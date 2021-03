Het is al een flinke tijd stil rondom de Apple TV. De laatste update voor het zwarte kastje voor bij je tv stamt alweer uit september 2017. Dat is dus alweer ruim 2,5 jaar geleden! Het was een aanzienlijke update, met een veel betere chip en ondersteuning voor Dolby Vision, 4K en (later) ook Dolby Atmos. Ik ben nog altijd meer dan tevreden met de Apple TV 4K, maar kan ook niet wachten totdat Apple het nieuwste model uitgebracht heeft. Waarom ik zo erg naar de nieuwe Apple TV uitkijk, leg ik je hier haarfijn uit.



Waarom een Apple TV?

Je vraagt je misschien af of de Apple TV als hardwareproduct nog zin heeft, aangezien steeds meer televisies standaard de TV-app en AirPlay ingebouwd hebben. Mijn antwoord is ook anno 2021 nog steeds volmondig ja. De Apple TV is nog altijd mijn go-to plek om films, series en tv-programma’s te streamen.

Ik gebruik mijn Apple TV in combinatie met een Philips-tv. Ik heb dus geen televisie die geschikt is voor AirPlay 2, maar zelfs als ik dat wel zou hebben zou dat mijn mening over de Apple TV niet veranderen. AirPlay gebruik ik nooit, maar de voornaamste reden waarom ik grootgebruiker ben van de Apple TV is de snelle, stabiele en complete interface. Met alle apps zoals Apple’s TV-app, Netflix, Videoland, Disney+ en meer binnen handbereik, is er voor mij geen reden om de smartinterface van de televisie zelf te gebruiken. Bij Apple TV-apps weet je dat ze lang ondersteund worden en vaak stabiel werken. Mijn televisie fungeert vooral als ‘dom scherm’, want al het slimme zit toch al in de Apple TV. De naadloze samenwerking met al mijn andere Apple-producten maakt het voor mij helemaal af.

Maar wat kan een nieuw model nog toevoegen aan de huidige Apple TV? Dit zijn voor mij de vier belangrijkste redenen:

#1 Betere remote

Toegegeven: de huidige afstandsbediening van de Apple TV is verre van perfect. Toch ben ik de afgelopen jaren de afstandsbediening gaan waarderen. Het bladeren door menu’s is met de touchpad een stuk sneller dan dat je op knoppen moet gaan drukken. Het voornaamste probleem dat ik met de Siri Remote heb, is dat het snel 10 seconden vooruit en achteruit spoelen soms wat moeizaam gaat (of helemaal niet werkt) en dat er geen muteknop op zit. Soms wil je gewoon even het geluid helemaal uitzetten en daar is met de Apple TV-afstandsbediening nu geen mogelijkheid voor. Ik hoop dat Apple dat op gaat lossen, maar als we de geruchten mogen geloven komt er in ieder geval een vernieuwde afstandsbediening.

Het gerucht gaat ook dat Apple een zoekfunctie in de nieuwe Siri Remote stopt, een soort ingebouwde AirTag dus. Die functie zal ook zeker van pas komen, als de afstandsbediening weer eens zoek is tussen de kussens van de bank.

#2 Ondersteuning voor Thread

Thread is de laatste tijd in opkomst. Het is een relatief nieuw protocol voor HomeKit, waar de populaire fabrikant Eve vol op ingezet heeft. Thread geeft een stabieler en groter netwerk, want de accessoires die met Thread werken breiden ook het netwerk uit. Maar om hiervan te profiteren, heb je ook een Thread-hub nodig en momenteel is dat alleen nog de HomePod mini. Als er een nieuwe Apple TV komt, dan ga ik ervan uit dat deze ook ondersteuning krijgt voor Thread. Dat maakt dit systeem direct veel toegankelijker voor HomeKit-gebruikers, aangezien de HomePod mini vooralsnog niet in Nederland officieel verkrijgbaar is. Hopelijk gaan dan ook meer HomeKit-fabrikanten overstag met de ondersteuning voor Thread.

#3 Betere chip, betere games

De betere chip lijkt een zekerheid te zijn voor de nieuwe Apple TV, maar waar kan Apple deze voor gebruiken? Voor het streamen van beelden in 4K is een snellere chip niet per se nodig, want dat doet de Apple TV 4K al behoorlijk goed. De betere chip zal dan ook vooral van pas komen voor games. Apple presenteerde de Apple TV nieuwe stijl in 2015 als een alternatief voor de traditionele spelcomputers, zoals die van Nintendo en Sony. Met games als Skylanders, Disney Infinity en Guitar Hero probeerde Apple gamers over te halen om een Apple TV in huis te halen. Al snel bleek dit flink tegen te vallen en trokken gameuitgevers zich terug.

Maar anno 2021 heeft Apple met Apple Arcade een eigen gamedienst in handen, dat de laatste tijd steeds vaker nieuwe titels toevoegt. Ook de algehele kwaliteit van het aanbod wordt steeds meer gewaardeerd, al vinden we wel dat Apple bedrijven als Microsoft en Google wel meer kansen moet geven om hun gameclouddiensten aan te bieden op Apple-apparaten. Een nieuwe chip kan flink wat deuren openen voor krachtigere en indrukwekkendere games, waardoor de Apple TV misschien wel een veel interessant apparaat kan worden dan het nu is.

#4 Meer mogelijkheden voor tvOS

Je ziet bij Apple vaak dat nieuwe modellen van hun apparaten ook deuren opent voor nieuwe softwaretoepassingen. We hopen dan ook dat Apple tvOS weer verder gaat verbeteren, zodat alles nog sneller en beter wordt dan het nu al is. De afgelopen jaren zag je dat de tvOS-updates behoorlijk beperkt waren, al vind ik de verbeteringen van huidige versie zeker wel prettig.

Er is een gerucht geweest dat Apple ook een U1-chip in de nieuwe Apple TV stopt. Op de HomePod kan je daarmee een nieuwe vorm van Handoff gebruiken en dat zien we eigenlijk ook wel zitten op de Apple TV. Ik ben ook benieuwd welke toepassingen Apple nog meer kan bedenken.

Lees ook onze vooruitblik op de Apple TV in 2021 voor meer informatie over de nieuwste geruchten en meer.