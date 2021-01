Er gaan al jarenlang geruchten over de AirTag, maar het accessoire om je voorwerpen op te sporen blijft maar op zich wachten. Samsung is Apple nu te snel af met de nieuwe Samsung Galaxy SmartTag.

Als het gaat om Bluetooth-trackers om je voorwerpen mee op te sporen, is Tile al jarenlang één van de populairste merken. Maar in 2021 krijgt het merk flinke concurrentie van twee grote techbedrijven: Apple en Samsung. Ondanks dat de AirTag nog steeds niet is uitgebracht, schrijven we al sinds eind 2019 over Apple’s aankomende tracker. Veel functies zijn al bekend, evenals het mogelijke het mogelijke design via renders. Het enige wat nog uitblijft, is de officiële aankondiging. Samsung is Apple nu voor, want tijdens een event heeft het bedrijf de Samsung Galaxy SmartTag aangekondigd. En deze AirTag-concurrent lijkt veel overeenkomsten te gaan hebben.



Samsung SmartTag: concurrentie voor de AirTag

Samsung komt met twee versies van de tracker: de gewone Galaxy SmartTag en de Galaxy SmartTag+. Het verschil tussen de twee is dat de SmartTag+ ook ondersteuning biedt voor Ultra-Wideband, de relatief nieuwe locatietechniek. Ultra-Wideband brengt exacte locatiebepaling, veel nauwkeuriger dan bijvoorbeeld Bluetooth en GPS. De Samsung Galaxy SmartTag+ komt pas later dit jaar voor $39,99.

Apple’s AirTag komt zeer waarschijnlijk ook met Ultra-Wideband. Apple heeft al sinds 2019 de U1-chip in de iPhone, waarmee ze kunnen communiceren met andere apparaten met de U1-chip. Sindsdien heeft Apple de U1-chip in de Apple Watch Series 6 gestopt. Andere apparaten met deze chip zijn er nog niet, zoals de iPad of Mac.

Andere overeenkomsten tussen Apple’s aanstaande AirTag en de nieuwe Samsung Galaxy SmartTag is dat ze gebruikmaken van het netwerk van devices. De tracker van Samsung kan een versleutelde verbinding maken met andere Samsung Galaxy-toestellen, om je te helpen je voorwerpen op te zoeken als je niet binnen het Bluetooth bereik bent. De AirTag krijgt dankzij het Zoek mijn-netwerk ook een soortgelijke functie, maar dan via iPhones. Er zit ook een AR-functie op zodat je daarmee ook ziet waar bijvoorbeeld je sleutelbos is. De Samsung-tracker werkt op een batterij die maanden mee zou moeten gaan. Als extra kun je met een druk op de knop ook smart home-producten bedienen.

Werkt niet met iPhones: waar blijft de AirTag?

Opvallend is dat de Samsung Galaxy SmartTag uitsluitend werkt met Samsung Galaxy-smartphones, en dus niet met iPhones of zelfs andere Android-toestellen. Meestal werken de accessoires van Samsung wel met iPhones, maar dat is hier dus niet het geval.

De grote vraag blijft dan ook nog steeds: waar blijft Apple’s AirTag? Volgens de meest recente geruchten komt de AirTag dit jaar uit, waarschijnlijk nog in de eerste helft van dit jaar. Lees alles wat we weten over de AirTag in onze round-up.