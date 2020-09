watchOS 7 geeft sommige Apple Watch-gebruikers flink wat problemen. Zo loopt de batterij sneller leeg en worden workouts niet altijd goed opgeslagen. In dit artikel verzamelen we veel voorkomende problemen en bugs in watchOS 7.

watchOS 7 bugs en problemen

Onlangs kon je in ons artikel met iOS 14 bugs en problemen al een overzicht vinden van veel voorkomende klachten over de update op de iPhone. Maar ook op de Apple Watch gaat de update niet zonder slag of stoot. Veel gebruikers klagen over een slechtere batterijduur of problemen bij het installeren van de update. Heb jij last van deze of andere problemen in watchOS 7, dan ben je hier aan het goede adres. In veel gevallen laten we ook mogelijke oplossingen zien.

“Batterij loopt erg snel leeg”

Na het installeren van watchOS 7 merken sommige gebruikers dat de accu een stuk sneller leeg loopt. Normaal gesproken doe je ruimschoots een dag met de Apple Watch, maar sommige gebruikers melden bij ons dat dit lang niet altijd meer mogelijk is. Het is lastig om te achterhalen wat hiervan het probleem is.

Na een grote update zoals watchOS 7, kan het zijn dat de batterijduur een paar dagen na het installeren wat minder is. De Apple Watch voert in de achtergrond nog allerlei optimalisatieprocessen uit, dus kijk het een paar dagen aan. Wat goed is om te weten, is dat je in watchOS 7 via Instellingen > Batterij nu een grafiek kan bekijken van het verloop van de accu. Controleer daar ook de batterijconditie, zodat je weet hoeveel capaciteit de accu nog heeft.

Mogelijke oplossing

Herstart allereerst de Apple Watch als je langdurig problemen hebt met de accuduur. Dit doe je door de zijknop ingedrukt te houden en de knop bij Zet uit van links naar rechts te slepen. Zet daarna de Apple Watch weer aan door de knop opnieuw ingedrukt te houden. Kijk het een dag aan of het nu beter gaat.

Heeft dit niet geholpen, dan kun je proberen de Apple Watch los te koppelen en opnieuw met je iPhone te verbinden. De Apple Watch wordt dan gewist, maar je kan eenvoudig een backup terugzetten. In onze tip lees je stap voor stap hoe je een Apple Watch kan loskoppelen. Bij het loskoppelen wordt meteen een backup gemaakt, die je daarna bij het opnieuw koppelen weer kan terugzetten.

Bekijk ook Apple Watch loskoppelen van je iPhone doe je zo Wil je je Apple Watch loskoppelen van de iPhone, dan lees je in dit artikel het stappenplan. Loskoppelen is een goed idee als je Apple Watch stuk is of als iemand anders jouw Apple Watch gaat gebruiken. In deze tip leggen we je alles uit over het loskoppelen van je Apple Watch.

“Workouts worden niet bewaard of tonen geen kaart”

Een groot aantal gebruikers meldt dat workouts niet opgeslagen of goed vastgelegd worden. Soms worden de gegevens niet gesynchroniseerd met de Conditie-app op de iPhone. Vervelend is ook dat de GPS-gegevens met de route van je workout niet bewaard worden. Ook op Apple’s supportforum wordt hier veel over geklaagd.

Mogelijke oplossing

Gelukkig lijkt er een goede oplossing te zijn voor dit probleem. Je kan allereerst proberen om de Apple Watch te herstarten, omdat dit het eenvoudigst te doen is. Heeft dit niet geholpen, dan kun je de Apple Watch loskoppelen en weer opnieuw verbinden met je iPhone. Uit de reacties onder onze Praat mee over watchOS 7 blijkt dat dit een goede oplossing is voor het probleem. In bijna alle gevallen worden de workouts na het opnieuw koppelen weer goed opgeslagen.

“Installeren op Apple Watch Series 3 niet mogelijk”

Heb je een Apple Watch Series 3 en probeer je deze te updaten naar watchOS 7? Dan is de kans groot dat je tegen opslagproblemen aanloopt. Voor de installatie van watchOS 7 heb je minimaal 3,1GB opslag nodig, wat een flinke hap is van de slechts 8GB aanwezige opslag op de Apple Watch Series 3. Van die 8GB is bovendien slechts een deel vrij te gebruiken, waardoor bijna iedereen met een Apple Watch Series 3 tegen de limieten aanloopt.

De oplossing: wissen, updaten en backup terugzetten

De oplossing voor dit probleem is het wissen en loskoppelen van de Apple Watch, het opnieuw koppelen en instellen als nieuw, de update installeren en daarna opnieuw loskoppelen en een backup terugzetten. Je raakt dan dus geen gegevens kwijt, maar je bent wel een flinke tijd bezig met het installeren van de update. Doe dit dus alleen als je weet dat je zo’n 4 uur de tijd hebt, ook omdat je iPhone in de buurt van de Apple Watch moet blijven.

Bekijk ook Te weinig opslagruimte voor watchOS 7? Zo los je het op Sommige gebruikers ervaren problemen met de opslagruimte voor watchOS 7. Vooral op de Apple Watch Series 3 levert dit bij veel gebruikers problemen op. Hoe kun je toch watchOS 7 op je Apple Watch Series 3 zetten bij te weinig opslagruimte? We geven enkele tips.

“Handen wassen werkt niet”

De Apple Watch kan je helpen met het wassen van je handen. Zodra je bij een lopende kraan een beweging maakt die lijkt op handenwassen, start de Apple Watch een timer zodat je je handen lang genoeg wast. Je kan ook een herinnering instellen, zodat de Apple Watch je eraan herinnert om je handen te wassen als je thuis komt. Dit gaat allemaal redelijk vanzelf, maar je moet het wel instellen.

Mogelijke oplossing

Zie je de functie niet verschijnen? Allereerst is het goed om te weten dat dit alleen werkt op de Apple Watch Series 4 en nieuwer. Op de Apple Watch Series 3 werkt dit dus niet. Bovendien moet je dit zelf nog instellen. Ga hiervoor op de Apple Watch naar Instellingen > Handen wassen. Zet daar de optie Timer voor handen wassen aan.

Om een melding te krijgen zodra je thuiskomt, moet je dit inschakelen op de iPhone. Ga naar de Watch-app en tik op Handen wassen. Zet dan de schakelaar bij Herinneringen voor handen wassen aan. Je iPhone vraagt om toestemming tot je locatie. Zodra je thuis komt, krijg je opnieuw een melding die vraagt of de functie altijd toestemming mag tot je locatie. Dit is nodig om de herinnering goed te laten werken.

“Datumcomplicatie niet beschikbaar”

Mogelijk is de complicatie met de datum op je wijzerplaat niet beschikbaar. Het lukt dan ook niet om deze opnieuw in te stellen, omdat bij de instellingen alleen de optie Uit te selecteren is. Voor dit probleem is een eenvoudige oplossing beschikbaar.

Oplossing: installeer Agenda-app

Waarschijnlijk heb je de standaard Agenda-app van Apple van je iPhone en Apple Watch verwijderd. Deze app is vereist om de complicatie te kunnen gebruiken. Installeer de app dus weer op je iPhone vanuit de App Store, zodat hij automatisch ook op de Apple Watch verschijnt. Daarna kun je de complicatie voor de datum weer instellen.

“Waar zijn de nieuwe wijzerplaten?”

watchOS 7 bevat een aantal nieuwe wijzerplaten, zoals een wijzerplaat met strepen, de nieuwe Chronograaf Pro en een wijzerplaat met je Memoji. In ons eerdere artikel kon je al lezen welke wijzerplaten nieuw zijn in watchOS 7. Als je de wijzerplaten niet kan vinden, open dan de Watch-app op je iPhone, tik in de tabbar onderaan op Wijzerplaten en bekijk bovenaan welke nieuw zijn bij het kopje Nieuw in watchOS.

Belangrijk om te weten is dat niet alle nieuwe wijzerplaten beschikbaar zijn op alle modellen. Deze nieuwe wijzerplaten werken alleen op de Apple Watch Series 4 en nieuwer:

Typografie

Memoji

GMT

Chronograaf Pro

Opteltimer

Strepen

Deze (vernieuwde) wijzerplaten zijn beschikbaar op Apple Watch Series 3 en nieuwer:

Artiest

Foto’s (vernieuwd)

XL (vernieuwd)

Er is ook nog en andere bug in watchOS 7 geslopen waar sommige gebruikers last van hebben. Wijzerplaten kunnen ineens uit zichzelf wisselen, zoals je ziet in dit filmpje op Twitter. Na een herstart moet dit probleem opgelost zijn.

Heb jij nog meer problemen en bugs in watchOS 7 ontdekt? Laat het ons dan weten in de reacties. Wil je meer weten over de update, check dan onze favoriete functies in watchOS 7. Lees ook ons andere artikel met iOS 14 bugs en problemen.