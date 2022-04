We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Roar

Nicole Kidman is voor het eerst te zien op Apple TV+, samen met Cynthia Erivo, Issa Rae, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart en Kara Hayward. In acht afleveringen krijg je steeds een ander verhaal te zien, waarbij wordt getoond wat het is om vandaag de dag vrouw te zijn. Soms is het hilarisch, soms confronterend. We zien herkenbare huiselijke toestanden en dilemma’s waar elke vrouw wel eens tegenaan loopt. Nicole Kidman speelt niet alleen de hoofdrol, maar is ook uitvoerend producent, samen met Per Saari.

Meer kwaliteitsfilms kijken?

Spider-Man: No Way Home

Een van de meest bekende superhelden van Marvel is Spider-man die sinds enkele jaren de charismatische en grappige Tom Holland in de hoofdrol. Spider-Man: No Way Home is een van de grootste films van dit jaar. Naast Tom Holland als Peter Parker (Spider-Man) speelt Zendanya de rol van Michelle Jones. Na de gebeurtenissen in Spider-Man: Far From Home heeft de wereld een hekel gekregen aan Spider-Man en alsof dat nog niet genoeg is, weet iedereen dat Peter Parker Spider-Man is. Peter vraagt aan Dr. Strange of hij kan zorgen dat de wereld vergeet wie Peter is en dan gaat er iets helemaal mis…

Ice Age: Scrat Tales (S01)

Zes gloednieuwe ‘Ice Age’-tekenfilmavonturen met Scrat de sullige sabeltandeekhoorn, die de ups en downs van het vaderschap aan den lijve ondervindt door toedoen van de schattige, ondeugende Baby Scrat. Hun innige band krijgt soms gewelddadige trekjes als de felbegeerde eikel in het geding komt.

The Kardashians (S01)

De Kardashian-familie komt terug met een gloednieuwe serie, waarbij iedereen een kijkje krijgt in hun leven. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie laten de camera’s toe om de waarheid aan hun verhalen te geven. Van de intense druk op de schouders met het runnen van miljardenbedrijven tot de hilarische momenten van speeltijd en schoolgaande kinderen. Kijk mee met dit meeslepend en eerlijke verhaal over liefde en leven in de schijnwerpers.

Anatomy of a Scandal (S01)

Sophies bevoorrechte leven als vrouw van politicus James valt in duigen als er onterende geheimen aan het licht komen en hij wordt beschuldigd van een schokkende misdaad.

Sonic The Hedgehog

De wereld wilde een held, we kregen een egel. Vol supersnelheid racet Sonic om de wereld te redden van dr. Robotnik die de wereld wil overheersen.

The Pact (S01)

Wanneer Jack, de jonge baas van een brouwerij, dood wordt aangetroffen, besluiten de vier medewerkers Anna, Nancy, Louie en Cat, ingegeven door een geheim dat hun leven voor altijd zal veranderen, er het zwijgen toe te doen.

Outer Range (S01)

Outer Range draait om Royal Abbott (Josh Brolin), een rancher die vecht voor zijn land en familie, wanneer hij een ondoorgrondelijk mysterie ontdekt aan de rand van Wyoming’s wildernis. Een spannende Western familiesaga met een vleugje wrange humor en bovennatuurlijk mysterie, Outer Range onderzoekt hoe we worstelen met het onbekende. Aan het begin van de serie zijn de Abbotts bezig met de verdwijning van schoondochter Rebecca. Ze worden nog verder op de rand van de afgrond geduwd wanneer de Tillersons (de opzichtige eigenaars van de naburige op winst beluste ranch) hun land willen inpikken. Een vroegtijdige dood in de gemeenschap zet een keten van spannende gebeurtenissen in gang, en schijnbaar kleine stad en grond gerelateerde problemen komen tot een hoogtepunt met de komst van een mysterieuze zwarte leegte in de westelijke weide van de Abbotts. Royal vecht om zijn familie te beschermen en door zijn ogen zien we hoe de tijd geheimen uit het verleden en verontrustende mysteries bevat.

CSI: Las Vegas (S01)

Het voortbestaan van het Crime Lab in Las Vegas staat op het spel. Een nieuw team gaat de samenwerking aan met oude vrienden Gil Grissom, Sara Sidle en David Hodges. Ze bundelen hun krachten en zetten de nieuwste forensische technieken in om Las Vegas een stukje veiliger te maken.