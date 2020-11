De HomePod mini is het eerste Apple-device dat met Thread werkt. Dit is een energiezuinige netwerktechnologie die je ook in producten van Nanoleaf, Eve en andere fabrikanten zult terugvinden.

HomePod mini werkt met Thread

Dat de HomePod mini met Thread werkt blijkt uit Apple’s pagina met specs van de nieuwe speaker. Het is Apple’s eerste device dat met de nieuwe netwerktechnologie werkt. Ook andere fabrikanten hebben support aangekondigd. Thread wordt ontwikkeld door de Thread Group, waarin Apple-engineer Stuart Cheshire een belangrijke rol speelt. Hij ontwikkelde bijna twintig jaar geleden Bonjour en Rendezvous voor Apple, waarmee je bijvoorbeeld printers en andere apparaten kunt terugvinden op een netwerk, zonder uitgebreide configuratie te hoeven doen. Google, NXP, Somfy, Qualcomm en meer bedrijven zitten in het bestuur van de Thread Group. Thread is dus geen eigendom van Apple, maar het is wel gemaakt door mensen met diepgaande kennis van Apple-technologie. Dat geeft vertrouwen dat het goed gaat werken op je Apple-apparaten.

Wat is Thread?

Thread is een IP-gebaseerde netwerktechnologie voor het koppelen van Internet of Things (IoT)-apparaten. Het verbruikt weinig energie en levert een goed beveiligd mesh-gebaseerd systeem op voor smart home-apparaten. Dankzij Thread heb je versterkers zoals de Eve Extend waarschijnlijk niet meer nodig. Er zijn nog meer initiatieven om smart home-apparaten beter met elkaar te laten samenwerken. Zo maken Apple, Google en Amazon deel uit van het Project Connected Home over IP, waarin Thread ook een rol kan spelen.

Thread gebruikt open standaarden zoals IPv6 en 6LoWPAN. Al je apparaten moeten in staat zijn om met elkaar te ‘praten’, ongeacht de fabrikant. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van AES.

Wat is het verschil met ZigBee, Z-Wave en WeMo?

Soortgelijke standaarden voor smart home zijn WeMo, ZigBee en Z-Wave.

Hieronder zie je de verschillen in een tabel. Net als Zigbee en Z-Wave kan Thread al je apparaten met elkaar koppelen in een gigantisch mesh-netwerk. Thread heeft niet voor elk apparaat een hub nodig, maar kan met een hub (zoals een HomePod mini of Thread router) alle apparaten tegelijk van internet voorzien. Bij Zigbee en Z-Wave zijn voor de internetverbinding vaak wel afzonderlijke hubs nodig. Bij Zigbee is de hub vaak een eigen bridge, zoals de Philips Hue Bridge. Naast de genoemde standaarden is het ook mogelijk om met Bluetooth een mesh-netwerk te bouwen. Daarnaast staan veel apparaten via Wi-Fi in verbinding met elkaar en met een hub.

Z-Wave ZigBee WeMo Thread Bluetooth mesh Operating range 100 feet 35 feet 100 feet 100 feet (theoretical) 330 feet Max no. devices 232 65,000 Router-dependent 250-300 32,000 Data rate 9.6-100 kbps 40-250 kbps Router-dependent 250 kbps 1 Mbps Frequency 908/916 MHz (U.S.) 915 MHz/2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz 2.4 GHz Network type Mesh Mesh Star Mesh Mesh Needs hub? Yes Yes No Yes Yes

Welke apparaten werken met Thread?

Het enige Apple-apparaat dat met Thread werkt is de HomePod mini. Daarnaast hebben Eve en Nanoleaf ondersteuning aangekondigd.

Een aandachtspunt daarbij is dat Apple bij de HomePod mini aangeeft dat de Thread-support beperkt is tot HomeKit-apparaten. Mogelijk kun je dus tegen problemen aanlopen als je apparaten hebt die wel Thread ondersteunen, maar geen HomeKit. De producten van Eve en Nanoleaf werkten altijd al met HomeKit, dus daarmee zit je goed.

Thread werkt ook met de Nest Learning Thermostat en de Nest Protect-rookmelder, beide gemaakt door Google. Dit zijn echter geen HomeKit-apparaten en dus niet geschikt voor verbinding met de HomePod mini via Thread. De oudere Nest Cam (voorheen Dropcam) is helemaal niet geschikt voor Thread, omdat deze camera niet de benodigde 802.15.4 chip heeft.

Eve Systems gaat Thread-support aanbieden via een gratis firmware-update voor bestaande producten. Vanaf november 2020 komt de firmware-update beschikbaar voor de Eve deur- en raamsensor en de Europese Eve Energy. Daarna komen er updates voor de bestaande Eve Aqua en Eve Thermo. Uiteindelijk wil Eve Thread-ondersteuning gaan aanbieden op de hele productlijn.

Concreet gaat het nu om de volgende producten:

Eve Aqua (2e generatie)

Eve Door & Window (3e generatie)

Eve Energy (EU, 4e generatie)

Eve Thermo (4e generatie)

Nanoleaf heeft de Nanoleaf Essentials-lijn aangekondigd, die momenteel exclusief in de Amerikaanse Apple Store verkrijgbaar is. In Europese Apple Stores is deze Essentials-lijn nog niet gesignaleerd.

A19 kleurenlamp

Kleuren-ledstrip

Wat heb je aan Thread-support op de HomePod mini?

Niemand maakte zich druk om de Thread Group totdat Apple in augustus 2018 lid werd. Er is dan ook weinig te doen geweest rondom dit protocol. Dat Apple Thread-support toevoegt aan de HomePod mini zou vooral zijn gedaan om het apparaat futureproof te maken, beweert The Ambient. Het is niet zo dat je er meteen al iets aan hebt, al zijn er wel enkele geschikte accessoires in ontwikkeling.

Thread bevindt zich nog in een vroeg stadium en dat is misschien de reden dat Apple vereist dat een Thread-apparaat ook met HomeKit werkt. Er is momenteel nog niet zoveel bekend over hoe het allemaal gaat werken.



De Google Hub is al geschikt voor Thread, maar kan niet met de HomePod mini samenwerken.

Er is kans dat je nu al Thread-geschikte accessoires in huis hebt. Vrijwel alle recente Google Nest-apparaten bieden ondersteuning. Koop je de Nanoleaf Essentials-producten, dan kan de HomePod mini dienst doen als Thread hub. Daarnaast kunnen de Nanoleaf Essentials ook via Bluetooth verbinding maken met een hub, zoals een Apple TV, iPad of gewone HomePod die dienstdoet als woninghub.

Waar komt Thread vandaan?

Thread werd in juli 2014 voor het eerst aangekondigd. Google Nest, Samsung Electronics, ARM en enkele andere fabrikanten wilden een netwerkprotocol voor smart home dat de Internet ofThings (IoT) voor de komende jaren zou ondersteunen. Thread is een open netwerkprotocol dat IPv6 gebruikt en net als ZigBee is gebaseerd op de 802.15.4 radio-standaard. Thread is niet geschikt voor het meer gangbare maar oudere IPv4 voor internetadressen. ZigBee en Z-Wave zijn niet IP-gebaseerd en werken daardoor niet gemakkelijk samen met andere standaarden zoals Wi-Fi, Ethernet en 4G. Zo ontstond de behoefte aan een nieuwe manier om mesh-netwerken te maken: Thread.

Thread is energiezuinig en is daardoor ook geschikt voor apparaten die op batterij werken. Het gaat om thermostaten, lichtschakelaars, beveiligingsproducten en meer. Grootste nadeel van Thread is het feit dat Google nogal sterk erbij betrokken is. Fabrikanten aarzelen daarom om het toe te passen, omdat het deels gebaseerd is op intellectueel eigendom van Google/Nest. Een ander nadeel is dat het communiceert op de 2,4 GHz-band, waardoor er interferentie kan ontstaan met andere technologieën, zoals Bluetooth en Wi-Fi.

Met Thread kun je een netwerk bouwen van meer dan 250 apparaten. Het netwerk is zelfhelend: als er een apparaat uitvalt of kapot gaat, lost het netwerk het zelf op. Er zijn plannen om Thread en ZigBee nauwer te laten samenwerken, zodat je niet meer afhankelijk bent van één protocol. Daarmee kan Thread ook omgaan met ZigBee-apparaten, maar het omgekeerde gaat waarschijnlijk niet lukken.

Een voordeel van Thread is dat de smart home-apparaten in huis met elkaar kunnen ‘praten’ zonder dat het een grote belasting vormt voor het netwerk of voor de batterijduur. De insteek is dat het veilig, betrouwbaar en schaalbaar moet zijn voor wel honderden apparaten tegelijk. Je normale router thuis kan dat aantal apparaten waarschijnlijk niet aan. Ook is het systeem redundant, dus als er eentje kapot gaat blijft het netwerk gewoon in de lucht.

Toekomst van Thread

In 2019 verscheen Thread 1.2, een grote upgrade met veel nieuwe functies, zoals ondersteuning voor Bluetooth LE-apparaten zoals smartphones. Zij kunnen verbinding maken met Thread-netwerken zonder dat de beveiliging van het systeem in gevaar komt. Het grootste struikelblok is dat het nog niet mogelijk is om je smart home volledig in te richten met Thread-geschikte apparaten. Verder heb je een Thread-geschikte router nodig en die zijn nog maar moeilijk te vinden. Fabrikanten maken geen haast om ze uit te brengen, deels vanwege het gebrek aan accessoires voor Thread. Ook niet alle fabrikanten doen mee. Amazon Lab126 is betrokken bij Thread, maar Amazon’s eigen Echo-speakers en Eero-routers werken met ZigBee en niet met Thread.

Verder lezen: