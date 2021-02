Afgelopen najaar werden we getrakteerd op maar liefst drie events van Apple en het lijkt erop dat we dit voorjaar weer een event krijgen. Volgens de Taiwanese website Economic Daily News is 16 maart de datum van Apple’s maart 2021-event. Maar is dat wel een logische datum?



‘Datum Apple’s maart 2021-event is 16 maart’

De website baseert zich op een aantal anonieme Twitter-accounts. Het gaat onder andere om @FronTron en @LeaksApplePro, die hun informatie ook weer van Aziatische bronnen hebben. De datum van 16 maart is iets eerder dan gebruikelijk. De afgelopen jaren heeft Apple met enige regelmaat een event georganiseerd, maar meestal was dat in de laatste of één na laatste week van maart. Dit zijn de data van de afgelopen jaren:

2015: 9 maart

2016: 21 maart

2018: 27 maart

2019: 25 maart

Maar wat gaat Apple daar aankondigen? Volgens bronnen draait het om in ieder geval drie aankondigingen, namelijk de AirTag, de nieuwe iPad Pro 2021 en de iPad mini 2021. Ook zou Apple een verdere uitbreiding van de Apple Card gepland hebben, maar het is niet duidelijk om welke regio’s dat gaat. Lange tijd leek het erop dat Apple ook nog nieuwe AirPods voor dit voorjaar gepland heeft, maar daar spreken de bronnen nu niet over.

