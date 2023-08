Is het een opener voor bierflesjes? Nee! Dit nieuwe accessoire is de Samsung Galaxy SmartTag 2, een aanstaande concurrent voor de AirTag. Maar als Apple-gebruiker zul je er niet zo snel warm voor lopen.

Eerst was Tile de marktleider als het gaat om Bluetooth-trackers. Toen nam de AirTag het stokje over en in de nabije toekomst kunnen we naast allerlei AirTag-alternatieven vooral concurrentie uit de Android-hoek verwachten. Zeker sinds Apple en Google een nauwe samenwerking hebben aangekondigd om te zorgen dat je niet door trackers van de concurrentie gestalkt kunt worden. Samsung had eerder maar matig succes met de Galaxy SmartTag. Wellicht lukt het beter met deze nieuwe vormfactor, die doet denken aan een flesopener.



De eerste afbeeldingen van de Samsung Galaxy SmartTag 2 werden gelekt via de winkelketen MobileFun , die ze op het moment van schrijven nog steeds online heeft staan. Ze doen denken aan een soort flesopener. Gek genoeg laat Samsung de tracker niet zien aan een sleutelbos of koffer, maar slingert hij rond op een bureau of bij een fruitschaal.

Ook bij het lezen van de krant of een boek komt deze tracker goed van pas. Dit is de tweede generatie van de item-tracker, die een groot gat aan de bovenkant heeft. Dit is geen karabijnhaak, dus je zult een extra accessoire nodig hebben om hem ergens aan vast te maken. Dat klinkt niet ideaal, maar het is altijd nog beter dan de AirTag van Apple, die helemaal geen oogje heeft. Samsung gaat de nieuwe SmartTag 2 in zwart en wit verkopen voor £42,95 per stuk. Als je vier stuks koopt betaal je £129,95 en dat maakt de Samsung-tracker duurder dan een 4-pak AirTags.

Los daarvan is deze AirTag-concurrent geen aanrader voor Apple-gebruikers, aangezien het niet werkt met Apple’s Zoek mijn-netwerk. Het lijkt erop dat Samsung de trackers over ongeveer twee maanden wil aankondigen. Tegen die tijd zijn er misschien al wel weer meer AirTag-alternatieven verschenen. Je kunt momenteel kiezen uit trackers van Apple, Chipolo, Kruidvat, Eufy en enkele andere spelers.