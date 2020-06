Ken jij de Force Touch-functie van de Apple Watch? Door hard op het scherm te drukken, verschijnen er extra knoppen om bijvoorbeeld instellingen van een app aan te passen of van weergave te wisselen. Ook gebruik je Force Touch om wijzerplaten aan te passen. Apple dacht met Force Touch (en later ook met 3D Touch) het wiel opnieuw uitgevonden te hebben, maar komt daar nu op terug. In de beta is de mogelijkheid om hard op het scherm te drukken al verwijderd en in de nieuwe richtlijnen bevestigd Apple de wijziging. Wat betekent dit voor jou?



Geen Force Touch meer op de Apple Watch in watchOS 7

Veruit de bekendste voorbeelden van het gebruik van Force Touch zijn het aanpassen van wijzerplaten, het aanpassen van de weergave van standaardapps (bijvoorbeeld in de Weer- en Agenda-app) en het wisselen van het beginscherm naar een lijstweergave. Heel veel andere Apple Watch-apps bieden ook ondersteuning voor extra menu’s. Apple introduceerde Force Touch voornamelijk vanwege het kleine scherm van de Apple Watch. Doordat het scherm zo klein is, passen er lang niet zoveel knoppen op. Het verborgen Force Touch menu was daarom een goede oplossing, zo dacht Apple. Maar blijkbaar was dit toch té goed verborgen.



Force Touch zoals dit werkt in watchOS 6

In de huidige beta van watchOS 7 heeft Apple alle Force Touch-acties verwijderd of vervangen. In veel gevallen is dit vervangen door een long-press: in plaats van hard drukken, hou je je vinger lang op het scherm. Dit gebruik je in watchOS 7 om bijvoorbeeld een wijzerplaat aan te passen. Op veel andere plekken heeft Apple een klein knopje toegevoegd om het hele menu te vervangen, bijvoorbeeld in de Foto’s-app. Wil je vanuit een foto een wijzerplaat aanmaken, dan vind je daar linksonder een klein knopje voor. Tot slot zijn sommige weergaveopties van apps verplaatst naar de instellingen. Zo moet je voor een andere weergave van de Agenda-app of voor het wisselen naar de lijstweergave van het appoverzicht de Instellingen-app openen.

In de nieuwe richtlijnen voor ontwikkelaars merkt Apple het volgende op:

Firm press and long press. In versions of watchOS before watchOS 7, people could press firmly on the display to do things like change the watch face or reveal a hidden menu called a Force Touch menu. In watchOS 7 and later, system apps make previously hidden menu items accessible in a related screen or a settings screen. If you formerly supported a long-press gesture to open a hidden menu, consider relocating the menu items elsewhere.

Dit betekent het voor jou

Momenteel is Force Touch op geen één Apple Watch met watchOS 7 beschikbaar. Dus zelfs de modellen waar de drukgevoelige techniek beschikbaar is, maakt Apple hier geen gebruik meer van. Was je erg gewend aan het hard drukken op het scherm voor extra functies, dan betekent het dat je flink moet gaan wennen dat dit er in watchOS 7 niet meer in zit. Voor sommige functies moet je daardoor meer handelingen verrichten. Bij apps van derden wordt het Force Touch-menu gesimuleerd met een long-press.



De vervanger van Force Touch in watchOS 7

Omdat de beta pas net uit is, weten we nog niet of Apple de Force Touch-actie nog terug gaat brengen. Het is goed mogelijk dat het in een latere beta nog terugkomt, omdat de drukgevoelige techniek toch al in de Apple Watch zit. Apple zou de nieuwe werking op deze manier in ieder geval kunnen testen, ook om zo de reacties van testers af te wachten.

Dit betekent het voor de toekomst

De grote vraag is nu: waarom neemt Apple afscheid van Force Touch? Daar zijn mogelijk twee redenen voor. Allereerst werd Force Touch misschien te weinig gebruikt, omdat de functie maar bij weinig mensen bekend was. Dit zagen we eerder ook al bij 3D Touch, dat eerst bij de iPhone XR weggelaten werd en een jaar later ook bij de iPhone 11 Pro. Dat brengt ons meteen bij het tweede punt: mogelijk verwijdert Apple de drukgevoelige schermtechniek uit de volgende generatie Apple Watch. De Apple Watch Series 6 kan daardoor misschien wel een dunner scherm krijgen. Hoewel dit nog allemaal lang niet zeker is, zou dit wel een goede verklaring kunnen zijn voor het verwijderen van Force Touch.