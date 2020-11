Vooruit en achteruit spoelen in Apple TV video’s

Tijdens het kijken van een video op de Apple TV kun je eenvoudig in stapjes van 10 seconden vooruit of achteruit spoelen. In deze tip lees je hoe je op twee manieren door een video kunt scrollen.

Zit je een film of tv-serie te kijken op Apple TV (vierde generatie of nieuwer), dan wil je soms vooruit of achteruit spoelen. Dit werkt op een andere manier dan op vorige modellen van de Apple TV. In deze tip lees je hoe je op twee manieren vooruit of achteruit kunt spoelen in een video op de Apple TV.



Vooruit spoelen in Apple TV video’s

De oude Apple Remote had fysieke knoppen waarmee je video’s vooruit en terug kon spoelen. De Siri Remote van de Apple TV (vierde generatie of nieuwer) heeft een touchpad, waarmee je kunt vegen en indrukken. Alles werkt daardoor net ietsje anders. Zo is er een handig trucje om een video in stapjes van 10 seconden voor- of achteruit te spoelen.

Drukken op zijkanten van het touchpad

Zodra je een video gestart hebt op de Apple TV, zijn er twee manieren om vooruit of terug te spoelen:

De meest voor de hand liggende manier, is door te swipen over de touchpad. Hiermee kun je nauwkeurig door de video heen scrollen.

Je kunt ook stapsgewijs door een video scrollen, in stapjes van 10 seconden. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is je vinger te laten rusten op de linker- of rechterkant van het touchpad. Zodra dit goed herkend wordt, zie je het bovenstaand icoontje in beeld. Druk je nu de touchpad in, dan skip je tien seconden naar voren of naar achteren.

