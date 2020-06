In deze tip lees je hoe je een wijzerplaat van je Apple Watch kunt delen met anderen. Ook complicaties van derden worden meegenomen. Dit werkt met watchOS 7 of nieuwer.

Een wijzerplaat delen kan handig zijn als een vriend met een Apple Watch vol fascinatie naar jouw horloge kijkt. Je kan in de huidige versie van watchOS nog geen wijzerplaat delen, dus er zit niets anders op dan de wijzerplaat namaken. En als er ook nog complicaties van derden op staan, is het ook een heel gedoe met het downloaden van apps. Vanaf watchOS 7 is het delen van een complete wijzerplaat, inclusief complicaties, een fluitje van een cent.

Wijzerplaat delen met iemand anders

Heb jij een mooie wijzerplaat die je met iemand wil delen? Dat kan op twee manieren, namelijk vanaf je Apple Watch of vanaf je iPhone.

Delen vanaf Apple Watch

Een wijzerplaat delen via je Apple Watch werkt alleen via iMessage. Dat hoeft geen probleem te zijn, want alle Apple Watch gebruikers hebben een iPhone, dus ook iMessage. Wil je toch op een andere manier delen, lees dan verder. Volg deze stappen om te delen vanaf Apple Watch:

Open de wijzerplaat die je wil delen. Houd je vinger lang ingedrukt en tik op het deel-icoontje linksonder. Voer de ontvanger in en voer eventueel een tekst in. Tik op de naam van de wijzerplaat om individuele complicaties uit te sluiten van het delen. Klaar? Scroll naar beneden en tik op Stuur.

Je kunt specifieke complicaties uitsluiten van het delen. Dat kan handig zijn als je een persoonlijke complicatie hebt die sowieso niet interessant is voor de ontvanger. Overigens worden privégegevens niet meegestuurd tijdens het delen.

Delen vanaf iPhone

Een reden om vanaf je iPhone te delen is omdat je dan veel meer mogelijkheden hebt. Terwijl je op de Apple Watch alleen voor iMessage kunt kiezen, kun je op de iPhone bijvoorbeeld ook AirDrop kiezen. Zo deel je een wijzerplaat vanaf je iPhone:

Open de Watch-app op je iPhone. Tik bovenaan op de wijzerplaat die je wil delen. Tik rechtsboven op het deel-icoon en stuur je wijzerplaat door.

Let op dat niet elke app even makkelijk werkt met het openen van wijzerplaten. Daarover lees je meer verderop in deze tip. Apple belooft dat je wijzerplaten ook kan delen via social media.

Wijzerplaat ontvangen

Heb je een wijzerplaat ontvangen? Dan lees je hier hoe je ‘m installeert. Dit werkt anders afhankelijk van de manier waarop je het bestand hebt ontvangen. Hou er rekening mee dat je voor het ontvangen van de wijzerplaat minimaal watchOS 7 en iOS 14 nodig hebt. Een wijzerplaat ontvangen en installeren werkt dus alleen op de Apple Watch Series 3 en nieuwer.

Berichten

Ontvang je een wijzerplaat via Berichten, dan krijg je vanaf iOS 14 een mooie weergave van de wijzerplaat. Dit is exact de wijzerplaat die jij kunt toevoegen aan jouw Apple Watch. Vind je het niks, dan weet je dat gelijk. In een afbeelding zie je precies hoe elke complicatie eruit ziet. Tik erop en je wordt naar de Watch-app gebracht.

AirDrop

Als je een wijzerplaat via AirDrop ontvangt krijg je de vraag of je de wijzerplaat wil openen met ‘Watch’. Kies hiervoor. Je kunt niet van tevoren zien of je de wijzerplaat mooi vindt, maar als je ‘m opent krijg je alsnog een voorbeeldje. Kies je er dan voor om de wijzerplaat niet te installeren, dan hoef je je geen zorgen te maken over loslopende bestanden op je iPhone. Het wordt automatisch verwijderd.

Chatapps van derden, zoals WhatsApp en Telegram

In apps van derden is het iets lastiger om een wijzerplaat toe te voegen. Dat komt onder andere omdat wijzerplaten een zogenaamde ‘.watchface’ bestandsextensie hebben. Maar geen zorgen, want je kunt ze alsnog openen. Zo doe je dat in WhatsApp:

Tik op het bestand van de wijzerplaat. Tik rechtsboven op het deel-icoon. Scroll tussen de zichtbare apps en tik op het Watch-app-icoon. Je wordt nu naar de Watch-app geleid.

Wijzerplaat installeren

Je kunt een wijzerplaat zowel op je Apple Watch als iPhone installeren, maar de functionaliteit is beperkt op het horloge. Daarom leggen we hieronder uit hoe je het doet op een iPhone. We gaan ervan uit dat je het bestand hebt geopend met de Watch-app, zoals eerder in deze tip is uitgelegd.

Bekijk de afbeelding van de wijzerplaat. Jouw wijzerplaat komt er zo uit te zien. Ga door naar het volgende scherm. Je krijgt eventueel de vraag om een complicatie van een andere app toe te voegen. De bijbehorende app wordt dan uit de App Store geïnstalleerd. Kies of je dit wil. Nadat je alle complicaties van derden hebt gekeurd is de wijzerplaat toegevoegd. Pas de wijzerplaat eventueel aan in de Watch-app.

Apple Watch wijzerplaat downloaden van het internet en vanuit apps

Apple heeft een manier bedacht waarop wijzerplaten gedeeld kunnen worden via websites en sociale media. Als een website het speciale wijzerplaat-bestand uploadt kun je hierop tikken vanaf je iPhone. Dat is handig op websites als de uitgever een wijzerplaat met het publiek wil delen. Dit werkt ook in bijvoorbeeld de App Store. Ontwikkelaars kunnen kant-en-klare wijzerplaten aan hun apps toevoegen, zodat je die direct vanuit de app kan downloaden.

Onder de afbeelding van de wijzerplaat in kwestie vind je een downloadknop. Als je hierop tikt word je naar de Watch-app geleid en kun je de stappen zoals hierboven beschreven volgen.

We hopen dat je nu volledig op de hoogte bent van alles omtrent het delen van een wijzerplaat. De functie is beschikbaar vanaf watchOS 7. Deze update is in het najaar van 2020 beschikbaar voor de Apple Watch Series 3 en nieuwer. Wil je weten wat er nog meer nieuw is in deze update? Bekijk dan ons allesomvattende watchOS 7 overzicht.