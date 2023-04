In Den Haag is de politie een groep fietsendieven op het spoor gekomen dankzij een AirTag in één van de gestolen fietsen. Dankzij de AirTag werden meerdere gestolen fietsen teruggevonden.

De AirTag is een handig hulpmiddel om je eigen persoonlijke voorwerpen niet te verliezen, maar je kan het ook als een soort anti-diefstalmiddel gebruiken voor bijvoorbeeld je fiets. Hoewel de AirTag oorspronkelijk niet ontworpen is voor gebruik tegen diefstal, wordt keer op keer bewezen dat het wel degelijk een handig hulpmiddel is. Deze keer maakt de politie melding van de vangst van gestolen fietsen in Rijswijk.



AirTag helpt met aanhouding fietsendieven

Een gestolen elektrische fiets in Rijswijk was voorzien van een AirTag. De eigenaar kon daardoor de locatie van de fiets achterhalen via de Zoek mijn-app. Daaruit bleek dat de fiets uit de richting van de Spiraeastraat in Den Haag kwam. De eigenaar ging met deze informatie vervolgens naar de politie, die afgelopen vrijdag de woning in de straat binnenviel. In die woning werd niet alleen de elektrische fiets uit Rijswijk gevonden, maar ook andere gestolen fietsen. In de woning konden vier verdachten worden aangehouden: een 23-jarige vrouw uit Den Haag en een man van 31 en twee van 29 jaar oud zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie geeft aan dat de verdachten vastzitten en gehoord worden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de herkomst van de fietsen, zodat deze bij de rechtmatige eigenaars teruggebracht kunnen worden.

Het is niet bekend waar de AirTag verstopt zat in de elektrische fiets. Er zijn allerlei manieren om een AirTag in een fiets te verstoppen en er is zelfs een fiets die standaard met het Zoek mijn-netwerk werkt. Wij hebben meerdere AirTag-fietshouders getest en er is ook de AirBell waarbij de AirTag verstopt zit in de fietsbel. Hoe dan ook hebben de fietsendieven de elektrische fiets in ieder geval niet goed gecontroleerd of er niet ergens een AirTag of andere Bluetooth-tracker verstopt zat. En dat terwijl het tegenwoordig een stuk makkelijker is om als eigenaar van een fiets een tracker in te bouwen.

De AirTag werkt met het Zoek mijn-netwerk en gebruikt daarvoor het Bluetooth-signaal van iPhones en andere Apple-apparaten in de buurt. Zodra de eigenaar niet meer in de buurt van de AirTag is, worden andere Apple-apparaten gebruikt om de locatie door te geven aan degene die de AirTag aan zijn of haar account gekoppeld heeft. Afgelopen maand vond de politie in Limburg ook al gestolen auto’s terug dankzij een AirTag.

Apple heeft allerlei maatregelen ingebouwd om een verstopte AirTag terug te vinden om stalking en misbruik ervan te voorkomen. Zo geeft de AirTag een signaal af aan onbekende iPhones in de buurt als deze langere tijd met je meebeweegt en kun je met de Zoek mijn-app onbekende objecten in de buurt vinden. Ook is er een Android-app van Apple waarmee je trackers kan vinden, bijvoorbeeld als iemand deze stiekem in je tas verstopt heeft.