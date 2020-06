Fietsen met Google Maps

Google Maps kan niet alleen routes plannen voor de fiets, er zit ook een speciale fietsweergave in de app. Die laat de fietspaden in het groen zien, zodat je duidelijker weet welke routes geschikt zijn om op de fiets langs te rijden. De knop daarvoor zit iets verstopt in de app. Zeker als je de regio waarin je gaat fietsen niet goed kent is de Google Maps fietsweergave erg handig. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog allerlei fietsapps voor de iPhone, die wat meer zijn toegespitst op het plannen van mooie routes, zoals Komoot. Let op dat je in Nederland de iPhone niet in de hand mag houden tijdens het fietsen. Gebruik daarom een fietshouder voor het stuur en plan je route voordat je op de fiets stapt!



Fietsroutes in Google Maps activeren

Om de fietsweergave van Google Maps te activeren ga je als volgt te werk:

Plan een route zoals je gewend bent. Geef aan dat je een fietsroute wilt plannen, door op het fietsicoontje te drukken. Tik daarna rechtsboven op het icoontje voor de kaartweergave. Kies rechtsonder de optie Fietsen. De kaart toont nu speciale fietsroutes, die in groen zijn weergegeven.

Fietsweergave in Google Maps bekijken

Bij deze fietsweergave zijn geschikte routes voor de fiets in groen weergegeven. De grote doorgaande wegen zijn bij deze weergave niet in geel weergegeven, maar in onopvallend wit. Overigens moet je er wel rekening mee houden dat Google de gewoonte heeft om een zo kort mogelijke route te plannen, waardoor je een slingerweggetje met mooie uitzichten mogelijk voorbijrijdt. Maar met de kaart voor je neus moet het lukken om een mooiere route te vinden dan gebruikelijk.

Meer tips voor Google Maps en fietsers

