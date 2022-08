Sinds de drukte op Schiphol is losgebroken lijkt er een gekte rond AirTags te zijn ontstaan. Heel wat mensen willen hun koffer tracken en daar denken slimme handelaren van te profiteren. De adviesprijs bij Apple is 35 euro, maar bij Coolblue en MediaMarkt vragen ze 50 euro. Bij Belsimpel proberen ze de prijs nog wat op te rekken naar €64,95 en op Bol.com vragen handelaren er zelfs 80 euro voor! Waar houdt het op?

Het zijn absurde prijzen, maar blijkbaar zijn toch voldoende mensen het ervoor te betalen. De prijzige AirTags van 50 euro zijn uitverkocht, terwijl het nog maar kort geleden is dat je met gemak vier stuks voor €100 kon kopen. Koopjes zijn voorlopig even voorbij, wat AirTags betreft.

De oorzaak? Veel kranten en algemene nieuwsmedia schreven dat mensen een tracker in hun koffer stoppen, om op Schiphol te kunnen achterhalen waar hun koffer uithangt. Dat heeft anderen er ongetwijfeld toe aangezet om ook een AirTag aan te schaffen. Gelukkig hoef je niet mis te grijpen en 50 euro of meer betalen hoeft ook niet.



De AirTag is bij de Apple Store namelijk gewoon op voorraad voor de gebruikelijke adviesprijs en dan kun je er ook nog een inscriptie naar keuze op laten zetten. Ophalen kan per direct bij een fysieke Apple Store, zodat je van daar uit meteen door kunt naar Schiphol (tip: bus 397 rijdt rechtstreeks van Apple Amsterdam naar de luchthaven).

Er zijn ook winkels die normale prijzen hanteren maar domweg geen voorraad hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor de AirTags bij Amac: deze winkel hanteert de normale adviesprijs van 35 euro maar heeft domweg geen voorraad. Ook de AirTags bij YourMacStore zijn normaal geprijsd (34 euro) maar de levertijd is onbekend.

Wil je toch liever online en niet bij Apple bestellen, dan kun je terecht bij Amazon die ze voor 35 euro verkoopt. Je krijgt echter pas eind september geleverd, dus dat schiet niet op.

Kortom: wie een AirTag nodig heeft doet er verstandig aan om geen absurde bedragen te betalen, maar gewoon bij Apple te kopen. Zoek je een koopje, kijk dan eens over de grens: in Duitsland is (nog) geen run op AirTags ontstaan en daar kun je ze vinden voor 33 euro per stuk of rond de 100 euro voor een pak van vier. Of maak er een dagje België van en haal ze op bij de Belgische APR Lab9.

Let op dat sommige winkels in de prijsvergelijker hieronder een lange levertijd of weinig voorraad hebben.

