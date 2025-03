Apple TV+ lijdt jaarlijks miljardenverlies, maar Apple blijft investeren

Is Apple TV+ een succes of niet? Een nieuw rapport duidt op dat laatste, want de dienst lijdt een jaarlijks verlies van 1 miljard dollar. Toch blijft Apple investeren. Dit is waarom.

Apple TV+ lijdt volgens een recent rapport een jaarlijks verlies van maar liefst 1 miljard dollar. Dit nieuws werd naar buiten gebracht door The Information. Ondanks deze forse verliezen blijft Apple investeren in zijn streamingdienst, met als doel om op de lange termijn een stevige positie in de markt te veroveren.

Hoge kosten, beperkte inkomsten

Apple TV+ werd in 2019 gelanceerd met een duidelijke focus op kwaliteit boven kwantiteit. Het platform heeft inmiddels enkele grote successen geboekt, zoals Ted Lasso, Severance en Killers of the Flower Moon. Toch blijft het aantal abonnees achter bij concurrenten als Netflix en Disney+.

Een van de grootste uitdagingen voor Apple TV+ is de hoge investering in content. Apple geeft jaarlijks miljarden uit aan exclusieve films en series, terwijl de abonnementsprijs relatief laag blijft. Daarnaast mist het platform een uitgebreide bibliotheek met oudere content, iets wat concurrenten wel aanbieden.

Waarom Apple blijft investeren

Ondanks de verliezen blijft Apple TV+ een strategisch belangrijk product voor Apple. De streamingdienst versterkt het ecosysteem van Apple en draagt bij aan de verkoop van hardware, zoals iPhones, iPads en Apple TV-apparaten. Bovendien maakt Apple steeds meer deals met sportcompetities, zoals Major League Soccer en Friday Night Baseball, om een breder publiek aan te spreken.

Daarnaast is Apple niet afhankelijk van streaming als primaire inkomstenbron. In tegenstelling tot Netflix, dat grotendeels afhankelijk is van abonnementsgelden, heeft Apple een sterke inkomstenstroom uit hardware en diensten zoals de App Store en iCloud. Hierdoor kan het bedrijf zich veroorloven om verlies te draaien op Apple TV+ terwijl het verder bouwt aan zijn positie in de streamingmarkt.

Toekomst van Apple TV+

Apple lijkt vastbesloten om Apple TV+ verder uit te bouwen, ondanks de financiële uitdagingen. Er gaan geruchten dat Apple de dienst aantrekkelijker wil maken door samenwerkingen met andere platforms. Daarnaast blijft Apple investeren in exclusieve content en sportrechten.

Hoewel Apple TV+ momenteel nog niet winstgevend is, zou het op de lange termijn een belangrijke pijler kunnen worden binnen het Apple-ecosysteem. Voorlopig blijft de techgigant bereid om miljarden te investeren om zijn plek in de streamingwereld veilig te stellen.

Wil je nou alles weten over Apple’s videostreamingdienst weten, lees dan onderstaande gids eens door!