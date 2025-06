In watchOS 26 voert Apple opnieuw een aantal vernieuwingen door op het gebied van wijzerplaten. Naast verbeterde functies nemen we ook afscheid van een aantal wijzerplaten.

Apple heeft in watchOS 26 opnieuw aandacht besteed aan de wijzerplaten van de Apple Watch. Door de jaren heen zijn er tientallen wijzerplaten toegevoegd, en met deze update brengt Apple meer overzicht, een frisse visuele stijl én functionele verbeteringen. Tegelijkertijd worden er ook enkele oude wijzerplaten uit de roulatie gehaald. In dit artikel zetten we alle aanpassingen op een rij.

#1 Liquid Glass-look bij Foto’s-wijzerplaat

Met watchOS 26 krijgt ook het display van je Apple Watch een opfrisbeurt in de vorm van het nieuwe Liquid Glass-ontwerp. Dat zie je terug in de Foto’s-wijzerplaat, die nu glaseffecten gebruikt om foto’s subtieler en dynamischer te tonen.

Ook andere onderdelen van het systeem zijn veranderd. Zo hebben ook de Slimme stapel, het bedieningspaneel en het menu voor apps een make-over gekregen. Hiermee zorgt Apple voor een meer consistente ervaring over alle platforms.

#2 Secondewijzer nu ook in ruststand bij meer wijzerplaten

Met de komst van de Apple Watch Series 10 introduceerde Apple een scherm dat eens per seconde wordt ververst – een belangrijke verbetering voor het weergeven van nauwkeurige tijd. Daardoor werd het mogelijk om de secondewijzer ook in de altijd-aan-modus te tonen, iets wat voorheen niet mogelijk was bij analoge wijzerplaten in ruststand.

In watchOS 26 breidt Apple deze functie verder uit. Verschillende populaire wijzerplaten krijgen een update, zodat ze nu óók in ruststand de secondewijzer tonen. Onder de ondersteunde wijzerplaten vallen onder andere California, Utility, Activity Analoog, Flux, Reflections, GMT, Pride Harmony en Unity Rhythm. Dit zorgt voor een nauwkeuriger tijdsbeeld en maakt analoge wijzerplaten functioneler, ook wanneer je pols naar beneden hangt.

#3 Vernieuwde wijzerplaat-galerij: meer overzicht en structuur

In de loop der jaren heeft Apple flink wat wijzerplaten toegevoegd, wat de keuze vergroot maar ook onoverzichtelijker maakt. Met watchOS 26 en iOS 26 pakt Apple dat aan door de wijzerplaat-galerij opnieuw in te richten. Het doel hierbij is meer structuur en een makkelijkere manier om de juiste wijzerplaat te vinden.

De vernieuwde galerij is beschikbaar op zowel de Apple Watch zelf als in de Watch-app op de iPhone. Wijzerplaten worden nu gegroepeerd in duidelijke categorieën zoals Foto’s, Fitness & Gezondheid, Data-rijk en meer. Dit maakt het eenvoudiger om te bladeren op basis van je gebruiksdoel of stijlvoorkeur. Of je nu op zoek bent naar een minimalistische klok of een wijzerplaat vol complicaties, de vernieuwde indeling helpt je sneller je weg te vinden binnen het steeds groter wordende aanbod.

#4 Verwijderde wijzerplaten: afscheid van vijf klassiekers

Hoewel watchOS 26 op veel vlakken vernieuwt en uitbreidt, is er ook een keerzijde: vijf bestaande wijzerplaten verdwijnen uit het aanbod. Het gaat om de volgende designs: Vuur en water (sinds watchOS 5), Vloeibaar metaal (sinds watchOS 5), Toy Story (sinds watchOS 4), Nevel (sinds watchOS 5) en Verlooptint (sinds watchOS 6). Deze wijzerplaten zijn niet langer beschikbaar om te selecteren in watchOS 26.

Apple geeft geen officiële toelichting op het schrappen van deze wijzerplaten, maar mogelijk sluiten ze niet meer aan bij de nieuwe Liquid Glass-designrichting, of zijn ze simpelweg minder populair gebleken onder gebruikers. Vooral het verdwijnen van Toy Story – met zijn geanimeerde Disney-personages – zal voor sommige gebruikers jammer zijn.

Een leuk detail is dat vorig jaar zomer de animaties van de Toy Story-wijzerplaat nog gebruikt werden voor de teaser trailer van Toy Story 5, de aankomende Pixar-film.

Nog geen nieuwe wijzerplaten

Wat dus vooral opmerkelijk is, is dat Apple wel wijzerplaten verwijdert maar er geen nieuwe toegevoegd heeft. We zien de laatste jaren vaker dat Apple wat minder aandacht heeft voor wijzerplaten, want de tijd dat er bij een grote watchOS-update veel nieuw bij kwamen ligt al een tijd achter ons. Maar er is nog hoop.

Apple kan altijd nog nieuwe wijzerplaten toevoegen zodra ze de Apple Watch Series 11 aankondigen. Dat was vorig jaar ook het geval bij de Apple Watch Series 10: er kwamen tegelijkertijd twee nieuwe wijzerplaten bij, die nog niet eerder voor watchOS 11 waren aangekondigd. We houden dus nog hoop dat Apple in september alsnog met een verrassing op dit gebied komt.

