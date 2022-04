Het is bijna Dag van de Aarde en dat betekent dat bij Apple alles op groen gaat: van de logo's op de Apple Stores tot een speciale Apple Watch-uitdaging. Ook zijn er nieuwe cijfers over de hoeveelheid gerecycled materiaal in Apple-producten.

Apple gebruikt 59 procent gerecycled aluminium

In 2021 was 59 procent van alle aluminium die Apple gebruikte afkomstig uit recycling. Veel producten hebben zelfs een behuizing die voor 100 procent uit recycled aluminium bestaat. In totaal is 20 procent van het gebruikte materiaal gerecycled. Hergebruik van cobalt, tungsten en andere materialen verdubbelde, terwijl ook de hoeveelheid plastic in verpakkingen flink omlaag ging. Apple wil in 2025 volledig plastic-vrije verpakkingen hebben. Dat doel lijkt haalbaar nu momenteel slechts 4 procent van de verpakking uit plastic bestaat.



Nieuwe robot Dave

In aanloop naar de Dag van de Aarde heeft Apple ook de 2022-versie van het Environmental Progress Report in PDF-formaat beschikbaar gesteld, waarin alle gegevens te lezen zijn. Zo is er voor het eerst gecertificeerd gerecycled goud, dat gebruikt wordt op het logic board en de draden die naar de voor- en achtercamera op de iPhone 13 -serie lopen. Ook wordt er 30% gebruik gemaakt van gecertificeerd gerecycled tin. Tegelijk is er nog wel werk aan de winkel, want de percentages voor zeldzame aardelementen (4%) en cobalt (13%) liggen nog erg laag. In 2030 moeten alle producten CO2-neutraal zijn.

De bekende Daisy-robot, waarvan er eentje in Nederland staat, kan tot 1,2 miljoen toestellen per jaar uit elkaar halen waardoor de materialen hergebruikt kunnen worden. Daisy kan inmiddels 23 verschillende iPhone-modellen aan. Apple biedt een betaalde licentie aan voor bedrijven en onderzoekers die ook zo’n robot willen bouwen.

Daarnaast is er nu een Taz-machine die magneten en audiomodules van elkaar kan scheiden. Deze kan ook zeldzame aardelementen redden van de vuilnisbelt. Een andere robot Dave haalt de Taptic Engine uit elkaar en legt materialen zoals staal, tungsten en zeldzame aardelementen apart voor hergebruik. Het voordeel van deze materialen hergebruiken is dat er minder conflictmineralen hoeven te worden gekocht in landen waar oorlogen en opstanden zijn. En bovendien is het goedkoper voor Apple en kan er goede sier mee gemaakt worden.

Apple besteedt op nog meer manieren aandacht aan de Dag van de Aarde. Zo is er een Apple Watch-uitdaging en zijn er in de Apple Kaarten-app tips om groene regio’s te ontdekken met gidsen van Lonely Planet, AllTrails en The Nature Conservancy. In Fitness+ kun je workouts doen die op de natuur zijn geïnspireerd, onder andere met een wandeling die is ingesproken door de wereldberoemde Jane Goodall.

Bekijk ook Dit is de nieuwste Apple Watch-uitdaging: Dag van de Aarde Met de Apple Watch-uitdagingen kun je badges en iMessage-stickers verdienen. Lees hoe je meedoet aan de nieuwste uitdagingen en wat er nodig is om de beloningen te verdienen. Ook hebben we een tijdlijn van eerdere Apple Watch-uitdagingen.

In Snapchat is een AR-ervaring toegevoegd waarmee je de Daisy-robot in actie kunt zien. Daarnaast is er content rondom de Dag van de Aarde te vinden in de Boeken-app, Podcasts-app en TV-app. De App Store helpt je aan ideeën om iets voor de planeet te doen, terwijl je bij aankopen met Apple Pay geld doneert aan het Wereld Natuurfonds. Maar alleen als je in België woont, want Nederland staat opmerkelijk genoeg niet in het lijstje.