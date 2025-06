In watchOS 26 voegt Apple allerlei handige nieuwe functies toe aan je Apple Watch, waaronder een nieuw gebaar om meldingen weg te doen, een vernieuwd Bedieningspaneel, nieuwe standaardapps en veel meer. Lees hier meer over de beste watchOS 26-functies die dit najaar komen.

watchOS 26 is de grote najaarsupdate van de Apple Watch, die tegelijk met iOS 26, iPadOS 26 en de andere software-updates uitgebracht gaat worden. Apple besprak al een aantal van de nieuwe watchOS 26-functies tijdens de WWDC, maar wij laten je alle grote (en kleine) nieuwe functies zien.

#1 Nieuw design met Liquid Glass

De Apple Watch krijgt net als alle andere platformen de Liquid Glass-behandeling: een nieuw design waar transparantie en glasachtige knoppen de overhand hebben. Hoewel: op de Apple Watch is het nieuwe design een stuk subtieler, wat vooral komt omdat achtergronden op de Apple Watch vaak zwart zijn. Desalniettemin zul je na het installeren van de update zien dat alles er net even iets anders uit ziet.

#2 Apple Watch-toetsenbord eindelijk in het Nederlands

Eindelijk: het Apple Watch-toetsenbord werkt vanaf iOS 26 in het Nederlands. Je kunt daardoor ook woorden typen op het toetsenbord, maar ook de veegoptie gebruiken om via QuickPath berichtjes te maken. Dit is vooral handig als je liever niet wil dicteren of niet in de mogelijkheid bent om te dicteren. Het toetsenbord doet automatisch woordsuggesties en kiest bij het vegen automatisch de juiste woorden op basis van je veegpatroon en context. Het Apple Watch-toetsenbord is alleen beschikbaar op Apple Watch Series 7 en nieuwer.

Scribble, de functie waarmee je woorden maakt door letter voor letter op het scherm te tekenen, werkt helaas nog niet in het Nederlands.

#3 Nieuw gebaar om meldingen te negeren

Je weet misschien wel al dat je Apple Watch-meldingen kan stilhouden met je handpalm, maar er komt in watchOS 26 ook een nieuw gebaar bij. Apple voegt een nieuwe polsbeweging toe om inkomende meldingen, oproepen, timers en nog veel meer af te sluiten. Het enige wat je hoeft te doen, is je pols naar achteren draaien (dus het scherm van je af) zodra naar het scherm kijkt. De melding wordt afgesloten en je keert meteen weer terug naar de wijzerplaat. Het is daarmee ook een alternatief voor de Tik dubbel-functie.

Net als Tik dubbel werkt het draaien van de pols alleen op de Apple Watch Series 9 en nieuwer en Apple Watch Ultra 2 en nieuwer.

#4 Nieuw Bedieningspaneel (met veel meer opties)

Het Bedieningspaneel op de Apple Watch krijgt een flinke update. Alle mogelijkheden en opties die je kent van je iPhone, komen ook naar de Apple Watch. Dat betekent dus veel meer standaardknoppen én knoppen van apps van derden. Zo kun je direct vanuit het Bedieningspaneel een Woning-accessoire bedienen, maar ook veelgebruikte instellingen activeren of juist uitschakelen. Lees ook ons artikel over het watchOS 26 Bedieningspaneel om te lezen wat er precies nieuw is en wat de mogelijkheden zijn.

#5 Slimmere Slimme stapel

De Slimme stapel op de Apple Watch is inmiddels al een aantal jaar aanwezig, maar wordt in watchOS 26 weer iets handiger. De functie wordt namelijk een stukje slimmer, omdat je suggesties voor gebruik krijgt op de wijzerplaat. Ben je bijvoorbeeld aangekomen bij je sportschool, dan verschijnt er op de wijzerplaat een icoontje van de widget van de Workout-app, die je meteen brengt naar de desbetreffende widget in de slimme stapel. Daarmee kan je dan meteen een workout starten.

#6 Workout Buddy (in het Engels)

Over workouts gesproken: voor Engelse gebruikers komt er een heuse Workout Buddy. Deze functie is mogelijk dankzij Apple Intelligence op de iPhone en geeft tijdens je workout feedback over je prestaties. Bijvoorbeeld tijdens het hardlopen, waar de Workout Buddy zegt hoe goed je momenteel presteert ten opzichte van je eerdere workouts. Ook krijg je naderhand een samenvatting via audio. Deze functie vereist een gekoppelde iPhone 15 Pro of nieuwer en komt dus alleen in het Engels.

#7 Vernieuwde Workout-app

De Workout-app krijgt voor iedereen wel nog een grote update. Het ontwerp van de app is op de schop gegaan. Zodra je de app opent, zie je meteen het meest recente workouttype en vind je in de hoeken knoppen om verdere opties aan te passen. Zo pas je daar de workoutweergave aan, maar ook opties als doelen (op tijd of op afstand), het type meldingen voor de workout en meer. Je kan hier ook de muziek kiezen die afgespeeld moet worden. Daarbij is ook wat nieuws: er kan nu ook muziek afgespeeld worden dat speciaal voor jou gekozen is (via Apple Music). De muziek matcht dan altijd met het type workout.

Workout-app in watchOS 11 vs watchOS 26

#8 Nieuwe Notities-app

De Notities-app komt voor het eerst naar de Apple Watch. Daarmee heb je toegang tot alle aantekeningen die je op je iPhone, iPad en Mac gemaakt hebt, maar dan vanaf je pols. Je kunt in checklists ook de opties afvinken vanaf je Apple Watch en met dicteren of het toetsenbord kun je ook aantekeningen vanaf je Apple Watch maken. Je kunt bestaande notities niet aanvullen met nieuwe tekst.

#9 Automatisch volume

Heb jij het geluid van je Apple Watch wel eens aan staan? Dan is deze functie voor jou. Bij Horen en voelen is een nieuwe optie genaamd Pas volume automatisch aan. Daarmee wordt het volume bepaald aan de hand van je omgevingsgeluid. Zit je in een bibliotheek, dan zal het geluid dus extra zacht klinken. Ben je op een festival, dan klinkt het geluid van meldingen juist op z’n hardst (al betwijfelen we of je het geluid dan alsnog zal horen).

#10 Verbeteringen voor wijzerplaten

Apple heeft in watchOS 26 enkele wijzerplaten van updates voorzien. De Foto’s-wijzerplaat krijgt de Liquid Glass-look en toont foto’s van bijzondere momenten. De wijzerplatengalerij is vanaf watchOS 26 ook ingedeeld op categorie, zodat je sneller vindt wat je zoekt. Op de Apple Watch Series 10 zien sommige wijzerplaten er beter uit, omdat de secondewijzer ook in de always-on-status getoond wordt. Helaas hebben we ook slecht nieuws: enkele wijzerplaten zullen verdwijnen met watchOS 26. Meer daarover lees je in ons aparte artikel.

#11 Meer functies van iOS 26 en meer

watchOS 26 bevat ook veel functies die nieuw zijn in iOS 26. Denk aan de verbeteringen in iMessage, met de chatachtergronden en ondersteuning voor polls. Je kan op je Apple Watch ook antwoordsuggesties krijgen in je iMessage-chats, al werkt dat ogenschijnlijk niet in het Nederlands. Met deze functie krijg je bijvoorbeeld een snelkoppeling voor het delen van je locatie als iemand aan je vraagt waar je bent. Ook de vertaalopties voor iMessage en de Call Screening en Hold Assist van iOS 26 komen naar de Apple Watch.

Meer over watchOS 26

watchOS 26 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2025. In watchOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass. Menu’s, knoppen en widgets zijn opnieuw ontworpen met een glasachtige look. Ook sommige apps hebben een nieuw ontwerp, zoals de Workout-app. Bovendien komt er een nieuwe standaardapp naar de Apple Watch, namelijk de Notities-app. De geschikte toestellen van watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De beta van watchOS 26 is beschikbaar, maar de release van watchOS 26 is pas in september.