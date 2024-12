De nieuwe instap-iPad die nog in 2024 verwacht wordt, krijgt weer een aantal nieuwe functies en verbeteringen. Welke functies krijgt de iPad 2024 die je niet op zijn voorganger vindt? Dit is wat wij ervan verwachten.

In 2022 werd de instap-iPad volledig vernieuwd. De iPad 2022 was een relatief grote update, zeker als je het vergelijkt met de vorige instapmodellen. We verwachten dan ook niet dat de aanstaande standaardmodel van de iPad in 2025 (ook wel 11e generatie iPad genoemd) heel veel grote vernieuwingen krijgt. De nieuwe functies van de iPad 2025 zullen vooral betekenen dat er verbeterde specs komen, om te zorgen dat de iPad 2025 bij de tijd blijft. In deze round-up lees je welke functies we verwachten.

iPad 2024 of iPad 2025?

Oorspronkelijk leek het erop dat Apple in 2024 nog een nieuw instapmodel van de iPad zou uitbrengen (de zogenaamde iPad 2024), maar dat gaat niet meer gebeuren. De nieuwe instap-iPad komt volgens diverse bronnen komend voorjaar uit. Het is ook hoog tijd dat er een nieuw model uitkomt: in zowel 2023 als 2024 is er geen nieuw model meer geweest, waardoor deze wat achterloopt op de andere iPads (en ook iPhones). We gaan er vanuit het nieuwe model in maart 2025 onthuld wordt.

#1 Snellere chip: waarschijnlijk de grootste vernieuwing

Dat de chip weer een boost krijgt, mag geen verrassing zijn. De huidige A14-chip, die in 2020 bij de iPhone 12-serie geïntroduceerd werd, begint toch wat achter te lopen in vergelijking met de chips in recentere iPad-modellen. We verwachten dat Apple op zijn minst de upgrade naar een A17 Pro-chip doorvoert, maar Apple zou ook nog een stapje verder kunnen gaan door bijvoorbeeld een A18-chip in te bouwen. De reden? Ondersteuning voor Apple Intelligence, dat Apple het liefst in al haar producten wil zien. En daarvoor is minimaal de A17 Pro-chip nodig. Vanaf april kunnen we ook in de EU Apple Intelligence gebruiken (hoewel alleen in het Engels), dus dat komt qua timing mooi uit.

#2 Upgrade voor andere specs

Andere technische eigenschappen van de iPad 2025 zullen ook een kleine update krijgen. We hebben het dan over bijvoorbeeld Bluetooth 5.3 (in plaats van 5.2) en wifi 6E (in plaats van wifi 6). Voor Apple is het belangrijk om de kosten laag te houden en door onderdelen van andere huidige iPads te hergebruiken, kan Apple nog wat extra’s besparen terwijl de specs wel verbeterd zijn.

Specs op het gebied van camera, speakers en de usb-c-aansluiting zullen zeer waarschijnlijk allemaal gelijk blijven, omdat deze al up-to-date zijn in vergelijking met bijvoorbeeld de huidige iPad Air. Het instapmodel van de iPad is niet het model om heel erg mee te innoveren, dus verwacht ook geen grote stappen of nieuwe iPad-functies die je voor het eerst bij dit model gaat zien.

#3 Verbeterd scherm (maar op welke manier?)

Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat dit gaat gebeuren, hopen we stiekem toch dat Apple het scherm van het instapmodel van de iPad een update gaat geven. Het probleem met de displays van de instapmodellen van de iPad, is dat deze niet gelamineerd zijn, geen antireflectiecoating bevatten en dat ook de kleurweergave minder mooi is. Wij zouden toch op z’n minst verwachten dat het scherm dezelfde antireflectiecoating krijgt als alle overige iPad-modellen. Dat is anno 2025 toch gewoon de standaard? En waarschijnlijk zal dit Apple weinig extra kosten opleveren, terwijl het wel weer een verbetering is waarmee Apple kan adverteren.

#4 Meer opslag in de iPad 2025

Is 64GB voor een iPad in 2025 nog genoeg? Daar valt over te discussiëren. In een tijd waarin we vooral veel streamen zou je zeggen dat dat niet zo’n probleem is, maar anderzijds kun je met meer opslag ook meer films en series offline met je meenemen. En dat is weer ideaal met een iPad, die lang niet altijd een internetverbinding heeft. Apple zou daarom de opslagcapaciteit kunnen verhogen, van 64GB naar 128GB. Apple heeft in 2021 bij de negende generatie iPad voor het laatst de opslagcapaciteiten verdubbeld, van 32GB en 128GB naar 64GB en 256GB. Alle andere modellen hebben sinds 2024 al minimaal 128GB.

Voor een meer uitgebreid overzicht van verwachtingen voor de iPad 2025 lees je onze overzichtspagina. Daarin bespreken we ook de geschikte accessoires, mogelijke prijs en release van dit nieuwe instapmodel.

Nu een iPad nodig?

Omdat er nog onzekerheid is wanneer de elfde generatie iPad precies uit komt, kunnen we ons voorstellen dat je daar niet op wil wachten. Helemaal omdat de verbeteringen waarschijnlijk zo beperkt zijn ten opzichte van het huidige model. De iPad 2022 is dan ook wat ons betreft nog steeds een goede keuze, die inmiddels bij diverse winkels voor een lagere prijs te koop is dan bij Apple. Je haalt met het 2022-model dan ook nog een prima iPad in huis waar je lang plezier van zult hebben. En als je liever iets meer wil uitpakken, dan kun je ook een andere nieuwe iPad kopen die dit voorjaar nog vernieuwd zijn.

