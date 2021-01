Update 14 januari 2021: Ruim een jaar na de eerste aankondiging dat Google Fitbit wilde overnemen, is de overname nu afgerond. Google laat weten dat de overname vooral is vanwege de hardware en dat Google de gegevens van Fitbit-gebruikers niet gaat gebruiken voor advertentiedoeleinden. Dat was ook verboden door de EU. In de zomer startte de EU een onderzoek naar de potentiële overname van Fitbit door Google en stelde daarbij strikte voorwaarden voor wat wel en niet mocht. Ook worden gegevens van Fitbit-gebruikers apart opgeslagen van andere gegevens die Google verzamelt.

Google laat onder andere het volgende weten:

This deal has always been about devices, not data, and we’ve been clear since the beginning that we will protect Fitbit users’ privacy. We worked with global regulators on an approach which safeguards consumers’ privacy expectations, including a series of binding commitments that confirm Fitbit users’ health and wellness data won’t be used for Google ads and this data will be separated from other Google ads data.

Ook Fitbit heeft gereageerd op het afronden van de overname. Zo is het nu volgens de CEO mogelijk om sneller te innoveren en nieuwe modellen uit te brengen. Fitbit belooft daarbij ook dat de trackers en smartwatches blijven werken op zowel Android als iOS.

Update 1 november 2019 19:00 uur: Facebook zou ook interesse hebben gehad in de overname van Fitbit, maar was maar bereid om de helft te betalen van de 2,1 miljard dollar die Google uiteindelijk neertelde. Dat meldt The Information op basis van bronnen.

Update 1 november 2019 14:00 uur: Google heeft de overname nu officieel bekendgemaakt. Ook is op de website van Fitbit te lezen dat het gaat om een overnamesom van 2,1 miljard dollar.

Google Nederland-woordvoerder Rachid Finge benadrukt dat zijn werkgever de enorme hoeveelheid persoonlijke data waarover Fitbit beschikt, niet zal gaan gebruiken voor advertenties:

Oh ja, voordat er allemaal fantasieën op hol slaan. ☺️ pic.twitter.com/NHRGapTIl8 — Rachid Finge (@rachidfinge) November 1, 2019

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 29 oktober 2019.



Het gerucht over een mogelijke overname van Fitbit komt op een opvallend moment: net nadat Google’s moederbedrijf Alphabet tegenvallende kwartaalcijfers aankondigde. Dat leidde als snel tot speculaties dat het gerucht bewust werd verspreid om de aandacht van de slechte cijfers af te leiden. Voor Fitbit was het echter gunstig: na publicatie door Reuters steeg de beurskoers met 27 procent. Beide bedrijven wilden geen commentaar geven.

Google zou een overnamebod op Fitbit hebben gedaan, maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Zo is het onzeker of er überhaupt een deal wordt gesloten en is ook niet bekend welke prijs Google heeft geboden.

Het marktaandeel van Fitbit is de afgelopen jaren flink gedaald, vooral door de opkomst van de Apple Watch en toenemende concurrentie van goedkope merken uit China. Bovendien was Fitbit relatief laat met een goede smartwatch. Na de overname van Pebble verscheen aanvankelijk de Ionic, maar die was vrij lomp en duur. Met de Apple Watch-lookalike Fitbit Versa heeft het bedrijf meer succes, maar komt toch niet verder dan zo’n 10 procent wereldwijd. Apple is marktleider met rond de 50 procent marktaandeel. Naast wearables maakt Fitbit ook een slimme weegschaal.

In onze Fitbit Versa 2 review lees je wat we als Apple Watch-gebruiker vinden van Fitbit’s nieuwste smartwatch.

Bekijk ook Review Fitbit Versa 2: beter, maar nog niet compleet genoeg Wie een smartwatch zoekt heeft tegenwoordig keuze genoeg. De Fitbit Versa 2 is de tweede generatie van de populaire smartwatch van het Amerikaanse merk en is weer op een aantal punten verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Wij hebben de Fitbit Versa 2 de afgelopen weken getest en in deze review lees je onze ervaringen.

Google kan Fitbit goed gebruiken

De overname van Fitbit zou Google kunnen helpen om vastere voet aan de grond te krijgen op het gebied van wearables. Google heeft wel een eigen besturingssysteem voor smartwatches genaamd Wear OS, maar dat slaat tot nu toe niet erg aan.

De aandelen van Alphabet zakten gisteren met 4 procent, toen bekend werd dat de omzetverwachtingen niet werden gehaald. CEO Sundar Pichai zei in een toelichting dat Google is veranderd van een bedrijf dat mensen helpt om antwoord te vinden, in een bedrijf dat mensen helpt om dingen voor elkaar te krijgen. Reclame is nog steeds Google’s belangrijkste inkomstenbron met $33,92 miljard in het derde kwartaal, vergeleken met $28,95 miljard in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Net als bij Apple doet ook bij Google de categorie ‘Overig’ het goed. Bij Google gaat het daarbij vooral om Pixel-telefoons en clouddiensten. Verder presteren andere Alphabet-dochters relatief goed, zoals Waymo, de dienst voor zelfrijdende auto’s. Wel rommelt het wat binnen Google: er is toenemende spanning tussen personeel en management, onder andere over betrokkenheid bij militaire drones en het feit dat personeel niet meer vrij mag spreken.

Apple presenteert woensdag 30 oktober de nieuwste kwartaalcijfers, waarbij we waarschijnlijk teksten horen als:

We are headed into the holidays with our strongest product lineup ever and we could not be more bullish about Apple’s future.