Abonnees van Apple TV+ krijgen volgens bronnen binnenkort korting op enkele streamingdiensten van derden. Apple zou maandag, in ieder geval in de VS, met deze actie willen beginnen.

Op Apple TV+ kijk je naar alle exclusieve films, series en docu’s die voor Apple geproduceerd zijn. In de Apple TV-app vind je ook enkele streamingdiensten van derden onder de noemer Apple TV Kanalen, zoals Starzplay en de Smithsonian Channel. In de VS zijn er nog veel meer kanalen beschikbaar waar je je apart voor kan abonneren. Volgens Bloomberg gaat Apple vanaf maandag beginnen met het aanbieden van korting op streamingdiensten van derden.



‘Apple gaat TV+ kijkers korting geven op andere diensten’

Apple is van plan om CBS All Access en Showtime, twee streamingdiensten van het Amerikaanse ViacomCBS, samen aan te bieden tegen een veel voordeligere prijs. Normaal gesproken betaal je voor de twee diensten respectievelijk $9,99 en $10,99 per maand, maar als je Apple TV+-abonnee bent krijg je toegang tot beide diensten voor $9,99 per maand. Apple geeft dus meer dan 50% korting aan abonnees van Apple TV+.

Apple zou dergelijke deals vaker willen sluiten. Het geeft kijkers enerzijds korting op diensten van derden en anderzijds geeft het Apple TV+ ook een meerwaarde. Je krijgt de korting alleen als je abonnee bent van Apple TV+, dat normaal gesproken €4,99 kost. Met deze actie wil Apple ervoor zorgen dat meer mensen lid worden van hun eigen streamingdienst. Bovendien zullen gebruikers Apple TV+ minder snel opzeggen, omdat dan ook de korting op de twee andere diensten komt te vervallen.

Apple TV+ is voor Apple-gebruikers die recent een device gekocht hebben een jaar lang gratis te kijken. Maar zelfs als je maandelijks $4,99 betaalt, ben je met deze combinatie met CBS en Showtime goedkoper uit dan dat je los voor de twee laatstgenoemde zou betalen. Het is nog niet duidelijk of Apple de deal verder uit zou willen rollen naar meer landen.

Tegelijkertijd is Apple ook druk bezig met het combineren van eigen diensten in een voordeligere bundel, genaamd Apple One. Alles wat we nu al weten over Apple One lees je in ons overzicht.