordt teruggebracht, maar het lijkt er sterk op dat Apple zich voorbereidt voor een Apple Watch Series 6 zonder Force Touch-sensoren.

We zijn benieuwd of jij nog nieuwe functies hebt ontdekt in watchOS 7. Laat het aan ons weten in de reacties, want we horen het graag! Bekijk voor meer informatie ons watchOS 7 overzicht. De update is later dit jaar beschikbaar voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer.