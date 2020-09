CoronaMelder-app laat op zich wachten

Dat meldt de NOS na een rondgang bij de makers van de app. Technisch gezien was de app al begin augustus klaar, maar nu is het wachten op de invoering. De benodigde wet moet nog goedgekeurd worden en dat duurt lang. “Juist nu zou je willen dat mensen hem alvast installeren, zodat er al ontmoetingen in kaart kunnen worden gebracht”, vertelde Joris Leker aan NOS. Hij is verantwoordelijk voor de gebruikersvriendelijkheid en toegankelijkheid van de app.



Nu het aantal besmettingen weer oploopt en er beperkingen zijn ingesteld voor inwoners van Utrecht en Noord- en Zuid-Holland, is er meer behoefte aan informatie. Met de app kun je zien of er iemand in de buurt is geweest, die positief is getest op besmetting. De Coronamelder-app is sinds half augustus te downloaden voor iOS en Android en is in vijf GGD-regio’s bruikbaar, maar de GGD’s zelf maken nog geen gebruik van de app. Het gaat nu dus om de landelijke invoering die uitgesteld is.

Toevallig brachten de Duitse makers van de corona-app gisteren hun eerste statistieken naar buiten, betrekking hebbend op de eerste 100 dagen van de app. Daaruit blijkt dat 57% van de positief geteste mensen dit daadwerkelijk meldt in de app. Sinds de introductie op 16 juni is deze app 18,4 miljoen keer gedownload uit de App Store en Google Play Store. In Duitsland is de app gemaakt door de grote concerns SAP en Deutsche Telekom, terwijl in Nederland is gekozen voor een gezamenlijke aanpak waarbij bekende ontwikkelaars, designers en UX-experts werden ingeschakeld. Net als in Nederland is de code open source.

In Duitsland zijn Android-gebruikers minder geneigd om de app te installeren: Apple-gebruikers zijn goed voor 8,6 miljoen appdownloads, terwijl de Android-gebruikers op maar 9,8 miljoen zitten. Dat is opmerkelijk voor een land waar 72 procent van de bevolking een Android-toestel gebruikt.

Hoe het in Nederland gaat, zal blijken als de app naar verwachting in oktober beschikbaar komt. De wet ligt nu bij de Eerste Kamer. De eerste mogelijkheid voor een stemming is op 6 oktober, maar door aanvullende vragen kan het langer duren. Daarna duurt het nog een kleine week voordat de app in heel Nederland beschikbaar komt. Naast de juridische zaken wil de woordvoerder ook de publiciteitscampagne klaar hebben.

En hoewel het besluitvormingsproces voor deze wetgeving sneller dan gebruikelijk gaat, roept het wrevel op bij de makers. “Iedereen heeft zich maandenlang uit de naad gewerkt om de app op tijd af te krijgen. Het voelt alsof de politieke kant van het verhaal wat minder snel gaat dan de rest van de samenleving”, zegt Jasper Hauser, leider van het designteam. We hebben in onze podcast Jasper Hauser eerder geïnterviewd.