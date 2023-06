Een groot nadeel van de AirTag was tot nu toe dat je deze niet kunt delen met anderen, maar daar komt verandering in. Vanaf iOS 17 kun je een AirTag delen met maximaal vijf anderen.

AirTag delen komt eraan

Deel je een fiets of auto met je partner? Of wil je de locatie van bijvoorbeeld een kinderwagen kunnen controleren? Tot nu toe was het delen van een AirTag niet mogelijk, omdat je een melding krijgt van stalking. Gelukkig is er aangekondigd op de WWDC 2023 dat dit gaat veranderen. Vanaf iOS 17, de update die in het najaar van 2023 verschijnt, kun je de locatie van een AirTag delen met meerdere mensen.



Een AirTag kan met maximaal vijf personen gedeeld worden en dit hoeven geen leden van hetzelfde gezin te zijn. Het is dus niet beperkt tot Delen met gezin , maar je kunt elke willekeurige persoon met een Apple ID ervoor uitnodigen. Iedereen in de groep kan vervolgens de locatie van het item zien, een geluid afspelen op de AirTag en via de functie ‘Nauwkeurig zoeken’ een gedeelde AirTag terugvinden als deze in de buurt is. Je hebt hiervoor een geschikt Apple -device nodig, zoals een iPhone iPad of Mac

Delen werkt ook met Zoek mijn-accessoires

Goed om te weten is dat het delen niet is beperkt tot AirTags, maar werkt met alle objecten die gebruik maken van het ‘Zoek Mijn’-netwerk. Dit omvat diverse merken en producten, zoals VanMoof-fietsen en rugtassen.

De update naar iOS 17 brengt daarnaast nog enkele andere functies. Zo komt er een nieuwe StandBy-functie die je iPhone-scherm verandert in een smart home-achtig display wanneer deze horizontaal wordt opgeladen, waardoor het essentiële informatie zoals tijd en datum kan weergeven. Ook kan iOS 17 spraakberichten voor je uitschrijven en bevat het een Check In-functie bevatten waarmee je je locatie kunt delen als je veilig ergens wil aankomen. Met de nieuwe NameDrop-functie (een uitbreiding van AirDrop) kun je eenvoudig je e-mailadres of telefoonnummer delen met een andere iPhone-gebruiker. Bovendien schrapt Apple het ‘Hé’-gedeelte van de activeringszin​ ‘Hé Siri’. Meer hierover lees je op onze pagina over iOS 17.