Zoals ieder jaar voegt Apple dit najaar weer nieuwe wijzerplaten toe aan de Apple Watch. In dit artikel bespreken we de nieuwe en vernieuwde watchOS 7 wijzerplaten: Chronograaf Pro, Foto's en XL.

Het is dit jaar wat magertjes met het aantal nieuwe wijzerplaten, maar er zijn drie leuke nieuwtjes die we je niet willen onthouden. Dit moet je weten over de wijzerplaten in watchOS 7.

Chronograaf Pro wijzerplaat voor Apple Watch Series 4 en nieuwer

De enige écht nieuwe wijzerplaat is Chronograaf Pro. Deze is alleen beschikbaar voor de Apple Watch Series 4 en nieuwer, in tegenstelling tot de reguliere Chronograaf die je al jaren vindt op iedere Apple Watch.

Met Chronograaf Pro haal je een heuse tachymeter naar je Apple Watch. Een tachymeter wordt gebruikt om de snelheid van een bewegend object te meten. Daarvoor wordt de secondewijzer gebruikt. Wanneer je de tachymeter start verschijnt bovenaan de gemeten snelheid. In de linker- en rechter onderhoek vind je de bedieningsknoppen om te starten, stoppen en resetten. Je kunt ook instellen dat de secondewijzer alsmaar doorloopt in rondjes van 3, 6, 30 en 60 secondes.

Vernieuwde Foto’s-wijzerplaat in watchOS 7

We kennen al jaren de Foto’s-wijzerplaat, maar deze heeft in watchOS 7 een nieuwe functie gekregen. Je kunt nu namelijk filters toevoegen aan je foto. Dat kan een bijvoorbeeld ouderwets of juist moderne tint aan je foto geven. Wil je graag matchen met je outfit of met je Apple Watch-bandje, dan kies je een fotofilter in een bijpassende kleur. Er is keuze uit talloze filters, dus het zou ons verbazen als geen enkele kleur de juiste is.

XL wijzerplaat met extra grote complicatie

Net als de Foto’s-wijzerplaat kennen we de XL-wijzerplaat al een tijdje. Deze wijzerplaat zet de tijd, zoals de naam al doet denken, extra groot op je scherm in digitaal formaat. Voorheen kon je al complicaties instellen voor deze wijzerplaat, maar nu zijn deze complicaties een stuk rijker. Het zijn dezelfde uitgebreide complicaties die je kent van de Infograaf-wijzerplaten. Bij het weer zie je bijvoorbeeld een boogje die mer context geeft aan de huidige temperatuur en bij de Geluid-app zie je ook hoe hard het huidige geluidsniveau precies is. Je kan in watchOS 7 één extra grote complicatie toevoegen aan deze wijzerplaat. De tijd verschijnt dan iets minder groot bovenin je scherm.

Een wijzerplaat als deze kan handig zijn als je bijvoorbeeld bij een concert het geluidsniveau in de gaten wil houden, of als je even niet afgeleid wil worden door allerlei informatie. Op bovenstaande afbeelding zie je links de originele XL-wijzerplaat, gevolgd door twee voorbeelden van de nieuwe grote complicatie.

Dit is een kleine greep uit de verbeteringen die Apple met watchOS 7 doorvoert. De uiteindelijke versie van het besturingssysteem voor de Apple Watch wordt in het najaar verwacht en is nu in handen van ontwikkelaars. De software is beschikbaar voor Apple Watch Series 3 en nieuwer. Wil je weten wat er nog meer nieuw is? Bekijk dan ons watchOS 7 overzicht.