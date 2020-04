Sinds een paar jaar zijn Netflix en Spotify gestopt met het aanbieden van een lidmaatschap direct via de iOS-app. De reden hiervoor is dat Apple het eerste jaar van het lidmaatschap 30% van de inkomsten inneemt en in de jaren daarna 15%. Volgens partijen als Netflix en Spotify is dat nogal oneerlijk, omdat ze op de iPhone en iPad geen andere manieren hebben om eigen content aan te bieden dan via de App Store. Nu lijkt het er toch op dat Apple iets van gedachte veranderd is. Een aantal videostreaming-apps mogen nu ineens wél content buiten de App Store om verkopen, direct via de iOS-app. Apple krijgt daardoor geen commissie meer. Eén van die partijen is Amazon Prime, waar je huur- en koopfilms kan aanschaffen.



Apple laat video-apps content buiten de App Store verkopen zonder commissie

Sinds gisteren kunnen Amerikaanse gebruikers van de Amazon Prime Video-app direct films en series kopen. Dat is uniek voor een iOS-app, omdat in-app aankopen normaal gesproken alleen via de App Store mogelijk waren. Het leek erop dat Apple een speciale deal gesloten had met Amazon, maar dat blijkt toch iets anders te zitten. Tegenover Bloomberg zegt Apple dat het een reeds bestaand programma was. Alleen wist blijkbaar niemand hier vanaf.



Screenshot via MacRumors

“Apple heeft een gevestigd programma voor video-entertainment aanbieders met premium lidmaatschap die verschillende voordelen voor consumenten biedt”, zo luidt het statement van Apple na vragen van onder andere Bloomberg. Via dit programma kunnen apps betaalde diensten aanbieden die buiten de App Store afgerekend worden. Hierdoor krijgt Apple dus ook geen percentage meer. Het voordeel voor gebruikers is dat ze daardoor niet meer iets hoeven te kopen of downloaden op een computer om dat vervolgens via hetzelfde account te kunnen kijken op de iPhone of iPad. Alles gebeurt direct via de app zelf. Ook kunnen sommige betaalde diensten daardoor goedkoper zijn. Eerder was Spotify Premium bijvoorbeeld duurder als je dit via de App Store afsloot, omdat Apple die 30% van de prijs opeiste.

Behalve Amazon Prime Video doen ook Canal+ en Altice One mee. Canal+ maakt hier blijkbaar al sinds 2018 gebruik van, al zijn gebruikers gezien de reacties hier niet van op de hoogte. Altice One is in februari van dit jaar toegevoegd. Behalve het aanschaffen van betaalde content direct via de iOS-app, biedt het programma nog meer voordelen zoals integratie met de TV-app, AirPlay 2-ondersteuning, apps voor tvOS, Siri-ondersteuning en waar mogelijk single- of zero sign-on. Met die laatste functie hoef je eenmalig in te loggen via de instellingen van je iOS-device.

En Spotify en Netflix dan?

Wat dit betekent voor Spotify en Netflix, is nog niet duidelijk. Of zij ook mee mogen doen aan het programma, is nog de grote vraag. Momenteel kun je de premiumfuncties van deze diensten alleen gebruiken als je je aanmeldt via de website. Vervolgens meldt je je via de iOS-app aan via hetzelfde account. Het is bovendien vreemd dat Apple bepaalde apps dergelijke privileges geeft. Welke apps precies in aanmerking komen, is dan ook onduidelijk. Het zou een stuk praktischer zijn als je de betaalde lidmaatschappen direct via de iOS-app kunt afsluiten, zonder tussenkomst van Apple.