Controller for HomeKit heeft een grote update gekregen. In versie 7 heb je nu onder meer de mogelijkheid om je eigen huis om te zetten in een 3D-model en vanuit dat model je HomeKit-apparaten te bedienen.

Smart home-fans kennen de app Controller for HomeKit waarschijnlijk wel. Het is al langere tijd een populaire app om je HomeKit-apparaten mee te bedienen. De app staat bekend om zijn veelzijdigheid en geavanceerde functies. In versie 7 wordt dat maar weer eens bewezen.

HomeKit bedienen vanuit een 3D-model

Je kunt met Controller for HomeKit een 3D-model maken van je eigen huis. Dit werkt met de LiDAR-scanner op de Pro-iPhones en -iPads. Vervolgens kun je op je toestel door je eigen huis banjeren en vanuit daar je slimme apparaten bedienen. Die kun je namelijk allemaal een plekje geven en op een meer ‘realistische’ manier bedienen.

Controller for HomeKit 7 update

Na het scannen van je kamers maakt Controller for HomeKit een plattegrond. Vanaf hier kun je apparaten een locatie geven en ze bedienen. Heb je zelf geen iPhone of iPad met een LiDAR-scanner? Daar heeft de ontwikkelaar iets op gevonden. Misschien ken je iemand die wel zo’n apparaat heeft. Deze persoon kan een App Clip installeren en de scan uitvoeren op hun eigen apparaat. Vervolgens komt de plattegrond op jouw app te staan.

Bekijk ook LiDAR Scanner: alles over de 3D-sensor in iPhone, iPad en Vision Pro De LiDAR Scanner is te vinden in recente iPhones en iPads. Deze scanner verbetert de camerafuncties en geeft je meer mogelijkheden voor augmented reality. In deze uitleg lees je wat je er allemaal mee kunt doen.

Meer over Controller for HomeKit

Deze app is gratis te downloaden, maar sommige functies zitten achter een betaalmuur. Controller for HomeKit biedt functies als logs, geavanceerde workflows, het bewaren van setup-codes van accessoires, automatiseringen en slimme meldingen. Als je graag alles uit je slimme accessoires haalt, is het zeker het proberen waard.