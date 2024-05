Hoeveel kost de nieuwe iPad Air in Nederland? Dat lees je in dit artikel met alle prijzen van de iPad Air 2024. We hebben de prijzen van zowel de grote als kleine versie voor je op een rij gezet.

De gloednieuwe iPad Air 2024 is onthuld, met een grote én een kleinere versie en diverse andere verbeteringen. Maar je vraagt je misschien af: hoeveel gaat die nieuwe iPad Air me eigenlijk kosten? In dit artikel hebben we alle prijzen van de iPad Air 2024 voor je verzameld, zowel voor het grote als kleine exemplaar, met alle opslagconfiguraties.

Prijzen iPad Air 2024

De prijs van de iPad Air is afhankelijk van welk model je kiest, waarbij er dus twee variabelen meespelen: het formaat (11- of 13-inch) en de opslagcapaciteit. Bij de iPad Air 2024 kun je kiezen tussen vier opslagcapaciteiten: 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de 64GB en 256GB varianten van de vorige generatie.

Dit zijn de Nederlandse adviesprijzen van de iPad Air 2024:

Prijzen 11-inch iPad Air

De 11-inch iPad Air 2024 heeft nagenoeg hetzelfde schermformaat als de vorige generatie iPad Air, maar dan wel met een snellere chip, verbeterde positie van de frontcamera en meer.

Ter vergelijking: dit waren de vorige adviesprijzen van de iPad Air 2022:

64GB: €789,45

256GB: €989,45

Dat betekent dus dat de nieuwe iPad Air 2024 een stuk goedkoper geworden is. Bij de 256GB variant scheelt het zelfs €140,-. Het instapmodel is €70 goedkoper geworden, maar je krijgt dan wel twee keer zoveel opslag.

Prijzen 13-inch iPad Air

De 13-inch iPad Air is gloednieuw. Het is voor het eerst dat Apple de iPad Air in een groter formaat uitbrengt. De 13-inch iPad Air heeft nagenoeg hetzelfde formaat als de vorige iPad Pro’s van 12,9-inch. Qua vernieuwingen en specificaties is de 13-inch iPad Air gelijk met de 11-inch iPad Air uit 2024.

De nieuwe iPad Air 2024 is vanaf nu te bestellen bij Apple. Binnenkort is de nieuwe iPad Air ook verkrijgbaar bij de andere gebruikelijke verkooppunten, zoals:

Ook nog bij winkels te koop: iPad Air 2022

Als je wel een nieuwe iPad Air wil, maar niet meteen het nieuwste van het nieuwste nodig hebt, dan kun je ook nog kijken naar de iPad Air 2022. Dit model wordt niet meer bij Apple verkocht, maar is de komende tijd nog wel (soms voor een iets lagere prijs) verkrijgbaar bij andere winkels. In onze prijsvergelijker check je wat de beste prijzen zijn voor de iPad Air 2022. Hou er wel rekening mee dat je bij de iPad Air 2022 standaard 64GB krijgt. Dat is bij de nieuwe 2024-versie alweer 128GB. Maar over het algemeen ben je bij de nieuwere iPad Air 2024 toch beter uit.

Prijzen 64GB iPad Air 2022 met M1-chip

Prijzen 256GB iPad Air 2022 met M1-chip