Gezinsconfiguratie (Family Setup)

Gezinsconfiguratie breidt het gebruik van de Apple Watch uit voor het hele gezin. Er zitten features in voor kinderen en ouderen, zoals de mogelijkheid om de Apple Watch tijdens schooltijd minder afleidend te maken. Ook zitten er functies in voor ouderen, vooral gericht op gezondheid en veiligheid. Apple bracht er zelfs een Nederlands persbericht voor uit, maar de functie is in ons land nog niet beschikbaar.

Wat is Gezinsconfiguratie?

Met Gezinsconfiguratie kunnen alle gezinsleden, ook kinderen en ouderen, de Apple Watch gebruiken. Ze hebben daarvoor geen iPhone nodig maar kunnen toch functies op het gebied van gezondheid, fitness, veiligheid en communicatie gebruiken. De Apple Watch van een kind kan vanaf de iPhone van een ouder zo worden ingesteld, dat kinderen hun vriendjes kunnen bellen en berichten doelen. Ook krijgen kinderen aangepaste Activiteit-doelen en kunnen zelf Memoji maken. De SOS-noodmelding, Kaarten, Siri, Wekkers en App Store werken ook.

Het betekent dat gezinsleden een Apple Watch kunnen gebruiken, zonder dat ze een iPhone nodig hebben. Ouders kunnen hun kind altijd bereiken en kijken waar het kind uithangt. Hiervoor gebruik je de Zoek Personen-app (Find People) op de Apple Watch. Hoe je een Apple Watch kunt configureren voor een gezinslid lees je in dit supportartikel van Apple. Wij kunnen deze stappen nog niet uitleggen, omdat de functie niet in Nederland werkt.

Waarom Gezinsconfiguratie niet werkt in Nederland en België

Het gebeurt wel vaker dat Apple functies aankondigt die nog niet in Nederland beschikbaar zijn. In dit geval is er nog een extra obstakel: de kinderen moeten beschikken over een Apple Watch 4G. Dat brengt twee bezwaren met zich mee.

Ten eerste is de 4G-versie van de Apple Watch in Nederland nog niet verkrijgbaar en ook niet te gebruiken, aangezien geen enkele provider de eSIM in de Apple Watch ondersteunt. Ook de huidige eSIM-aanbieders bieden het alleen aan voor gebruik in de iPhone. Er zijn geen ‘trucjes’ om het toch werkend te krijgen.

Ten tweede betekent het dat je je kind geen Apple Watch kunt geven die je nog hebt liggen. Grote kans namelijk, dat die niet is voorzien van 4G-functie. Je zult dus een relatief nieuwe Apple Watch met 4G voor je kind(eren) moeten aanschaffen. Bovendien zal er een actief 4G-abonnement op moeten zitten. In de meeste landen betaal je hiervoor zo’n €5 per maand.

Kinderen en oudere gezinsleden die Gezinsconfiguratie gebruiken, hebben een apart telefoonabonnement met een eigen telefoonnummer.

Hoe kunnen kinderen met hun Apple Watch communiceren?

Als je Gezinsconfiguratie hebt (en aan alle voorwaarden voldoet) kunnen kinderen toch allerlei functies van de Apple Watch gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor FaceTime en de Telefoon-app, maar ook berichten sturen via iMessage, e-mails sturen en ontvangen via de Mail-app en via Walkietalkie praten met andere Apple Watch-bezitters.

Met de Memoji-app op de Apple Watch kunnen ze hun Memoji eindeloos aanpassen en delen met vrienden. Je kunt Memoji sinds watchOS 7 ook instellen als wijzerplaat.

Ouders bepalen met wie een kind contact mag hebben.

Wat kunnen kinderen nog meer doen?

Kinderen beschikken over hun eigen Apple ID en kunnen op de Apple Watch hun eigen agenda en de gezinsactiviteiten bekijken. Ook kunnen ze met de Herinneringen-app zelf takenlijsten maken. En ze kunnen fotoalbums bekijken die zijn gedownload via de iPhone van een beherend gezinslid.

Wat muziek luisteren betreft kunnen kinderen hun favoriete nummers van Apple Music afspelen via een Bluetooth-koptelefoon, -oordopjes of -speakers. Ze kunnen ook Siri vragen stellen of teksten laten vertalen, al werkt ook dit nog niet in het Nederlands. Met de Kaarten-app kunnen ze een route plannen.

Op deze manier kunnen kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd raken met Apple-diensten, zodat ze op latere leeftijd wellicht blijven hangen.

Apple Cash Family

Apple heeft ook de functie Apple Cash Family toegevoegd, waarmee zakgeld mogelijk is. Ouders kunnen hiermee geld naar hun kinderen sturen, die het bedrag vervolgens via Apple Pay op hun Watch kunnen besteden. Als een kind iets betaalt kunnen ouders daarvan een melding krijgen. In de Wallet-app kunnen ouders zien wat kinderen hebben gekocht. Apple Cash is een functie die nog niet in Europa gebruikt kan worden, dus de kans is groot dat je het straks met Gezinsconfiguratie wel kunt gebruiken voor zakgeld.

Activiteit-ringen aangepast voor kinderen

Omdat calorieën tellen niet zo’n goed idee is voor kleine kinderen, heeft Apple wat aanpassingen gedaan in de Activiteiten-app. In plaats van calorieën krijgen zij aantallen bewegingsminuten te zien. De trainings- en stadoelen zijn aanpasbaar, maar dat is bij andere gebruikers sinds watchOS 7 ook het geval.

Apple heeft de workouts voor Buiten wandelen, Buiten hardlopen en Buiten fietsen speciaal aangepast voor kinderen, zodat de metingen beter kloppen. De meldingen die in beeld verschijnen zijn qua taalgebruik aangepast aan kinderen en zijn voorzien van emoji.

Kinderen kunnen ook hun activiteiten delen, meedoen aan wedstrijden, anderen uitdagen en medailles bekijken. Dat laatste was voorheen alleen op de iPhone mogelijk.

Schooltijd en apps voor kinderen

Kinderen kunnen ook apps gebruiken op de Apple Watch – maar niet altijd. Met Schooltijd kunnen ouders bepalen wanneer de kinderen geconcentreerd moeten werken. Tijdens Schooltijd wordt er op de wijzerplaat een opvallende gele cirkel weergegeven, die voor ouders en leerkrachten gemakkelijk is te herkennen. Die cirkel houdt in dat de toegang tot apps beperkt is en dat Niet storen is ingeschakeld. Ouders beheren dit op de iPhone.

De Apple Watch is voorzien van een functie Apparaatvrije tijd in Schermtijd, zodat kinderen niet altijd met hun smartwatch bezig zijn. Kinderen krijgen vijf minuten van tevoren een melding dat de Apparaatvrije tijd begint.

Buiten Schooltijd kunnen kinderen apps gebruiken. Ouders bepalen via Contentbeperkingen welke apps kinderen mogen gebruiken. Ook kun je Vraag om te kopen instellen, zodat ouders bij elke aankoop toestemming moeten geven. Voorbeelden van geschikte apps zijn ClassDojo, Coloring Watch en Lookup: English Dictionary. Met de app Calm kunnen kinderen mindfulness-oefeningen doen, die speciaal op kinderen zijn afgestemd.

Functies voor ouderen

Heb je een inwonende opa, of wil je graag je elders wonende oma voorzien van een Apple Watch, dan kan dat ook via Gezinsconfiguratie. Het oudere familielid hoeft dan niet te beschikken over een eigen iPhone en alle instellingen kun je regelen via jouw eigen toestel.

Geef je je grootouders of andere oudere familieleden een eigen Apple Watch, dan kan deze met SOS-noodmelding met één druk op de knop een noodoproep doen en de hulpdiensten inschakelen. Alle gezinsleden krijgen ook automatisch een melding als ze als SOS-contactpersoon vermeld staan. Dit hoeft dus niet alleen het beherende gezinslid zijn.

Uiteraard bevat een Apple Watch ook het medische ID, waarin aandoeningen, allergieën en medicatie staan. Beherende gezinsleden die daar toestemming voor hebben gekregen kunnen ook de gezondheid en activiteiten van het oudere familielid zien. Dit is beschikbaar in de Gezondheid-app.

Uiteraard werken functies als valdetectie en meldingen voor onregelmatige hartslag gewoon, ook als je de Apple Watch SE koopt. Bij dit betaalbare model mis je wel ECG- en Saturatie-meting, maar dat zou je ook periodiek met een duurdere Apple Watch kunnen doen, waarbij je de gegevens handmatig noteert in het profiel van de betreffende persoon. Valdetectie is beschikbaar vanaf de Series 4 en onregelmatige hartslag vanaf de Series 1.

Voor ouderen is er een extra grote XL-wijzerplaat die gemakkelijk is af te lezen.