Vorig jaar stapte TCL in een Google TV-avontuur door een reeks 4K-televisies met Google-technologie uit te rusten. Nu is het tijd om ook AirPlay 2 en HomeKit toe te voegen. TCL heeft de complete line-up in Europa hiervoor vernieuwd. Grote kans dus, dat je bij aanschaf van een nieuwe TCL televisie meteen gebruik ervan kunt maken. Het gaat om de volgende TCL-modellen:

C735

C835

C935

Deze zijn in meerdere formaten verkrijgbaar.



Ook Sony Bravia met Google TV en AirPlay

TCL is niet de eerste die AirPlay toevoegt aan televisies die op het Google TV-platform draaien. Vorig jaar voegde Sony het al toe aan de Bravia-lijn en eerder kregen een aantal Android TV-modellen van Sony al AirPlay-ondersteuning. Het verschil is dat bij TCL alle draadloze Google TV-functies ook nog te gebruiken zijn, zoals Google Assistent en de ingebouwde Chromecast-functie.

TCL-tv aansturen met HomeKit

De genoemde modellen zijn geschikt voor beide Apple-standaarden, dus AirPlay 2 én HomeKit. Je kunt dan de inhoud van je iPhone-scherm naar je tv doorsturen zonder dat je een Apple TV hoeft aan te schaffen. Ook kun je je tv bedienen via de Woning-app en met Siri. De ondersteuning van HomeKit betekent overigens niet dat je meteen ook een Woning-hub in huis hebt, want veel verder dan het aansturen van je televisie gaat het niet. Meer informatie lees je hierover in onze keuzehulp AirPlay 2-tv of Apple TV?

Het nieuws lekte uit via een presentatie van TCL. Foto via FlatPanelsHD.

TCL televisies zijn gewoonlijk bij Mediamarkt, Bol.com en soortgelijke winkels verkrijgbaar, maar we hebben deze nieuwe modellen met AirPlay en HomeKit daar nog niet aangetroffen. Je zult dus nog even geduld moeten hebben. Ze zullen volgens FlatPanelsHD in april/mei in de verkoop gaan. Prijzen zijn nog niet bekend.

Dit zijn de belangrijkste specs en de beschikbare schermformaten:

TCL 2022 modellen Features Formaten TCL C735 4K LCD

Direct LED

Google TV 11.0 43″

50″

55″

65″

75″

85″

98″ TCL C835 4K LCD

miniLED FALD (tot 360)

miniLED (360, 288, 240 zones in 75, 65, 55″)

Google TV 11.0 55″

65″

75″ TCL C935 4K LCD

miniLED FALD (tot 1920)

miniLED (1920 zones in 75″, 1080 zones in 65″)

Google TV 11.0 65″

75″

Begin april kondigde TCL een nog bredere reeks aan Google TV-modellen aan, bedoeld voor de Europese markt. Het gaat daarbij om vijf series, van goedkope 4K LED TV’s tot high-end mini-LED modellen. De grote teleurstelling daarbij was dat ze niet worden geleverd met Android 12, maar met Android 11 (zoals ook in bovenstaande tabel te zien is).

Dit is het TCL-assortiment

Om een indruk te krijgen hoe deze AirPlay-modellen in de rest van het assortiment passen: de instapmodellen zijn de P73 en P63 met 4K, Dolby Vision en een beeldformaat van 43″ tot 85″.

Het middensegment is de C73-serie met variabele verversingsgraad, HDMI 2.1 en een beeldformaat tot wel 98″. Hierin valt ook de C735 met AirPlay. Er is ook een iets goedkopere C63 die de genoemde features niet heeft.

Nog iets duurder is de C83-serie met mini-LED in formaten van 55″, 65″ en 75″. Deze heeft HDMI 2.1, een variabele refresh rate en 4K120-content. Ook in deze serie kun je een AirPlay-model vinden, namelijk de C835.

De topmodellen vind je in de C93-serie, in de formaten 65″ en 75″. Deze heeft in vergelijking met de C83-serie meer dimming zones. Ook zit er VRR en automatische low-latency input op, 4K120 input en HDMI 2.1. De C935 is het model dat je wilt hebben als je ook AirPlay en HomeKit wilt.

Heb je nu al een TCL-televisie met Google TV, dan is de kans klein dat er later nog AirPlay en HomeKit wordt toegevoegd.

Roku tv’s met AirPlay en HomeKit

TCL brengt ook Roku televisies uit die al wel met AirPlay en HomeKit werkten, maar die worden niet in Europa verkocht. Wel is de mediastick van Roku sinds vorig jaar in Duitsland verkrijgbaar. Dit is een mediaspeler die te vergelijken is met Google Chromecast en de Amazon Fire TV Stick, maar ze zijn in Nederland en België maar beperkt te gebruiken. Bovendien kun je daarmee je tv niet opeens AirPlay- of HomeKit-geschikt maken.

Bekijk ook ons overzicht van AirPlay 2 televisies voor meer keuze.