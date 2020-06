Apple Kaarten krijgt dit najaar nieuwe functies, waaronder het plannen van fietsroutes. Voorheen moest je gebruik maken van fietsroutes in Google Maps . Dat zal in Europa nog even nodig blijven, want de fietsroutes werken nog niet overal.

Apple kondigde tijdens WWDC 2020 diverse nieuwe functies voor Apple Kaarten aan. Zo is er nu meer aandacht voor milieuvriendelijk vervoer, namelijk fiets en elektrische auto’s. Vanaf komend najaar kun je met Apple Kaarten ook fietsroutes plannen in iOS 14, iPadOS 14 en watchOS 7. Helaas wordt ‘s werelds belangrijkste fietsland daarbij overgeslagen, want de fietsroutes zijn voorlopig niet in Nederland te gebruiken. Het werkt aanvankelijk alleen in de Amerikaanse steden New York, Los Angeles en San Francisco en in de Chinese steden Shanghai en Beijing. Apple heeft niet bekendgemaakt wanneer de verdere uitrol plaatsvindt.



Fietsroutes in Apple Kaarten

Bij het plannen van een route kun je nu zien waar fietspaden en fietsvriendelijke routes te vinden zijn. Ook krijg je een preview van de hoogteverschillen, zodat je weet hoeveel je je moet inspannen. Je kunt aangeven dat je geen steile hellingen wilt – of juist wel. Om de veiligheid te verhogen kun je zien hoe druk een straat is, zodat je je fietsroute kunt plannen langs wat rustiger wegen.

Het leuke is dat Apple je ook suggesties kan geven om een trap te nemen, zodat je tijd kunt sparen of om een steile heuvel te omzeilen. Je zult de fiets dan wel op je nek moeten nemen, dus deze optie is vooral interessant voor wielrenners met een lichtgewicht frame. Vaak zul je zo snel mogelijk van A naar B willen fietsen, via een zo kort mogelijke weg, maar de fietsroutes in Apple Maps houden ook rekening met fietsen als workout. Je kunt aangeven of je een comfortabel vlak ritje wilt, of liever eentje met heuvels.

Apple heeft in de Kaarten-app speciale spraakinstructies voor fietsers toegevoegd, die je zowel op de iPhone als Apple Watch kunt gebruiken. In iPadOS 14 kun je overigens ook fietsroutes plannen, maar je zult dan een speciale houder op je stuur moeten monteren. De iPhone zou je na het plannen van de route eventueel in je achterzak kunnen steken, waarna je de gesproken instructies opvolgt. Een speciale iPhone-fietshouder op het stuur kan natuurlijk ook.

Nog geen fietsroutes in fietsland Nederland

Met bijna 17 miljoen fietsen op 17 miljoen inwoners heeft Nederland een fietsdichtheid van 99,1%. In ons land worden 27% van alle reizen per fiets gemaakt en op weg naar het werk pakt 25% van de Nederlanders de fiets.

Ter vergelijking: in de VS bezit maar 32% een fiets en die komt nauwelijks de schuur uit. Amerikanen maken 0,9% van hun tripjes op de fiets en die ritten hebben een gemiddelde lengte van 0,1 kilometer. In Nederland is dat 2,5 kilometer. In de genoemde steden New York, Los Angeles en San Francisco zal de situatie wel iets fietsvriendelijker zijn. Ook zal het in die steden wat makkelijker voor Apple zijn om specifiek fietspaden aan te geven. In Nederland is bijna heel het land fietsvriendelijk.

Andere fietsvriendelijke landen zijn Denemarken (80% heeft een fiets), Duitsland (76%), Zweden (64%), Noorwegen (61%), Finland (60%), Japan (57%), Zwitserland (49%), België (48%) en China (37%). Voor het toevoegen van fietsroutes in China valt dus nog wel iets te zeggen. In Shanghai fietst maar liefst 60% dagelijks naar het werk. België haalt ook nog net de top 10, maar met 8% van alle trips die op de fiets worden gemaakt en een gemiddelde afstand van 0,9 km per rit is wel duidelijk dat de fiets bij onze zuiderburen vooral in de schuur staat. Wat wielrennen betreft zijn de Belgen dan weer wel kampioen.

Behalve aan fietsers heeft Apple ook aan automobilisten gedacht: er zitten binnenkort flitspalen in Apple Kaarten.

