Apple lijkt te werken aan een melding als blijkt dat er na reparatie onofficiële cameraonderdelen in de iPhone zitten. Hiermee lijken ze nogmaals duidelijk te willen maken dat je je iPhone het beste bij Apple kunt laten repareren.

Het ziet er naar uit dat Apple met een waarschuwing komt op iPhones waarvan de camera is gerepareerd of vervangen door een derde partij. In de tweede beta van iOS 14.4 lijkt een code te zitten wat op zo’n melding wijst, zo schrijft MacRumors. Eerder deed Apple dit al eerder met onofficiële iPhone-accu’s en -schermen.



‘Waarschuwing bij onofficiële camera in je iPhone’

Als je je iPhone laat repareren bij een onofficiële reparateur, dan zal je iPhone de volgende melding gaan geven: “Kan niet verifiëren dat deze iPhone een echte Apple-camera heeft”. De melding zal waarschijnlijk te vinden zijn in de instellingen, maar het blijft voor nu slechts bij een ontdekte code. Mocht Apple deze waarschuwing wel laten zien, dan laten ze nogmaals blijken dat je je iPhone het beste door Apple zelf kan repareren.

Toch lijkt het erop dat de melding verder geen gevolgen heeft voor het gebruik van de iPhone. Apple geeft soortgelijke waarschuwingen ook als blijkt dat er een batterij of scherm gebruikt is. Bij het gebruik van een onofficiële batterij is het raadplegen van de Batterijconditie niet meer mogelijk. Bij een onofficieel scherm bleek in het verleden Touch ID problemen te geven.

Camera gekoppeld aan je iPhone

Apple lijkt in de iPhone 12 ook al enkele maatregelen te hebben getroffen om reparaties door derde partijen tegen te gaan. Zo lijkt de camera van de iPhone 12 gekoppeld te zijn aan een specifiek model, zo ontdekte YouTuber Hugh Jeffreys eerder al. Het lukte hem niet om de camera’s te verwijderen en op een ander moederbord te zetten. Het lijkt er op dat de camera met bijvoorbeeld een serienummer gekoppeld is aan het oorspronkelijke moederbord.

Bekijk ook 'Camera iPhone 12 gekoppeld aan specifiek toestel, bemoeilijkt reparaties' Apple heeft er mogelijk voor gezorgd dat de camera in de iPhone 12 gekoppeld is aan het specifieke toestel waar deze in verwerkt zit. Je kan een defecte camera daardoor niet zomaar vervangen door een zelfde exemplaar.

Apple heeft sinds een jaar wel een speciaal programma voor reparatiebedrijven. Zij kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor originele onderdelen. Sinds vorig jaar is dit reparatieprogramma voor onafhankelijke bedrijven uitgebreid naar Nederland en België. Wil je meer weten over iPhone-reparaties, lees dan ons overzicht.