TagVault voor AirTag

Je kunt een losse AirTag in je koffer of in een cameratas gooien, maar je hebt kans dat hij er na verloop van tijd uit valt of tussen een trui terechtkomt. De TagVault is dan een beter idee: die plak je vast op een onopvallende plek, zodat hij niet kan glijden. Dit nieuwe accessoire is gemaakt door ElevationLab en is volgens de makers de eerste AirTag-houder van textiel. Je kunt deze plakkende houder bijna overal bevestigen, bijvoorbeeld binnenin je jas of tas, zonder kans op verschuiven of kwijtraken. Het idee is dat het onopvallend op het textiel kan worden geplakt, zodat dieven niet meteen zien dat er een AirTag aanwezig is.



Bij een jas zou je de AirTag in een binnenzak kunnen verstoppen, maar dat is ook de eerste plek waar dieven op zoek zullen gaan naar waardevolle spullen. Ze zullen dan meteen de AirTag aantreffen. Plak je de AirTag echter op een onopvallende plek binnenin de jas, dan valt het nauwelijks op en hij kan er ook niet uit vallen. Tip: doe het wel ergens waar je er geen last van hebt tijdens het dragen, want een AirTag-bobbel in je nek is niet zo comfortabel.

Na een jaar zul je de batterij van de AirTag moeten vervangen, maar ook daar heeft ElevationLab aan gedacht: je kunt de houder van de TagVault loshalen zonder dat je de sticker hoeft te verwijderen. Wil je de sticker in een andere jas of koffer plakken, dan kan dat helaas niet. Hij is wel goed te verwijderen uit je dure North Face-jas, zonder lijmresten achter te laten, maar hij kan niet opnieuw geplakt worden. De bevestiging is behoorlijk stevig en zelfs als hij binnenin een tas tegen andere voorwerpen aan stoot, blijft hij volgens de fabrikant goed zitten. Voorwaarde is wel dat je na het aanbrengen 24 uur de tijd neemt, zodat de lijm een sterke verbinding kan maken met de stof.

De sticker plakt vast op polyester, vinyl, nylon, rubber en Gore-Text. Het is niet geschikt voor leer, suède, rekbare stoffen of stoffen met veel vezels. De prijs is heel redelijk: $13,95 per stuk en twee stuks voor $19,95. Helaas is het nog te vroeg om in Europa te kopen, want bij Amazon Duitsland betaal je op dit moment €21,81 voor een losse TagVault en €26,31 voor twee stuks. Dat is flink duurder, dus het lijkt ons beter om nog even te wachten tot er meer aanbod is – ook bij andere winkels.

Heb je nog geen AirTag? Je koopt ze voor €39,- per stuk bij diverse winkels. AirTag-koopjes zijn er maar zelden te halen.

