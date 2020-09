Uiterlijk van AirTags gelekt

Een dag voordat Apple nieuwe producten gaat onthullen heeft geruchtenlekker Jon Prosser nog iets te melden. Hij heeft afbeeldingen van de verwachte AirTags. Het gaat om renders, dus het zijn niet daadwerkelijke productfoto’s. Prosser zou een video van de AirTags en AirPods Studio hebben ontvangen, maar om zijn bronnen te beschermen heeft hij er 3D-renders van laten maken via ConceptCreator. We krijgen dus niet de daadwerkelijke producten te zien. De AirTag bestaat uit een rond wit schijfje met een zilverkleurige achterkant. Daarop staat het logo, met teksten als ‘AirTag’, ‘Ultra Wideband’ en ‘Assembled in China’.



Volgens de geruchtenlekker kun je tegen betaling een sleutelhanger bij de AirTag kopen, zodat je deze kunt vastmaken aan een object. Los kun je de AirTag niet zomaar ergens aan vastmaken. Je kunt het schijfje uiteraard wel in je tas of jaszak stoppen. De concurrerende Tile is standaard al voorzien van een oog, om bijvoorbeeld een sleutelring of karabijnhaak aan vast te maken. Er zijn nog geen prijzen bekend voor de AirTag en de bijbehorende sleutelhanger van Apple, maar morgenavond zullen we ongetwijfeld meer weten.

Dat de AirTag gebruik maakt van ultra-wideband is geen verrassing, aangezien Apple de techniek al sinds de iPhone 11 heeft ingebouwd maar er nog weinig concrete toepassingen voor heeft aangeboden. Momenteel kun je het alleen gebruiken om makkelijker te kunnen AirDroppen. Volgens Prosser is ultra wideband iets wat we in alle toekomstige Apple-producten gaan zien. Dat geldt ook voor de U1-chip.

Wat is AirTag?

AirTags zijn Apple’s accessoires voor het terugvinden van belangrijke spullen. Het maakt gebruik van het Zoek mijn-netwerk, zodat je op een kaart kunt zien waar de spullen zich bevinden. Mogelijk kun je er ook een geluidje mee afspelen, zodat je weet waar je moet zoeken. Andere gebruikers kunnen meehelpen om je spullen terug te vinden, zonder dat ze daar actief iets voor hoeven te doen. Met meer dan 1,5 miljard actieve Apple-gebruikers kan dat goed gaan werken. Bovendien zijn UWB en Bluetooth energiezuinig en zijn er geen GPS-coördinaten voor nodig.

De AirTag lijkt sterk op de Tile, een al bestaande tracker voor spullen. Er zijn diverse verschillen tussen AirTag en Tile. Zo heeft Tile een eigen netwerk van gebruikers waarmee de accessoires met elkaar in verbinding staan. Ook werkt Tile samen met Android, terwijl AirTag alleen voor Apple-gebruikers is bedoeld. Tile is er in meerdere vormen, waaronder eentje in creditcardformaat.

