Onlangs bracht Apple iOS 14.4 uit, met daarin diverse nieuwe functies. In de update loste Apple ook een aantal problemen op en voerde beveiligingsverbeteringen door. Wat betreft dat laatste is er nu weer nieuws, want iOS 14.4.1 brengt belangrijke beveiligingsupdates. De update is nu beschikbaar.



iOS 14.4.1 beschikbaar

iOS 14.4.1 is een nieuwe update. Apple heeft in deze versie ‘belangrijke beveiligingsupdates’ doorgevoerd die ‘wordt aanbevolen voor alle gebruikers’. Op Apple’s pagina is te lezen dat er een probleem met WebKit is opgelost. Het beveiligingsprobleem is gemeld door onderzoekers van Google en Microsoft. Door het probleem kon malafide webcontent code uitvoeren. Tegelijkertijd kun je voor de iPad de nieuwste versie iPadOS 14.4.1 installeren. Apple heeft daarin hetzelfde probleem opgelost.

Apple heeft vandaag ook watchOS 7.3.2 en macOS Big Sur 11.2.3 vrijgegeven.

Ondertussen sleutelt Apple ook nog verder aan de beta van iOS 14.5, waarin wederom een groot aantal nieuwe functies toegevoegd worden. Meer over de nieuwe functies in iOS 14.5 lees je in ons artikel.

Bekijk ook Dit zijn de nieuwe functies in iOS 14.5 die binnenkort naar je iPhone komen Apple voegt in iOS 14.5 weer veel nieuwe functies toe. In dit artikel zetten we alle aankomende nieuwe functies voor je op een rij, zodat je weet wat je kan verwachten zodra de update uit komt.

Releasenotes iOS 14.4.1

Deze update bevat belangrijke beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/HT201222

iOS 14.4.1 downloaden

Om iOS 14.4.1 en iPadOS 14.4.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina of nieuwer. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe je iPhone Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Eerder introduceerde Apple in iOS 14.4 diverse nieuwe functies. Voorbeelden van de nieuwe functies in iOS 14.4 is de nieuwe Handoff-functie van de HomePod mini. De afgelopen weken zijn er na de release van iOS 14.4 geen grote problemen aan het licht gekomen. Toch brengt Apple nu alweer iOS 14.4.1 uit.