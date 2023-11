Zoals ieder jaar is het weer bijna tijd voor de App Store Awards. Voor het eerst maakt Apple de genomineerde apps bekend die in de race zijn voor de eerste prijs. Dit zijn ze!

App Store Awards 2023

De App Store Awards worden jaarlijks door Apple uitgereikt aan ontwikkelaars met bijzondere apps. Vorig jaar was nieuwkomer BeReal de grote winnaar, maar we wisten niet welke apps ook kans maakten. Voor het eerst deelt Apple de finalisten, nog voordat de uitslag bekend wordt gemaakt. En er zit dit jaar ook weer een Nederlandse app bij!

Beste apps van 2023

Voor veel verschillende besturingssystemen maakt Apple finalisten bekend. Op de iPhone zijn het apps om meer van de wereld te ontdekken, terwijl je bij de iPad en Mac vooral apps voor creatieve doeleinden vindt. Dit zijn de finalisten per platform:

iPhone

AllTrails: Bekijk talloze wandel- en fietsroutes over de hele wereld met nauwkeurige navigatie.

Duolingo: Leer een nieuwe taal en bereid jezelf voor op een trip naar het buitenland.

Flighty: Een fraai ontworpen tracker voor vluchten – van jezelf én vrienden.

Als we een gok mogen wagen voor welke app hier zal winnen, dan zetten we ons geld in op Flighty. Deze app maakt veelvuldig gebruik van Apple’s nieuwste functies zoals het Dynamic Island en heeft ook een widget voor in Standby. De overige twee finalisten zijn ook zeer degelijk en populair, dus het zou net zo goed een van deze apps kunnen worden. We wachten het af!

iPad

Concepts: Een uitgebreide app om mee te schetsen met dynamische kleurpaletten.

DaVinci Resolve: Bewerk films met deze razendpopulaire filmbewerker met professionele functies.

Prêt-à-Makeup: Make-upfans kunnen met deze app hun creativiteit laten zegevieren op de templates met functies voor allerlei soorten make-up.

Het is lastig om bij deze categorie een winnaar aan te wijzen. DaVinci Resolve is absoluut de populairste app, maar maakt dat hem ook de beste van de drie? Concepts is ook een mooi ontworpen app, maar misschien komt de relatief nieuwe app Prêt-à-Makeup onverwacht uit de hoek.

Mac

Linearity Curve: Deze volledig gratis app voor grafisch design is misschien wel hét alternatief voor de prijzige Adobe-apps zoals Illustrator.

Photomator: Een oude bekende in de App Store met krachtige functies voor fotobewerking – ook met kunstmatige intelligentie.

Portal: Waan jezelf in een andere wereld met de bewegende Mac-wallpapers van deze pasgeboren app. Hij staat pas een half jaar in de App Store, maar trekt nu al Apple’s aandacht.

Apple Watch

Planny: Houd je taken bij en bekijk je statistieken zelfs vanaf je pols. Uiteraard heeft deze app een nieuw ontwerp voor watchOS 10.

SmartGym: Maak slimme trainingsplannen voor thuis en in de sportschool op ieder niveau. De app helpt ook met het uitvoeren van je work-outs.

Tide Guide: Ben je vaak op het open water te vinden? Met deze app houd je het weer in de gaten met handige grafieken, zelfs voor de komende maand. Ideaal voor je planning!

Apple TV

Bugsnax: Ga op avontuur op een eiland vol met insectsnacks en vang ze allemaal, maar los je ook de mysteries van het eiland op?

FitOn: Even geen zin in de sportschool? Thuis kun je natuurlijk ook lekker bewegen. Met deze app doe je dat gewoon samen met de video’s op je Apple TV.

MUBI: Ontdek en bekijk de mooiste bioscoopfilms met handgeschreven beoordelingen van de redactie.

Genomineerde games voor App Store Awards 2023

Ook voor games worden speciale prijzen uitgereikt. De games die hier worden genomineerd, staan niet op Apple Arcade. Je kunt ze dus los aanschaffen zonder Apple’s abonnement. Verderop komt nog wel een categorie voor Apple Arcade games.

iPhone

Afterplace: Deze open world retrogame heeft qua ontwerp wat weg van de oudere Pokémonspellen. Waan je door deze wereld van bossen, landschappen, grotten en ontdek al hun geheimen.

Honkai: Star Rail: Ga op avontuur door de ruimte en geniet van de goed doordachte animaties.

Vampire Survivors: In deze rogue-achtige game moet je zo lang mogelijk overleven tussen de vijanden.

iPad

Eggy Party: Jij bent een ei en het is je doel om langs alle obstakels bij de finish te komen en gezellig met de andere eitjes rond te hangen. Succes!

Lost in Play: Help een broer en zus thuis te komen. Ontwijk wilde dieren in het holst van de nacht en los puzzels op in mysterieuze grotten. Geschikt voor alle leeftijden.

Pocket City 2: Bouw je eigen stad als een soort Sims. Je kunt zelfs door je eigen wereld rijden met de auto.

Mac

ELEX II: In deze prachtige open world sci-fi game is het aan jou om de vrede te bewaren wanneer een nieuwe vijand de wereld bedreigt.

Lies of P: Als houten pop van Gepetto zit je vast in een web van leugens, monsters en vage figuren. In deze tocht vol geheimen ontdek je wie je echt bent. Vertel je leugens of ben je eerlijk? Die keuzes beïnvloeden de uitkomst.

Return to Monkey Island: Een klassiek verhaal van liefde, avontuur, criminaliteit en meer: lukt het jou om het geheim van Monkey Island te ontdekken?

Het beste van Apple Arcade

Heb je een abonnement op Apple Arcade? Dan heb je toegang tot Apple’s bibliotheek bestaande uit meer dan 200 inbegrepen games zonder in-app aankopen en reclames. Dit zijn de genomineerde finalisten binnen deze bundel:

Cityscapes: Net als de genomineerde iPad-game Pocket City 2 bouw je hier een eigen stad met een eigen economie. Als jij goed werk levert, worden je burgers blijer en blijven ze graag in je stad.

Hello Kitty Island Adventure: Heeft Hello Kitty nog een introductie nodig? Samen met de vrienden van Hello Kitty ontdek je een nieuw eiland en herstel je de vergane glorie.

stitch.: Heb je even niets te doen? In dit eenvoudige puzzelspel maak je een mooie lappendeken vol kleuren.

Bekijk ook Alles over Apple Arcade, de gamedienst van Apple Apple's eigen gamedienst heet Apple Arcade. Tegen een vast bedrag per maand kun je alle games spelen. In dit overzicht lees je wat het kost en op welke apparaten je kunt spelen. Alles over Apple Arcade op een rijtje!

Apps met culturele impact

Net als vorig jaar besteedt Apple aandacht aan apps met een culturele impact. Dit zijn allerlei soorten apps die allemaal wel wat nuttigs te bieden hebben. In deze categorie vinden we een bekende Nederlandse app.

balance: Een hulp-app voor wanneer je door de menopause gaat en soms wat mentale ondersteuning kunt gebruiken. Ook handig om symptomen bij te houden.

Endling: In dit spel word je bewust van de impact die mensen hebben op wilde dieren en hun leefomgeving. Je speelt als de laatste vos op de aardbol.

Finding Hannah: Speel als verschillende vrouwen in verschillende fases van hun leven. Maak blijdschap, liefde en uitdagingen van dichtbij mee.

How to Say Goodbye: Nóg een game, maar hier kun je leren omgaan met moeilijke emoties zoals een gebroken hart of het verlies van een dierbare. Je speelt puzzels om de game door te komen.

Pok Pok Playroom: De App Store kent al lang de Pok Pok-games. Kleine kinderen spelen spelletjes en maken puzzels op een rustige en niet-verslavende manier. Ook handig voor onderweg, want internet is niet vereist.

Proloquo: Deze app van Nederlandse bodem ondersteunt communicatie wanneer je geen woorden kunt gebruiken. Tik op knoppen met plaatjes om je bedoelingen kenbaar te maken.

Too Good To Go: Dikke kans dat je deze app al kent, want hij is al enige tijd beschikbaar in Nederland. In deze app melden winkels zich aan om voedsel aan te bieden tegen een lagere prijs wanneer het bijna moet worden weggegooid. Dat is zonde, dus zo kun je er nog van profiteren.

Unpacking: Geheel op eigen tempo speel je rustgevende spelletjes door bijvoorbeeld alle bezittingen georganiseerd in te pakken en te verhuizen. Zo ontdek je ook een boel over wie het karakter eigenlijk is, want bezittingen vertellen veel verhalen.

Copilot: Track & Budget Money (Gratis, iPhone/Mac + IAP , iOS 15.0+) - Deze app is niet in de Nederlandse App Store beschikbaar. Met Copilot krijg je inzicht in je financiële situatie.

, iOS 15.0+) - Deze app is niet in de Nederlandse App Store beschikbaar. Met Copilot krijg je inzicht in je financiële situatie. Rebel Girls (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Deze app is niet in de Nederlandse App Store beschikbaar. Inspirerende verhalen voor kinderen voor het slapengaan die in het teken staan van vrouwen.

Dat waren ze dan! Alle finalisten in de verschillende categorieën. Er zitten veel bekende apps tussen, maar ook zeker wat nieuwe apps die we nog niet kenden. Later deze maand worden de winnaars bekendgemaakt. Zij ontvangen een fysieke trofee in de vorm van een app-icoon, gegraveerd en al. Gebruik jij een of meerdere van de genomineerde apps en zouden ze de prijs moeten winnen? Laat het weten in de reacties!